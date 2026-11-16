Muốn giảm lãi suất cần khơi thông dòng vốn toàn nền kinh tế

Ngân hàng tích cực bơm vốn ra nền kinh tế. Ảnh: TTXVN.

Không thể chỉ trông chờ vào việc giảm lãi suất ngân hàng

Trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2027, việc kéo giảm mặt bằng lãi suất đang trở thành một yêu cầu quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy các động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng khi áp lực huy động vốn, tỷ giá và lạm phát vẫn hiện hữu.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược và Quản trị TPBank cho rằng, chi phí vốn quốc tế và áp lực tỷ giá là những yếu tố tác động trực tiếp đến khả năng giảm lãi suất trong nước.

Ông cho rằng nền kinh tế cần làm quen với mặt bằng chi phí vốn cao hơn trước đây, trong khi dư địa giảm lãi suất không còn nhiều. Bên cạnh đó, chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động vốn cũng là vấn đề cần giải quyết. Theo ông Nguyễn Việt Anh, trong khoảng 5 năm trở lại đây, tăng trưởng tín dụng luôn cao hơn tăng trưởng huy động vốn. Dù khoảng cách này gần đây đã thu hẹp phần nào, việc cân đối nguồn vốn vẫn tạo áp lực đối với các ngân hàng.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Văn Lộc, Trường Đại học Phenikaa cho rằng, muốn giảm mặt bằng lãi suất cho vay cần đáp ứng đồng thời ba điều kiện quan trọng.

Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng phải tương thích với khả năng huy động nguồn vốn ổn định. Khi nhu cầu vốn tăng nhanh nhưng nguồn tiền gửi không theo kịp, các ngân hàng buộc phải cạnh tranh để thu hút tiền gửi, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn. Khi đó, áp lực tăng lãi suất huy động khó tránh khỏi.

Thứ hai, phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và củng cố niềm tin vào giá trị đồng Việt Nam. Lãi suất huy động cần bảo đảm lợi ích hợp lý cho người gửi tiền trong tương quan với kỳ vọng lạm phát và khả năng sinh lời của các kênh đầu tư khác. Nếu áp lực mất giá của đồng Việt Nam gia tăng hoặc chênh lệch lãi suất VND - USD trở nên kém hấp dẫn, dư địa giảm lãi suất huy động sẽ bị thu hẹp.

Theo ông Lộc, lãi suất, tỷ giá và lạm phát có mối quan hệ chặt chẽ, cần được xem xét trong một khuôn khổ điều hành thống nhất. Đây cũng là điều kiện quan trọng để duy trì niềm tin của người gửi tiền và ổn định nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng.

Thứ ba, phải cải thiện chất lượng tín dụng và giảm chi phí rủi ro. Bởi lãi suất cho vay không chỉ bao gồm chi phí huy động vốn và chi phí hoạt động, mà còn có chi phí vốn tự có, phần bù rủi ro tín dụng và lợi nhuận kỳ vọng. Khi nợ xấu gia tăng hoặc khả năng thu hồi vốn suy giảm, ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng, khiến lãi suất cho vay khó giảm tương ứng với lãi suất huy động.

Khơi thông thị trường vốn, tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế

Một trong những vấn đề quan tâm là không thể tiếp tục phụ thuộc quá lớn vào hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Muốn giảm áp lực lãi suất, cần phát triển thêm các kênh huy động vốn, đặc biệt là thị trường vốn trung và dài hạn.

Ông Nguyễn Việt Anh cho rằng, lượng tiền đang nằm tại Kho bạc Nhà nước có thể trở thành nguồn bổ sung thanh khoản khi vốn đầu tư công được giải ngân và quay trở lại hệ thống ngân hàng. Đây là nguồn tiền sẵn có được đưa trở lại lưu thông, qua đó hỗ trợ thanh khoản cho thị trường.

Tuy nhiên, theo ông, nếu nền kinh tế tiếp tục phụ thuộc nhiều vào hệ thống ngân hàng, nguồn vốn sẽ sớm gặp giới hạn. Vì vậy, cần khơi thông thị trường vốn, huy động thêm nguồn lực trung và dài hạn từ cả thị trường trong nước lẫn quốc tế, giảm áp lực huy động và cho vay trung, dài hạn đối với các ngân hàng.

Ở góc độ giải pháp điều hành, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều công cụ để giảm lãi suất một cách thực chất. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước có thể sử dụng nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (swap); đẩy nhanh giải ngân đầu tư công để đưa dòng tiền vào lưu thông; tháo gỡ các dự án tồn đọng, ách tắc nhằm khơi thông nguồn lực; đồng thời đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng và các khoản hoàn thuế khác.

Theo ông Lực, chỉ khi các giải pháp này được triển khai đồng bộ mới có cơ sở giảm lãi suất bền vững, thay vì chỉ dựa vào các biện pháp hành chính hoặc yêu cầu các ngân hàng hạ lãi suất.