Muốn giảm mỡ nội tạng, đừng bỏ qua 8 thực phẩm này

Mỡ nội tạng nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh các cơ quan và có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khi tích tụ quá mức. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào việc giảm cân nhanh, xây dựng chế độ ăn phù hợp và duy trì lâu dài là điều quan trọng.

Dưới đây là 8 nhóm thực phẩm có thể đưa vào thực đơn hằng ngày để hỗ trợ giảm mỡ nội tạng hiệu quả.

Cá hồi và cá béo

Cá hồi cùng các loại cá béo cung cấp protein chất lượng cao và giàu axit béo omega-3, đặc biệt là DHA và EPA. Omega-3 có đặc tính chống viêm và được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chuyển hóa chất béo, trong đó có mỡ nội tạng.

Có thể chế biến cá bằng cách hấp, nướng hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải để hạn chế năng lượng dư thừa.

Cá hồi cùng các loại cá béo cung cấp protein chất lượng cao và giàu axit béo omega-3

Yến mạch

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan, đặc biệt là beta-glucan. Loại chất xơ này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu.

Dùng yến mạch thay cho một phần ngũ cốc tinh chế trong bữa sáng có thể giúp tăng lượng chất xơ trong khẩu phần mà không cần thay đổi quá nhiều thói quen ăn uống.

Các loại đậu

Đậu gà, đậu đen, đậu lăng và nhiều loại đậu khác cung cấp cả chất xơ hòa tan, chất xơ không hòa tan và protein thực vật. Sự kết hợp này giúp tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cơn đói và lượng calo nạp vào.

Đây cũng là nhóm thực phẩm dễ kết hợp với cơm, salad, súp hoặc dùng thay một phần thịt trong bữa ăn.

Các loại quả mọng

Việt quất, mâm xôi, dâu đen... chứa chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và anthocyanin. Những hợp chất này được quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ giảm viêm và cải thiện độ nhạy insulin.

Quả mọng cũng có thể đáp ứng nhu cầu ăn ngọt mà thường cung cấp ít năng lượng hơn nhiều món tráng miệng nhiều đường.

Các loại quả mọng chứa hợp chất hỗ trợ giảm viêm và cải thiện độ nhạy insulin

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất, ít béo hoặc không béo là nguồn cung cấp protein và lợi khuẩn. Protein giúp tăng cảm giác no, đồng thời hỗ trợ duy trì khối lượng cơ trong quá trình giảm cân.

Nên ưu tiên loại không hoặc ít đường thay vì các sản phẩm có nhiều đường bổ sung.

Quả bơ

Bơ chứa chất béo không bão hòa đơn và chất xơ. Khi dùng để thay thế những nguồn chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa, chất béo không bão hòa có thể góp phần tạo nên chế độ ăn có lợi hơn cho sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, bơ vẫn chứa nhiều năng lượng, vì vậy khẩu phần cần được kiểm soát nếu mục tiêu là giảm mỡ nội tạng.

Rau lá xanh

Rau bina, cải xoăn, rau rocket và các loại rau lá xanh chứa ít calo nhưng giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Tăng lượng rau trong bữa ăn giúp tăng khối lượng thực phẩm, tạo cảm giác no mà không làm lượng calo tăng quá nhiều. Đây là một trong những cách đơn giản để hỗ trợ duy trì mức thâm hụt calo.

Các loại hạt và hạt giống

Óc chó, hạnh nhân, hạt chia... cung cấp sự kết hợp giữa chất béo lành mạnh, protein và chất xơ. Ăn với lượng vừa phải có thể giúp kiểm soát cảm giác đói và hỗ trợ duy trì chế độ ăn ổn định.

Tuy nhiên, các loại hạt khá giàu năng lượng nên không nên ăn quá nhiều chỉ vì chúng được xem là thực phẩm lành mạnh.

Các loại hạt cung cấp sự kết hợp giữa chất béo lành mạnh, protein và chất xơ

Cần lưu ý rằng, 8 nhóm thực phẩm trên chỉ phát huy tác dụng khi nằm trong một chế độ ăn tổng thể hợp lý. Giảm mỡ nội tạng không nên được hiểu là ăn một món cụ thể trong 30 ngày rồi chờ kết quả.

Thay vì tìm kiếm một “thực phẩm giảm mỡ” duy nhất, việc xây dựng thực đơn cân bằng và duy trì thói quen ăn uống, vận động trong thời gian dài mới là nền tảng quan trọng để kiểm soát mỡ nội tạng.