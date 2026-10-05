Muốn giảm tiền điện, không nhất thiết phải tắt bớt điều hòa: Gia đình nên làm việc này mỗi ngày

Theo dõi lượng điện tiêu thụ thường xuyên giúp các hộ gia đình sớm nhận ra những biến động bất thường trong mức sử dụng điện. Từ đó, người dân có thể điều chỉnh cách vận hành thiết bị, hình thành thói quen tiết kiệm và chủ động kiểm soát chi phí tiền điện thay vì chờ đến cuối tháng mới kiểm tra hóa đơn.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), khách hàng nên duy trì việc kiểm tra điện năng sử dụng mỗi ngày thông qua các nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến. Khi nắm được lượng điện tiêu thụ theo từng thời điểm, các gia đình sẽ dễ dàng nhận biết mức sử dụng đang tăng hay giảm và tìm nguyên nhân để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Không nhất thiết phải cắt giảm điều hòa để tiết kiệm tiền điện, việc theo dõi lượng điện tiêu thụ mỗi ngày giúp gia đình chủ động điều chỉnh cách sử dụng. Ảnh minh họa

Điện năng tiêu thụ thay đổi theo từng ngày

Mức tiêu thụ điện của mỗi gia đình không phải lúc nào cũng giống nhau. Chỉ cần thời tiết thay đổi, số người có mặt tại nhà khác đi hoặc thời gian vận hành thiết bị điện kéo dài hơn, lượng điện sử dụng cũng có thể biến động.

Vào những đợt thời tiết oi nóng, nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt điện tăng cao. Cùng với đó, bình nóng lạnh, bếp điện và nhiều thiết bị có công suất lớn nếu hoạt động liên tục trong thời gian dài cũng có thể khiến lượng điện tiêu thụ tăng nhanh.

Nếu chỉ chờ hóa đơn tiền điện được phát hành vào cuối kỳ, người sử dụng rất khó xác định mức tiêu thụ bắt đầu tăng từ ngày nào và thiết bị nào là nguyên nhân chính. Trong khi đó, việc kiểm tra điện năng từng ngày sẽ cung cấp một bức tranh rõ hơn về thói quen sử dụng điện của gia đình.

Chẳng hạn, nếu phát hiện lượng điện tiêu thụ tăng liên tiếp trong vài ngày, người dân có thể rà soát lại thời gian bật điều hòa, bình nóng lạnh hoặc các thiết bị công suất cao. Những thiết bị không thực sự cần thiết nên được tắt khi không sử dụng; đồng thời hạn chế vận hành nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc và sử dụng điều hòa ở mức nhiệt phù hợp.

Biến việc tiết kiệm điện thành thói quen cụ thể

Theo dõi điện năng thường xuyên không chỉ giúp phát hiện mức tiêu thụ tăng mà còn khiến việc tiết kiệm điện trở nên dễ thực hiện hơn. Thay vì chỉ đặt mục tiêu chung là “sử dụng điện tiết kiệm”, mỗi gia đình có thể dựa vào số liệu thực tế của chính mình để điều chỉnh từng thói quen nhỏ. Việc thay đổi thời gian sử dụng thiết bị, tắt điện khi không cần thiết hay hạn chế các thiết bị công suất lớn hoạt động đồng thời đều có thể được đánh giá thông qua lượng điện tiêu thụ thực tế.

Cùng với quá trình chuyển đổi số của ngành Điện, việc kiểm tra thông tin sử dụng điện hiện cũng thuận tiện hơn trước. Khách hàng có thể lựa chọn các kênh chăm sóc trực tuyến để tra cứu dữ liệu và chủ động theo dõi tình hình sử dụng điện của gia đình.

Tại Hà Nội, App EVNHANOI cung cấp nhiều tiện ích liên quan đến dịch vụ điện, trong đó có chức năng tra cứu điện năng tiêu thụ. Qua ứng dụng, khách hàng có thể theo dõi mức sử dụng điện theo ngày, từ đó chủ động nhận biết những thời điểm tiêu thụ tăng cao.

Bên cạnh đó, App EVN CSKH được ngành Điện triển khai phục vụ khách hàng trên phạm vi toàn quốc cũng cung cấp chức năng theo dõi điện năng tiêu thụ cùng nhiều tiện ích liên quan đến dịch vụ điện. Đây là thêm một lựa chọn để người dân kiểm tra mức sử dụng và điều chỉnh thói quen khi cần thiết.

Người dân có thể kiểm tra điện năng tiêu thụ trên ứng dụng để phát hiện sớm những ngày mức sử dụng tăng bất thường. Ảnh minh họa

Chủ động theo dõi để tránh bất ngờ khi nhận hóa đơn

Việc có nhiều nền tảng số hỗ trợ tra cứu giúp khách hàng lựa chọn cách theo dõi phù hợp với nhu cầu. Tuy nhiên, hiệu quả quan trọng nhất vẫn nằm ở việc duy trì thói quen kiểm tra thường xuyên.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng chú ý theo dõi điện năng hằng ngày, đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Khi nhận thấy mức tiêu thụ có xu hướng tăng, người dân có thể kiểm tra và thay đổi cách sử dụng thiết bị ngay từ thời điểm đó, thay vì chờ đến khi hóa đơn tiền điện tăng mới tìm nguyên nhân.

Theo dõi điện năng mỗi ngày vì thế không đơn thuần là biết gia đình đã dùng bao nhiêu điện. Quan trọng hơn, những con số này giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về thói quen tiêu thụ điện, kịp thời điều chỉnh và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Chủ động kiểm soát từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày sẽ giúp mỗi gia đình hạn chế mức tiêu thụ không cần thiết, đồng thời kiểm soát tốt hơn chi phí tiền điện trong cả kỳ sử dụng.