Muốn mặc đẹp mùa lạnh mà không tốn tiền, hãy bắt đầu từ 5 món này

Có một kiểu mua sắm rất dễ khiến tủ đồ mùa lạnh nhanh chóng quá tải: thấy một món đẹp thì mua, nhưng đến lúc mặc lại không biết ghép với thứ gì.

Vấn đề đôi khi không nằm ở việc thiếu quần áo mà là các món đồ không “nói chuyện” được với nhau. Một chiếc áo chỉ hợp với một chiếc quần, một chiếc váy chỉ mặc được trong một kiểu thời tiết, hay một chiếc áo khoác quá đặc trưng khiến tổng thể nhanh lỗi mốt.

Nếu muốn việc mặc đồ buổi sáng nhẹ đầu hơn, có thể bắt đầu từ 5 món có khả năng kết nối tốt với phần còn lại của tủ đồ. Khi màu sắc và phom dáng đủ linh hoạt, một item có thể xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau mà không tạo cảm giác lặp lại.

1. Bắt đầu từ một chiếc áo len có chất liệu tốt

Trong những ngày nhiệt độ giảm, áo len gần như là lớp trang phục xuất hiện thường xuyên nhất. Vì vậy, thay vì chọn một thiết kế quá nhiều chi tiết, một chiếc áo có chất liệu đẹp và phom vừa phải sẽ có giá trị sử dụng lâu hơn.

Cashmere là một lựa chọn đáng cân nhắc nhờ đặc tính mềm, nhẹ và giữ ấm tốt. Với những người không thích mặc quá nhiều lớp, chất liệu này giúp trang phục vẫn đủ ấm mà không tạo cảm giác nặng nề.

Về kiểu dáng, cổ V là lựa chọn khá dễ ứng dụng. Phần cổ mở tạo khoảng thoáng ở thân trên, đồng thời cân bằng với phom áo relax rộng vừa phải.

Một chiếc áo len như vậy có thể đi cùng quần trắng kem để tạo tổng thể sáng và nhẹ, phối với quần âu xám hoặc nâu khi cần vẻ trưởng thành hơn, hoặc đơn giản kết hợp jeans xanh cho những ngày xuống phố.

2. Dùng quần âu để thay đổi mức độ chỉn chu của outfit

Một chiếc áo có thể mặc đi nhiều nơi, nhưng chính phần quần thường quyết định tổng thể trông casual hay thanh lịch.

Quần âu ống rộng là một lựa chọn có độ linh hoạt cao. Khi đi cùng áo len và loafer, set đồ đủ gọn gàng cho môi trường công sở nhưng không quá cứng nhắc. Nếu thay bằng giày mũi nhọn hoặc cao gót, diện mạo lập tức nữ tính và chỉn chu hơn.

Không cần chọn thiết kế quá rộng. Phần cạp gọn cùng đường ống rơi thẳng sẽ giúp cân bằng với những chiếc áo len có độ phồng. Các màu như xám, nâu chocolate, đen hoặc beige cũng dễ kết hợp với nhiều nhóm màu khác trong tủ.

Với người có chiều cao khiêm tốn, quần cạp cao, chiều dài gần chạm mu bàn chân và áo sơ vin là công thức đáng thử để giữ tỷ lệ cơ thể gọn hơn.

3. Cardigan là món đồ giúp một outfit có thêm nhiều cách mặc

Nếu áo len chui đầu chủ yếu đảm nhiệm vai trò giữ ấm, cardigan lại linh hoạt hơn ở cách sử dụng.

Một chiếc cardigan màu kem, xám hoặc nâu có thể cài kín và mặc như áo chính. Khi mở cúc, nó trở thành lớp khoác ngoài cho áo hai dây hoặc sơ mi. Những ngày thời tiết dễ chịu, cardigan thậm chí có thể chỉ cần choàng hờ qua vai để tạo điểm nhấn.

Đây cũng là món đồ phù hợp với những ai thích thay đổi phong cách mà không muốn mua quá nhiều.

Cardigan phối jeans xanh và ballet flats tạo cảm giác nhẹ nhàng. Nếu muốn tăng độ nữ tính, có thể chọn dáng lửng rồi kết hợp cùng chân váy cạp cao. Khi đó, phần eo được nhấn rõ hơn và tỷ lệ chân cũng trông dài hơn.

4. Đổi quần thành chân váy để tủ đồ mùa lạnh bớt đơn điệu

Nếu liên tục mặc áo len với quần dài, chỉ cần thay phần dưới bằng một chiếc midi là diện mạo đã thay đổi đáng kể.

Không cần tìm một thiết kế quá cầu kỳ. Chân váy chữ A, váy suông hoặc kiểu có độ rủ nhẹ đều có thể trở thành nền cho nhiều kiểu áo khác nhau.

Điều đáng chú ý hơn là tỷ lệ giữa hai phần. Áo rộng nên đi cùng phần eo váy gọn để tổng thể không bị mất dáng. Nếu chân váy đã có độ xòe lớn, áo vừa vặn sẽ giúp outfit cân bằng hơn.

Cách phối màu cũng có thể được dùng để tạo cảm giác mới mà không cần mua thêm đồ. Vàng nhạt với kem, nâu với beige hay xám với đen đều là những cặp màu dễ ứng dụng.

Muốn diện mạo mang hơi hướng Hàn Quốc hơn, có thể thêm tất cao cổ cùng loafer hoặc ballet flats.

5. Một chiếc áo khoác đủ tốt có thể “cứu” cả set đồ

Đây là món đồ xuất hiện cuối cùng nhưng lại có khả năng thay đổi tổng thể rõ nhất.

Một bộ trang phục gồm áo len và quần đơn giản có thể trông hoàn toàn khác sau khi khoác thêm trench coat hoặc áo dạ dáng dài. Bởi vậy, áo khoác không nhất thiết phải có thiết kế đặc biệt. Ngược lại, những gam màu như camel, beige, xám và đen thường dễ sử dụng qua nhiều mùa.

Khi lớp áo ngoài đã có phom đẹp, phần bên trong càng không cần phức tạp. Áo len cổ V, quần suông và một đôi giày da đã đủ làm nền.

Phụ kiện cũng nên được sử dụng vừa phải. Một chiếc khăn mỏng hoặc túi có phom rõ ràng có thể tạo điểm nhấn hiệu quả hơn việc tiếp tục thêm nhiều lớp quần áo.

Với người nhỏ nhắn, nên chú ý phần vai và chiều dài áo. Một chiếc áo khoác quá rộng từ vai xuống gấu dễ khiến cơ thể bị chìm trong trang phục.

Điểm đáng giá của một tủ đồ basic không nằm ở việc mỗi món riêng lẻ trông đẹp đến đâu. Khả năng kết hợp mới quyết định một item có thực sự được mặc thường xuyên hay chỉ nằm yên trong tủ.

Với 5 món trên, có thể bắt đầu từ những công thức rất đơn giản: áo len với quần âu, cardigan với jeans, áo len với midi, rồi khoác thêm trench coat hoặc áo dạ khi trời lạnh hơn. Chỉ bằng cách thay giày, túi, cách sơ vin hay lớp áo ngoài, cùng một nhóm trang phục đã có thể chuyển từ công sở sang đi cà phê hoặc dạo phố.

Vì thế, trước khi mua thêm một món đồ chỉ vì nó đang được chú ý, thử nhìn lại tủ quần áo hiện có và đặt một câu hỏi đơn giản: món này có thể phối được với bao nhiêu thứ mình đang sở hữu.