Muốn hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, chính sách thuế phải dễ thực hiện

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với cử tri Hải Phòng về những định hướng trong hoàn thiện chính sách, pháp luật. Ảnh: Nhật Bắc.

Trao đổi với cử tri Hải Phòng trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng dành nhiều thời gian làm rõ định hướng xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Thủ tướng, điều doanh nghiệp cần không chỉ là các biện pháp hỗ trợ mà quan trọng hơn là một hệ thống cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định, có thể dự báo, dễ triển khai và không gây rủi ro cho doanh nghiệp.

Một vấn đề được Thủ tướng đặc biệt lưu ý là chính sách thuế.

Theo Thủ tướng, nếu quy định thuế thu nhập doanh nghiệp quá phức tạp sẽ làm tăng chi phí của doanh nghiệp. Trong khi quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, thủ tục phức tạp không chỉ ảnh hưởng hoạt động mà còn không khuyến khích cá nhân, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Do đó, cơ chế, chính sách về thuế, nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp, phải được thiết kế “rất đơn giản”.

Không chỉ giảm thuế mà phải giảm chi phí tuân thủ

Vấn đề này đặc biệt đáng chú ý khi chính sách đang hướng tới khuyến khích hộ kinh doanh chuyển sang mô hình doanh nghiệp.

Thực tế, chi phí của doanh nghiệp không chỉ là số tiền thuế phải nộp. Thời gian tìm hiểu quy định, thực hiện kê khai, kế toán, hóa đơn, lưu trữ chứng từ và xử lý những cách hiểu khác nhau về chính sách đều có thể trở thành chi phí tuân thủ.

Với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, những chi phí này càng có tác động lớn do bộ máy quản trị, kế toán và pháp chế còn hạn chế.

Chính phủ thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp cắt giảm thủ tục. Theo thông tin được Chính phủ công bố cuối tháng 8, 11 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đã giúp giảm khoảng 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ, ước tiết kiệm trên 23.000 tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp.

Việc tiếp tục đơn giản hóa chính sách thuế vì vậy không chỉ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động mà còn liên quan trực tiếp tới mục tiêu mở rộng khu vực doanh nghiệp chính thức.

Khi một hộ kinh doanh cân nhắc chuyển thành doanh nghiệp, sự khác biệt về kế toán, hóa đơn, kê khai thuế, báo cáo và các nghĩa vụ tuân thủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chuyển đổi.

Một chính sách thuế dễ hiểu, dễ thực hiện và có khả năng dự báo vì vậy cũng chính là một hình thức giảm chi phí gia nhập thị trường.

Định hướng sửa đổi chính sách lần này đặt ra yêu cầu chuyển từ tư duy “hỗ trợ doanh nghiệp bằng ưu đãi” sang tạo môi trường để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, trong đó sự ổn định và đơn giản của chính sách có thể trở thành một yếu tố của năng lực cạnh tranh.