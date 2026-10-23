Muốn nâng tầm không gian sống mà không tốn quá nhiều tiền, hãy áp dụng ngay bí quyết này

Muốn ngôi nhà trông sang trọng, nhiều người nghĩ đến việc ốp đá từ sàn lên tường. Tuy nhiên, cách làm này không chỉ tốn kém mà còn có thể khiến không gian trở nên nặng nề, thiếu cảm giác ấm cúng.

Thay vì sử dụng vật liệu tràn lan, gia chủ có thể tạo điểm nhấn bằng đá tự nhiên và gạch ốp lát tại những khu vực phù hợp. Chỉ một vài thay đổi có chủ đích cũng đủ làm mới diện mạo ngôi nhà.

Tạo ấn tượng ngay từ lối vào

Cửa chính và tiền sảnh là khu vực đầu tiên khách nhìn thấy khi bước vào nhà. Thay vì sử dụng gạch men trơn đơn điệu, gia chủ có thể lựa chọn gạch ghép hoa văn hoặc gạch giả đá với họa tiết hình học, đường nét uốn lượn.

Những mẫu gạch có họa tiết tinh tế giúp khu vực tiền sảnh trở nên nổi bật mà không cần trang trí cầu kỳ. Với không gian nhỏ, nên ưu tiên họa tiết vừa phải, màu sắc hài hòa với cửa, tường và đồ nội thất để tránh cảm giác chật chội.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, gạch lát sảnh cũng cần có khả năng chống trơn trượt, dễ vệ sinh và phù hợp với tần suất đi lại.

Biến bàn đảo bếp thành điểm nhấn

Trong những căn bếp có bàn đảo, bề mặt đá với đường vân nổi bật có thể trở thành tâm điểm của toàn bộ không gian. Đá cẩm thạch hoặc vật liệu ốp có họa tiết vân đá lớn mang lại vẻ sang trọng, nhất là khi được kết hợp với hệ tủ có màu sắc tiết chế.

Một cách tạo hiệu ứng thị giác là ốp đá từ mặt bàn tràn xuống cạnh đảo bếp, giúp tổng thể trông liền mạch và chắc chắn hơn. Tuy nhiên, gia chủ nên cân nhắc màu sắc, độ bền và chi phí bảo dưỡng của vật liệu trước khi lựa chọn.

Khu vực tường phía sau bếp và quanh bồn rửa cũng có thể được ốp gạch để dễ lau chùi dầu mỡ. Khi phối hợp, nên chọn màu gạch và vân đá có sự liên kết với mặt bàn, tránh sử dụng quá nhiều họa tiết khiến căn bếp rối mắt.

Đưa cảm giác thư giãn vào phòng tắm

Phòng tắm có thể trở nên chỉn chu hơn khi sử dụng gạch vân đá sáng màu làm nền chủ đạo, kết hợp một khu vực tạo điểm nhấn bằng vân đá đậm.

Chẳng hạn, gia chủ có thể dùng gạch tông sáng cho sàn và phần lớn diện tích tường, sau đó chọn vật liệu có đường vân nổi bật để ốp khu vực bồn tắm, hốc tường đựng đồ hoặc một mảng tường riêng. Cách phối hợp này tạo chiều sâu cho không gian mà không cần sử dụng vật liệu đắt tiền ở mọi vị trí.

Với phòng tắm nhỏ, màu sáng và kích thước gạch phù hợp có thể tạo cảm giác thoáng hơn. Bên cạnh vẻ ngoài, cần ưu tiên gạch lát nền có độ chống trượt phù hợp, đồng thời xử lý chống thấm và mạch gạch cẩn thận để hạn chế tình trạng ẩm mốc.

Làm mới phòng khách bằng bàn trà mặt đá

Nếu không muốn sửa chữa hay thay đổi kết cấu ngôi nhà, gia chủ có thể bắt đầu từ một món đồ nội thất như bàn trà hoặc bàn phụ có mặt đá.

Bề mặt đá cứng, mát và có đường vân tự nhiên tạo sự tương phản với những chất liệu mềm mại như vải bọc sofa, rèm cửa và thảm trải sàn. Nhờ đó, phòng khách có thêm điểm nhấn mà không cần bổ sung quá nhiều đồ trang trí.

Khi chọn bàn, nên cân nhắc diện tích phòng, chiều cao sofa và màu sắc nội thất sẵn có. Những tông màu kem, vàng nhạt hoặc nâu ấm có thể tạo cảm giác gần gũi; trong khi đá trắng, xám với đường vân rõ nét phù hợp với không gian hiện đại.

Điều quan trọng là giữ sự cân bằng giữa vật liệu và đồ nội thất. Đá tự nhiên vốn có họa tiết riêng, vì vậy không nhất thiết phải kết hợp thêm nhiều món đồ cầu kỳ.

Sử dụng đá và gạch ốp lát hiệu quả không nằm ở số lượng vật liệu được đưa vào nhà, mà ở cách lựa chọn và bố trí chúng. Một tiền sảnh có hoa văn đẹp, bàn đảo nổi bật, phòng tắm hài hòa hay chiếc bàn trà phù hợp đều có thể góp phần nâng tầm không gian sống mà không cần cải tạo toàn bộ ngôi nhà.