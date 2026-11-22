Nhìn những dòng bình luận của khán giả trong cộng đồng 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S dành cho MV “Vô lượng kiếp” của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, thấy lòng ấm áp. Bởi lẽ, dường như ở bất cứ dân tộc nào, con người cũng luôn mong muốn những giá trị văn hóa làm nên cội nguồn, bản sắc của mình được gìn giữ, trao truyền và tiếp tục sống động trong dòng chảy thời đại. Đằng sau những lời khen về hình ảnh, âm nhạc, trang phục hay những sắc màu văn hóa hiện lên trong tác phẩm, có lẽ còn là ý nghĩa sâu xa: niềm vui khi thấy những điều vốn thân thuộc, đôi khi tưởng như đã lùi xa trong ký ức, nay được đánh thức bằng một cách thức mới mẻ và gần gũi.