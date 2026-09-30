Muốn mua iPhone Duo sớm, đây là mốc thời gian cần nhớ

iPhone Duo chưa chính thức bước vào giai đoạn đặt trước, nhưng Apple đã công bố một mốc thời gian sớm hơn dành cho những khách hàng muốn hoàn tất trước các lựa chọn mua hàng. Động thái này có thể giúp quá trình thanh toán diễn ra nhanh hơn khi cổng đặt trước chính thức mở.

Nguồn ảnh: 9to5mac

Có thể chuẩn bị đơn mua iPhone Duo từ ngày 12.10

Theo thông tin mới được Apple cập nhật trên cửa hàng trực tuyến tại Mỹ, từ ngày 12.10, khách hàng có thể bắt đầu bước "Get ready for pre-order" dành cho iPhone Duo. Đây là quy trình Apple từng áp dụng với nhiều thế hệ iPhone mới nhằm giảm bớt các thao tác phải thực hiện vào thời điểm mở đặt hàng chính thức.

Nguồn ảnh: 9to5mac

Trong giai đoạn chuẩn bị, người mua có thể lựa chọn trước màu sắc, dung lượng lưu trữ, nhà mạng, phương thức thanh toán cùng một số tùy chọn liên quan. Các thông tin này được lưu lại để khi cổng đặt trước mở, khách hàng có thể chuyển nhanh sang bước thanh toán thay vì thực hiện lại toàn bộ quy trình.

Theo 9to5Mac, bước chuẩn bị này dự kiến được duy trì trong phần lớn thời gian từ ngày 12 đến 15.10. Việc hoàn thành trước các lựa chọn có thể đặc biệt hữu ích với những khách hàng muốn nhận máy ngay trong ngày đầu tiên, khi nhu cầu đặt mua các phiên bản mới thường tăng cao.

Cổng đặt trước iPhone Duo tại Mỹ chính thức mở lúc 5 giờ sáng ngày 16.10 theo giờ Thái Bình Dương. Máy bắt đầu được giao và bán từ ngày 23.10.

Người dùng Việt Nam đặt trước iPhone Duo từ 19 giờ ngày 16.10

Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong nhóm hơn 70 quốc gia và khu vực được Apple mở bán iPhone Duo ngay trong đợt đầu tiên. Trang Apple Store Việt Nam xác nhận sản phẩm sẽ nhận đặt trước từ 19 giờ ngày 16/10 theo giờ Việt Nam và có hàng từ ngày 23.10.

Ở thời điểm hiện tại, trang bán hàng iPhone Duo tại Việt Nam mới hiển thị thời điểm mở đặt trước chính thức, chưa công bố riêng bước "Get ready" từ ngày 12.10 giống cửa hàng Apple tại Mỹ. Vì vậy, người mua trong nước cần lưu ý sự khác biệt giữa chương trình chuẩn bị đơn hàng tại Mỹ và lịch đặt trước được Apple công bố cho thị trường Việt Nam.

iPhone Duo có giá khởi điểm 64.999.000 đồng tại Việt Nam cho phiên bản 256GB. Bản 512GB có giá 71.499.000 đồng, bản 1TB là 84.499.000 đồng, trong khi phiên bản dung lượng cao nhất 2TB được niêm yết 103.999.000 đồng. Máy có hai lựa chọn màu Trắng Ánh Sao và Trời Đêm.

iPhone gập đầu tiên của Apple

iPhone Duo đánh dấu lần đầu Apple gia nhập thị trường smartphone màn hình gập. Khi mở hoàn toàn, thiết bị sở hữu màn hình Super Retina XDR 7,6 inch; phía ngoài là màn hình 5,4 inch. Cả hai đều hỗ trợ ProMotion, trong khi phần khung và ốp bản lề sử dụng titan.

Thiết bị sử dụng chip A20 Pro, hệ thống camera kép 48MP Dual Fusion và thiết kế pin kép. Apple công bố thời lượng xem video có thể đạt tới 44 giờ khi sử dụng màn hình ngoài và 31 giờ với màn hình trong.

Việc mở bước chuẩn bị đặt hàng trước ngày 16.10 cho thấy Apple đang áp dụng quy trình quen thuộc của các đợt mở bán iPhone quan trọng đối với iPhone Duo. Với người dùng tại Việt Nam, mốc đáng chú ý nhất hiện nay vẫn là 19 giờ ngày 16.10, khi Apple chính thức nhận đơn đặt trước mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng.