Sau một ngày dài làm việc, học tập, cơ thể cần được nghỉ ngơi và phục hồi. Tuy nhiên, không ít người vẫn duy trì thói quen sử dụng điện thoại đến khuya, ăn uống muộn hoặc mang theo những lo lắng khi lên giường đi ngủ. Những điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi và diện mạo kém tươi tắn vào sáng hôm sau.

Để có một giấc ngủ ngon bạn có thể bắt đầu từ một số thói quen đơn giản vào buổi tối dưới đây.

Hạn chế sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ

Nhiều người thường có thói quen lướt mạng xã hội, xem phim trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, ánh sáng từ các thiết bị điện tử cùng những nội dung kích thích sự chú ý có thể khiến não bộ khó thư giãn, làm chậm quá trình đi vào giấc ngủ. Để có một giấc ngủ ngon bạn nên tắt các thiết bị điện tử ít nhất 30 phút trước khi đi ngủ.

Thay vì xem điện thoại, bạn có thể đọc sách trước khi đi ngủ. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, bạn có thể đọc một vài trang sách, nghe nhạc nhẹ hoặc dành thời gian thư giãn trong không gian yên tĩnh. Đây chính là cách giúp cơ thể dần chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, đồng thời giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Làm sạch da mặt và chăm sóc da cơ bản

Buổi tối là thời điểm thích hợp để làm sạch da sau một ngày tiếp xúc với bụi bẩn, mồ hôi, dầu thừa và mỹ phẩm. Trước khi đi ngủ bạn nên tẩy trang, rửa mặt sạch sau đó thoa kem dưỡng ẩm cho da. Việc duy trì quy trình chăm sóc da sẽ giúp loại bỏ các tạp chất tích tụ trên bề mặt, đồng thời hỗ trợ duy trì độ ẩm cho da. Khi kết hợp với giấc ngủ đầy đủ, cơ thể có điều kiện phục hồi tốt hơn, giúp diện mạo ngày hôm sau trông tươi tắn.

Ngâm chân trước khi đi ngủ

Ngâm chân bằng nước ấm là thói quen đơn giản giúp cơ thể thư giãn sau một ngày dài hoạt động. Hơi ấm từ nước có thể giúp làm dịu cảm giác căng mỏi ở bàn chân, mang lại cảm giác dễ chịu và hỗ trợ quá trình chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Ngâm chân bằng nước ấm cũng là một trong những cách giúp bạn ngủ ngon hơn. Ảnh minh họa

Bạn có thể ngâm chân trong chậu nước ấm khoảng 10 - 15 phút trước khi đi ngủ. Nhiệt độ nước nên ở mức vừa phải, tránh quá nóng để không gây khô da hoặc bỏng. Trong quá trình ngâm, có thể kết hợp massage nhẹ nhàng lòng bàn chân và các ngón chân để tăng cảm giác thư giãn.

Tránh ăn quá no và dùng đồ có chứa caffeine vào buổi tối

Ăn tối quá muộn hoặc tiêu thụ những món ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng sát giờ đi ngủ có thể gây khó tiêu, đầy bụng. Bên cạnh đó việc uống cà phê, trà đặc hoặc một số loại nước ngọt chứa caffeine vào buổi tối có thể khiến cho bạn tỉnh táo lâu hơn, làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên. Vì vậy bạn nên hạn chế caffeine, rượu bia hoặc ăn quá no trước khi đi ngủ để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nếu cảm thấy đói vào gần giờ đi ngủ, bạn có thể ăn nhẹ thay vì ăn thêm lượng đồ ăn như bữa chính.

Dành vài phút thư giãn và giải tỏa căng thẳng

Bạn có thể dành ra vài phút để thư giãn, thiền trước khi đi ngủ để tinh thần được thả lỏng, từ đó bạn sẽ dễ ngủ hơn. Ảnh minh họa

Những suy nghĩ về công việc, học tập hoặc các vấn đề cá nhân đôi khi khiến bạn khó đi vào giấc ngủ. Vì vậy, trước khi đi ngủ bạn hãy dành khoảng 5 - 10 phút để thư giãn tinh thần. Bạn có thể tập hít thở sâu, thiền, nghe nhạc nhẹ nhàng hoặc viết ra những việc cần hoàn thành vào ngày hôm sau. Việc ghi lại các đầu việc cũng giúp hạn chế tình trạng liên tục suy nghĩ, lo lắng khi nằm trên giường. Khi tinh thần được thả lỏng, cơ thể sẽ dễ dàng chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi hơn.

Giữ phòng ngủ sạch sẽ, yên tĩnh và thoáng mát

Không gian phòng ngủ có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng giấc ngủ. Một căn phòng quá nóng, nhiều ánh sáng hoặc tiếng ồn có thể khiến bạn khó ngủ sâu và dễ tỉnh giấc giữa đêm. Vì vậy, trước khi đi ngủ, hãy sắp xếp lại giường chiếu, điều chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp, kéo rèm và hạn chế các nguồn sáng không cần thiết.

Bên cạnh đó bạn cũng nên giữ chăn, ga, gối sạch sẽ để tạo cảm giác dễ chịu khi nằm ngủ. Một môi trường nghỉ ngơi thoải mái sẽ giúp cơ thể có điều kiện thư giãn và duy trì giấc ngủ ổn định hơn.