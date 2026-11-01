Muôn màu muôn vẻ Halloween tại nhiều nước trên thế giới

Người dân xuống đường hòa mình vào không khí Halloween tại Vancouver, Canada tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân xuống đường hòa mình vào không khí Halloween tại Vancouver, Canada tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân xuống đường hòa mình vào không khí Halloween tại Seoul, Hàn Quốc tối 31/10/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại Canberra, Australia ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trang trí Halloween phía trước một ngôi nhà ở New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trang trí Halloween phía trước một ngôi nhà ở New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một em nhỏ hòa mình vào không khí Halloween tại New York, Mỹ tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang nhân lễ hội Halloween tại New York, Mỹ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân hóa trang tham gia lễ hội Halloween tại New York, Mỹ tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân xuống đường hòa mình vào không khí Halloween tại New York, Mỹ tối 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)