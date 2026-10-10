Muôn màu nhịp sống Việt Nam hội tụ trong từng khuôn hình

Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm; đồng chí Văn Đức Linh, Phó Trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội; nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Nhật Thăng, Quyền Chủ nhiệm CLB Ảnh báo chí; nhà báo Hà Hồng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và triển lãm, cùng đại diện các cơ quan báo chí và đông đảo hội viên.

Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Nhật Thăng, Quyền Chủ nhiệm CLB Ảnh báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thanh Mai)

Phát biểu khai mạc, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Nhật Thăng nhấn mạnh, cuộc thi và triển lãm là dịp để những người làm báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nhìn lại những khoảnh khắc được ghi lại trong quá trình tác nghiệp, đồng thời giới thiệu đến công chúng các tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật.

Qua những khuôn hình được ghi lại trên khắp mọi miền đất nước, triển lãm khắc họa bức tranh đa dạng về đời sống đương đại, từ vùng cao đến đô thị, từ đồng ruộng, nhà máy đến các không gian văn hóa, du lịch và sinh hoạt cộng đồng.

Mỗi tác phẩm mang đến một góc nhìn riêng về con người, cảnh sắc và những chuyển động của đất nước, qua đó cho thấy vai trò của ảnh báo chí trong phản ánh hiện thực và lưu giữ những khoảnh khắc có ý nghĩa.

Nhà báo Hà Hồng chia sẻ về quá trình tổ chức, công tác chấm chọn của cuộc thi. (Ảnh: Thanh Mai)

Thông tin về kết quả cuộc thi, nhà báo Hà Hồng, Ủy viên Ban Chủ nhiệm CLB Ảnh báo chí, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và triển lãm, cho hay, chương trình thu hút 175 tác giả đến từ các chi nhánh, với tổng cộng 1.336 tác phẩm dự thi, gồm 1.228 ảnh đơn và 108 bộ ảnh.

Theo nhà báo Hà Hồng, giá trị của ảnh báo chí không chỉ được quyết định bởi bố cục, ánh sáng hay khả năng nắm bắt khoảnh khắc, mà còn nằm ở lượng thông tin và câu chuyện mà tác phẩm truyền tải.

Trong đó, chú thích ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ sự kiện, nhân vật và bối cảnh được phản ánh.

Đối với ảnh bộ, sự kết nối giữa các khuôn hình tạo nên mạch kể xuyên suốt, giúp công chúng hình dung đầy đủ hơn về câu chuyện mà tác phẩm truyền tải.

Trong bối cảnh công nghệ hình ảnh và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng, tính chân thực tiếp tục là nguyên tắc cốt lõi của ảnh báo chí.

Theo thể lệ cuộc thi, các tác phẩm sử dụng AI làm thay đổi nội dung hoặc bản chất sự việc sẽ không được chấp nhận, nhằm bảo đảm tính xác thực và độ tin cậy của thông tin.

Tác giả Nguyễn Đình Quý đạt giải Nhất với tác phẩm ảnh phóng sự “Đi tìm đồng đội”. (Ảnh: Đoàn Ngân)

Ban tổ chức đã trao 11 giải thưởng, gồm một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và năm giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Đình Quý với tác phẩm ảnh phóng sự “Đi tìm đồng đội”.

Hai giải Nhì lần lượt được trao cho tác giả Hoàng Xuân Trường với tác phẩm “Cầu Mai Trai kết nối đảo Hoàng Gia” và tác giả Tào Trung với bộ ảnh “Hành trình đỏ 16 - Kết nối dòng máu Việt”.

Bên cạnh các tác phẩm đoạt giải, khoảng 100 tác phẩm được lựa chọn trưng bày, mang đến cho công chúng góc nhìn đa chiều về đời sống và con người Việt Nam qua lăng kính báo chí.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Đoàn Ngân)

Khép lại lễ trao giải, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Tại sự kiện, những khuôn hình ghi lại trên khắp mọi nẻo đường cùng về đây hội tụ, kể câu chuyện về một Việt Nam đang chuyển mình qua góc nhìn chân thực và giàu cảm xúc của những người cầm máy.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện: