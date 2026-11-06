Muốn não bộ khỏe, diện mạo tươi tắn: Hãy điều chỉnh 7 lựa chọn ăn uống này

Lão hóa là quá trình tự nhiên không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chế độ ăn uống và sinh hoạt có thể góp phần ảnh hưởng đến tốc độ suy giảm chức năng não bộ cũng như những thay đổi trên làn da.

4 nhóm thực phẩm nên ăn nhiều hơn

Cá béo giàu omega-3

Cá hồi, cá thu và cá mòi là những nguồn cung cấp omega-3, đặc biệt là DHA và EPA. Đây là các axit béo quan trọng đối với cấu trúc và hoạt động của tế bào thần kinh.

Cá béo giàu omega-3, góp phần duy trì hoạt động của não bộ và sức khỏe tổng thể.

DHA góp phần duy trì chức năng não bộ và thị giác. Một số nghiên cứu ghi nhận người có thói quen ăn cá thường xuyên có sức khỏe nhận thức tốt hơn. Omega-3 cũng hỗ trợ duy trì hàng rào bảo vệ da và sức khỏe tim mạch.

Nên bổ sung cá đều đặn, thay thế một phần thịt đỏ trong khẩu phần.

Rau xanh đậm và rau họ cải

Bông cải xanh, cải bó xôi và cải xoăn chứa folate, vitamin K, vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa.

Những dưỡng chất này tham gia vào quá trình chuyển hóa, bảo vệ tế bào và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Vitamin C còn cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, góp phần duy trì làn da khỏe mạnh.

Nên ăn đa dạng rau xanh mỗi ngày, ưu tiên hấp, luộc hoặc xào ít dầu.

Các loại hạt

Óc chó, hạnh nhân, hạt điều và hạt bí cung cấp chất béo không bão hòa, vitamin E cùng nhiều khoáng chất.

Vitamin E có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Một số loại hạt còn chứa omega-3 dạng ALA, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Có thể dùng một lượng nhỏ hạt không tẩm muối làm bữa phụ thay bánh kẹo. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều vì nhóm thực phẩm này giàu năng lượng.

Các loại quả mọng

Việt quất, dâu tây và mâm xôi chứa anthocyanin, vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa.

Quả mọng, các loại hạt cung cấp chất chống oxy hóa, phù hợp với chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong quả mọng có thể hỗ trợ sức khỏe mạch máu và chức năng nhận thức. Vitamin C cũng tham gia tổng hợp collagen, góp phần duy trì cấu trúc da.

Nên ưu tiên ăn quả tươi, nguyên quả thay vì nước ép thêm đường.

3 nhóm thực phẩm nên hạn chế

Món chiên rán nhiều dầu mỡ

Gà rán, khoai tây chiên và các món chiên ngập dầu thường chứa nhiều năng lượng, chất béo và muối. Ăn thường xuyên có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, rối loạn chuyển hóa và bệnh tim mạch, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ lâu dài.

Nên thay thế bằng các món hấp, luộc, nướng hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải.

Đồ uống chứa quá nhiều caffeine

Cà phê và trà có thể mang lại lợi ích khi sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều caffeine dễ gây hồi hộp, bồn chồn và khó ngủ.

Tránh tiêu thụ đồ uống chứa quá nhiều caffeine kẻo ảnh hưởng đến giấc ngủ

Thiếu ngủ kéo dài ảnh hưởng đến khả năng tập trung, ghi nhớ và khiến cơ thể thường xuyên mệt mỏi. Người trưởng thành khỏe mạnh thường được khuyến nghị không tiêu thụ quá 400 mg caffeine mỗi ngày. Nên hạn chế uống cà phê, trà đặc vào buổi chiều tối nếu chúng ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Thực phẩm chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói và thịt nguội thường chứa nhiều muối, chất béo bão hòa hoặc các thành phần bổ sung.

Ăn nhiều thịt chế biến sẵn có liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Lượng muối cao cũng có thể làm tăng huyết áp, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và mạch máu não.

Nên ưu tiên thịt tươi, cá, trứng và các loại đậu thay cho thực phẩm chế biến sẵn.

Nguyên tắc “4 tăng, 3 giảm” không phải công thức trẻ hóa tức thì mà là định hướng lựa chọn thực phẩm có lợi cho sức khỏe.

Bên cạnh chế độ ăn đa dạng, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và kiểm soát huyết áp cũng rất quan trọng. Muốn duy trì trí nhớ, sức khỏe và vẻ ngoài tươi tắn khi tuổi tác tăng lên, điều cần thiết là xây dựng những thói quen tốt và duy trì chúng mỗi ngày.