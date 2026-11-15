Muôn kiểu cất vòng concert của fan: Từ đóng khung tranh đến hô biến thành móc khóa

Đóng khung vòng tay thành tranh lưu niệm

Một trong những cách lưu giữ được fan lựa chọn là sắp xếp những chiếc vòng tay concert thành tranh và đóng khung để trưng bày. Các vòng tay có thể được bố trí theo màu sắc, tên chương trình hoặc thứ tự thời gian... tạo nên một tác phẩm mang dấu ấn riêng của chủ nhân. Không chỉ trang trí góc học tập hay phòng ngủ, mỗi bức tranh còn giống như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh, gợi lại cảm xúc cho người hâm mộ về những đêm đắm chìm trong âm nhạc cùng thần tượng.

Với ý tưởng đóng khung vòng tay, các fan có thể đưa thêm các note, card... vào khung ảnh để lưu giữ kỷ niệm. Ảnh: @babi_squidie và @junie9th.

Biến vòng tay thành móc khóa

Thay vì chỉ giữ vòng tay trong hộp, một số fan tìm cách biến chúng thành móc khóa. Vòng tay được đặt bên trong lớp vỏ nhựa hoặc vật liệu trong suốt, sau đó gắn thêm móc để có thể treo lên balo, túi xách. Nhờ vậy, những chiếc vòng check-in vốn chỉ gắn với một đêm diễn nay trở thành phụ kiện đồng hành cùng chủ nhân trong cuộc sống thường ngày. Một chiếc balo phủ kín móc khóa cũng có thể trở thành "long bào" độc nhất vô nhị, "dấu hiệu nhận biết" người cùng fandom mà không cần cất lời.

﻿Chiếc ba lô khuấy đảo cộng đồng mạng trong nhiều ngày gần đây. Ảnh: @another_iddd.

Cận cảnh các chiếc móc khóa từ vòng vải/ vòng giấy concert giúp người hâm mộ lưu giữ kỷ niệm. Ảnh: @gsmpix, @truongrito, @dlwamaw.

Cuốn binder "bạc triệu"

Thay vì bỏ hết vòng tay vào một chiếc túi hay hộp, binder (sổ lưu giữ vật phẩm với các trang bọc nhựa trong suốt) là lựa chọn phù hợp để bảo quản nhiều loại kỷ vật concert. Vòng tay, photocard, vé cứng xem show hay những ấn phẩm nhỏ đi kèm sự kiện đều có thể được phân loại và sắp xếp theo từng trang. Cách làm này giúp bộ sưu tập gọn gàng, hạn chế thất lạc và thuận tiện cho việc xem lại.

Cuốn binder trông đơn giản nhưng trả giá "bạc triệu" từ hội "đu concert" miệt mài. - Ảnh: @_vananh_le_ và @thuylinh.nt1611.

Mỗi hình thức đều có ưu điểm riêng: Tranh đóng khung phù hợp để trưng bày, móc khóa theo chân chủ nhân mỗi ngày, còn binder thuận tiện cho việc sưu tầm và phân loại. Dù lựa chọn cách nào, giá trị của những món đồ này không chỉ nằm ở hình thức hay chi phí mà còn ở câu chuyện phía sau mỗi chiếc vòng tay, tấm vé và đêm nhạc.