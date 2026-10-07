Muôn màu concept booth của các FC hâm nóng concert ATVNCG 2026 tại TP.HCM

Khi khán giả rục rịch chuẩn bị trang phục cho hai đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vào ngày 17-18/10 tại TP.HCM, các FC cũng tất bật lên ý tưởng cho những không gian chụp ảnh. Bên cạnh không gian riêng cho từng Anh Tài, nhiều FC còn bắt tay thiết kế những booth chung mang tinh thần và biểu tượng đặc trưng của các Nhà.

Nhiều booth chọn những hình ảnh gần gũi, gắn với câu chuyện riêng của Anh Tài. Khán giả của OSAD mang đến "Bếp Nhà Mỹ Nam", lấy cảm hứng từ những bữa ăn Anh Tài từng nấu cho đồng nghiệp. Theo FC, không gian thực tế sẽ được bổ sung thêm nhiều vật dụng trang trí so với bản thiết kế 2D. Cùng màu sắc văn hóa, FC Huỳnh Lập xây dựng "Sử Gióng Tích Tre" từ cảm hứng của tiết mục Trên Đất Mình của Nhà Quý Tử - Bềnh Bồng, kết hợp khu check-in, tặng quà và viết lời nhắn.

Ảnh: ohmyosad.

Ảnh: goldfam.fchuynhlap.

Chuyển sang những không gian mang đậm dấu ấn cá nhân, booth "Circus of Dreams" của FC Phùng Minh Cương được thiết kế như một rạp xiếc thu nhỏ, gắn với sở thích và niềm tự hào của Út Cương. FC Da LAB lại chọn "Endless LIBRAry", biến booth thành một góc thư viện với những câu chuyện và chi tiết bí mật dành cho người hâm mộ "chú Thỏ".

Booth của "Út" Phùng Minh Cương. - Ảnh: cuongs_ring.

Ảnh: vongtronnho.cochuthocaocao.

Booth Hừng Đông. - Ảnh: fc.hoangrob.

Không gian của Thái Lê Minh Hiếu được xây dựng như dinh thự của "Bá tước Thái Lê Minh Hiếu", mang màu sắc kỳ ảo. Trong khi đó, "RE:CHARGE" của Charchive.pdf kể câu chuyện về một CHARLES. đến từ hành tinh nơi năng lượng được tạo nên từ âm nhạc. Chiếc UFO đưa nhân vật này đến Trái Đất, nơi anh tìm thấy một nguồn năng lượng mới từ tình yêu và sự đồng hành của những "cục pin" - những người yêu thương anh.

Ảnh: ﻿anthesis.tlmh.

Ảnh: charchive.pdf_

Ở quy mô Nhà, "HOUSE OF PHOENIX" của Nhà Quý Tử chọn hình ảnh phượng hoàng làm biểu tượng, lấy cảm hứng từ câu rap "Cảm ơn vì đống tro tàn mà từ đó vút lên con phượng hoàng". Booth được giới thiệu như không gian để thành viên Nhà và người hâm mộ gặp gỡ, vui chơi và lưu giữ kỷ niệm tại concert.

Ảnh: themischief.squad.

Loạt concept cũng khiến Gai Con bắt đầu tính toán lại chuyện "lên đồ". Một khán giả hài hước rủ nhau kéo vali size 24 để có thể thay trang phục cho hợp với từng booth. Riêng thiết kế mang màu sắc kỳ ảo của Thái Lê Minh Hiếu khiến người hâm mộ đùa rằng đây là dịp "ăn Halloween sớm", đồng thời hỏi vui liệu đến booth có được phát kẹo hay không.

Booth "Kim Tiền Quý Tử" của Anh Tài Lê Xuân Tiền. - Ảnh: lixi_fclexuantien.

Ảnh: bannhachd.sg.

Hiện các FC vẫn đang tiếp tục cập nhật và hoàn thiện thiết kế booth dành cho các Anh Tài và các Nhà. Vì vậy, trước khi hai đêm concert chính thức diễn ra, Gai Con vẫn có thể chờ thêm những không gian check-in mới được hé lộ.

Ảnh: allforvat.