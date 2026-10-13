Muốn mua tivi tài chính dưới 30 triệu: 5 mẫu màn hình lớn bạn nên cân nhắc

Mua tivi dưới 30 triệu đồng cần chú ý điều gì?

Trước khi quyết định mua tivi, bạn nên xác định diện tích phòng, khoảng cách xem và nhu cầu giải trí chính. TV 75 inch trở lên phù hợp với phòng khách rộng, trong khi không gian nhỏ cần cân nhắc kích thước để tránh cảm giác choáng ngợp.

Bên cạnh đó, công nghệ hiển thị cũng là yếu tố quan trọng. Mini LED giúp kiểm soát đèn nền tốt hơn, còn QNED hướng đến khả năng tái tạo màu sắc. Các công nghệ HDR và AI Upscaling hỗ trợ cải thiện độ tương phản, chi tiết hình ảnh hoặc nâng cấp nội dung có độ phân giải thấp.

Nếu thường xuyên chơi game hoặc xem thể thao, bạn nên quan tâm đến tần số quét, độ trễ và khả năng xử lý chuyển động. Trong khi đó, hệ điều hành, ứng dụng giải trí và chất lượng âm thanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

5 mẫu tivi dưới 30 triệu đồng đáng tham khảo năm 2026

Samsung QA75QN70F: Màn hình Mini LED 75 inch

Giá tham khảo: Khoảng 27 triệu đồng

Samsung Smart AI TV Mini LED 75 inch 4K QA75QN70F là lựa chọn đáng chú ý cho phòng khách rộng. Sản phẩm sở hữu màn hình 75 inch, công nghệ Mini LED và bộ xử lý NQ4 AI Gen2 Processor, sử dụng mạng nơ-ron AI để tối ưu hình ảnh theo nội dung.

Công nghệ 4K AI Upscaling hỗ trợ nâng cấp nguồn phát độ phân giải thấp lên gần chuẩn 4K, giúp hình ảnh rõ nét hơn. Đây là mẫu TV phù hợp với người muốn nâng cấp trải nghiệm xem phim, chương trình truyền hình và thể thao trên màn hình lớn.

Xiaomi S Pro 75 inch: Ưu tiên chuyển động mượt mà

Giá tham khảo: Khoảng 27 triệu đồng

Xiaomi S Pro Mini LED 75 inch 4K nổi bật với công nghệ QD Mini LED, độ sáng tối đa được công bố 1.700 nit và khả năng tái tạo 94% dải màu DCI-P3.

Tần số quét 144 Hz là điểm đáng quan tâm với người thích xem thể thao hoặc chơi game tốc độ cao. Bên cạnh đó, Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced và hệ thống loa hỗ trợ Dolby Atmos góp phần hoàn thiện trải nghiệm giải trí. Nếu ưu tiên hình ảnh sống động và chuyển động mượt, đây là mẫu TV nên đưa vào danh sách so sánh.

Dưới 30 triệu đồng, bạn có thể mua tivi màn hình lớn và công nghệ hiển thị hiện đại

LG 75QNED81ASA: Kết hợp QNED và AI

Giá tham khảo: Khoảng 25,99 triệu đồng

LG Smart TV QNED AI 75 inch 4K 75QNED81ASA phù hợp với người dùng chú trọng hình ảnh và tính tiện dụng. Bộ xử lý AI α7 Gen 8 hỗ trợ phân tích nội dung, tối ưu độ sắc nét và màu sắc.

Công nghệ 4K Super Upscaling giúp cải thiện chất lượng nguồn phát, trong khi Local Dimming kiểm soát các vùng sáng tối để tăng chiều sâu hình ảnh. Điều khiển AI Magic Remote cùng những tính năng như AI Search và AI Chatbot cũng giúp việc tìm kiếm nội dung thuận tiện hơn.

Samsung UA75M77HAK: TV Mini LED 75 inch cho phòng khách

Giá tham khảo: Khoảng 25 triệu đồng

Samsung UA75M77HAK là phương án đáng cân nhắc nếu bạn muốn sở hữu TV 75 inch trong tầm ngân sách. Công nghệ Mini LED hỗ trợ kiểm soát ánh sáng, cải thiện độ tương phản giữa các vùng sáng và tối.

Sản phẩm còn tích hợp Pure Spectrum Color, Mini LED HDR và Color Booster nhằm tối ưu màu sắc, độ sáng theo nội dung. Motion Xcelerator hỗ trợ xử lý chuyển động, hữu ích khi xem các chương trình thể thao hoặc những cảnh phim có tiết tấu nhanh.

LG 85NU805BPSB: Màn hình 85 inch dưới 30 triệu đồng

Giá tham khảo: Khoảng 29 triệu đồng

Nếu ưu tiên kích thước màn hình, LG 85NU805BPSB gây chú ý với màn hình 85 inch, phù hợp với phòng khách rộng. Bộ xử lý AI α7 kết hợp Nano Detail Enhancer hỗ trợ tối ưu độ tương phản và chi tiết hình ảnh.

Các công nghệ HDR10 Pro, 4K Super Upscaling và Dynamic Tone Mapping giúp cải thiện chất lượng hiển thị từ nhiều nguồn phát khác nhau. Với kích thước lớn, mẫu TV này phù hợp với gia đình thường xuyên xem phim hoặc muốn tạo không gian giải trí tại nhà.

Với ngân sách dưới 30 triệu đồng, người dùng có thể mua tivi màn hình lớn và công nghệ hiển thị hiện đại. Thay vì chỉ so sánh giá hoặc kích thước, hãy cân nhắc diện tích phòng, nội dung thường xem, nhu cầu chơi game và tính năng cần thiết để chọn sản phẩm phù hợp.