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Muôn màu muôn vẻ Halloween tại nhiều nước trên thế giới

Không khí lễ hội Halloween tại nhiều quốc gia trên thế giới trở nên sôi động vào ngày 31/10, với những hoạt động hóa trang, diễu hành, trang trí bí ngô và các bữa tiệc mang màu sắc ma quái.

Báo VietnamPlus
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Người dân xuống đường hòa mình vào không khí Halloween tại Vancouver, Canada tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân xuống đường hòa mình vào không khí Halloween tại Vancouver, Canada tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân xuống đường hòa mình vào không khí Halloween tại Vancouver, Canada tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân xuống đường hòa mình vào không khí Halloween tại Vancouver, Canada tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân xuống đường hòa mình vào không khí Halloween tại Seoul, Hàn Quốc tối 31/10/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Người dân xuống đường hòa mình vào không khí Halloween tại Seoul, Hàn Quốc tối 31/10/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại Canberra, Australia ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại Canberra, Australia ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trang trí Halloween phía trước một ngôi nhà ở New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trang trí Halloween phía trước một ngôi nhà ở New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trang trí Halloween phía trước một ngôi nhà ở New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trang trí Halloween phía trước một ngôi nhà ở New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một em nhỏ hòa mình vào không khí Halloween tại New York, Mỹ tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một em nhỏ hòa mình vào không khí Halloween tại New York, Mỹ tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang tham gia lễ hội Halloween tại New York, Mỹ tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang tham gia lễ hội Halloween tại New York, Mỹ tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân xuống đường hòa mình vào không khí Halloween tại New York, Mỹ tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân xuống đường hòa mình vào không khí Halloween tại New York, Mỹ tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/muon-mau-muon-ve-halloween-tai-nhieu-nuoc-tren-the-gioi-post1145501.vnp