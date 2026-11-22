"Muôn màu Kẻ Chợ" - Điểm hẹn sáng tạo không biên giới
Kết nối nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia, “Muôn màu Kẻ Chợ” tạo nên không gian giao lưu văn hóa và trao đổi nghệ thuật xuyên biên giới. Thông qua quá trình cùng lưu trú, sáng tác và mở xưởng, các nghệ sĩ có cơ hội chia sẻ góc nhìn, phương thức sáng tạo, từ đó mở rộng kết nối và tìm kiếm những tiếng nói nghệ thuật chung trên nền tảng di sản Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/muon-mau-ke-cho-diem-hen-sang-tao-khong-bien-gioi-246261122064735851.htm