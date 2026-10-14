Muốn mua xe hybrid vì giá xăng tăng? Người dùng cần lưu ý gì

Giá xăng tăng do căng thẳng địa chính trị tại Iran khiến nhiều người cân nhắc chuyển sang xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, nguồn cung xe hybrid hiện khá khan hiếm trên thị trường, gây khó khăn cho người mua khi tìm kiếm mẫu xe phù hợp với giá hợp lý.

Nhu cầu xe hybrid tăng cao giữa bối cảnh giá xăng leo thang, nhưng nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ. Ảnh: SlashGear

Giá xăng tăng đột biến không phải lúc nào cũng là lý do hợp lý để người tiêu dùng chi nhiều tiền mua xe mới tiết kiệm nhiên liệu. Thực tế, việc tính toán chi phí không phải lúc nào cũng có lợi cho người mua. Tuy nhiên, tình hình giá xăng leo thang do xung đột tại Iran đã thúc đẩy nhiều khách hàng cân nhắc chuyển sang các dòng xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Một thực tế đang diễn ra là xe hybrid đang ngày càng khó tìm trên các đại lý do nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung lại hạn chế. Vì vậy, nếu có ý định mua xe hybrid, người mua cần nhanh chóng quyết định để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu mẫu xe đang được ưa chuộng với mức giá hợp lý. Ví dụ điển hình là mẫu Toyota RAV4 hybrid mới, khách hàng phải chờ đợi lâu do Toyota đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu.

Tình trạng này cũng xảy ra trên thị trường xe hybrid đã qua sử dụng, khi nhu cầu đối với các mẫu xe này cũng rất cao. Mặc dù xe điện cũng giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu, nhưng giá bán cao, mất đi các ưu đãi liên bang và một số hạn chế khác khiến xe hybrid trở thành lựa chọn hợp lý hơn với nhiều người, đồng thời kéo giá xe hybrid lên cao.

Thị trường xe mới hiện đang trải qua giai đoạn thú vị khi ngành công nghiệp ô tô vừa đẩy mạnh điện hóa, vừa phải đối mặt với việc giảm các tiêu chuẩn khí thải và hạn chế ưu đãi liên bang. Trong khi đó, giá xăng cao dai dẳng trên toàn quốc khiến người mua cân nhắc kỹ trước khi chọn mua những mẫu xe tiêu hao nhiên liệu nhiều.

Hy vọng là tình hình địa chính trị sẽ sớm ổn định để giá xăng giảm trở lại. Tuy nhiên, hiện tại, giá nhiên liệu cao đã thúc đẩy nhu cầu đối với các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu. Báo cáo tháng 9/2026 của Cars.com cho thấy các nhà sản xuất ô tô đang phải cân bằng giữa cung và cầu rất khó khăn trên thị trường.

Chỉ số thời gian xe lưu lại đại lý trước khi bán được gọi là 'days on lot' là một thước đo quan trọng. Tháng 8/2026, thời gian trung bình của xe hybrid mới tại đại lý là 46 ngày, giảm 10% so với năm 2025. Tuy nhiên, nguồn cung xe hybrid chỉ tăng nhẹ 1% trong cùng kỳ, tạo ra sự mất cân đối giữa cung và cầu.

Người mua bị thu hút bởi xe hybrid vì chúng có thể giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu đáng kể mà không gặp phải những hạn chế của xe điện. Báo cáo của Cars.com cho biết 25% người mua xe ưu tiên lựa chọn động cơ hybrid, nhưng trong danh sách xe mới tháng 8/2026, chỉ có một phần tám là xe hybrid, cho thấy sự chênh lệch lớn giữa nhu cầu và nguồn cung.

Trên thị trường xe cũ, nguồn cung xe hybrid đã tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thời gian lưu lại đại lý chỉ là 38 ngày, nhanh hơn cả xe hybrid mới. Điều này cho thấy xe hybrid cũ cũng rất được ưa chuộng. Giá xăng tăng cũng ảnh hưởng đến doanh số xe điện, dù thời gian lưu kho của xe điện có tăng nhưng vẫn nhanh hơn 14% so với tháng 8/2025.

Trước khi quyết định mua xe hybrid, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ về mức giá cao hơn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong dài hạn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện nay là liệu đại lý có sẵn xe hybrid phù hợp với nhu cầu hay không, bởi nguồn cung đang rất hạn chế.