Muốn đường ruột khỏe mạnh, hãy bắt đầu từ 6 thay đổi đơn giản này

Thay vì chạy theo các phương pháp “thải độc” cấp tốc, hãy bắt đầu bằng 6 thói quen đơn giản giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì hệ vi sinh đường ruột cân bằng.

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp làm mềm phân và hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã. Khi cơ thể thiếu nước, phân có thể trở nên khô cứng, khiến việc đi vệ sinh khó khăn hơn.

Bạn có thể duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày, kết hợp bổ sung các loại rau củ, trái cây giàu nước như dưa hấu, cà chua, dưa chuột và xà lách. Nhu cầu nước ở mỗi người khác nhau tùy theo thể trạng, mức độ vận động và thời tiết, vì vậy không nhất thiết phải áp dụng một con số cố định cho tất cả mọi người.

Đặc biệt, hãy uống nước khi thức dậy và duy trì việc cấp nước trong ngày thay vì đợi đến lúc khát mới uống.

Bạn cần duy trì thói quen uống nước đều đặn với lượng vừa đủ trong ngày

Không nên tự ý uống nước muối để làm sạch ruột

Nước muối thường được truyền miệng như một cách làm sạch đường ruột tại nhà. Tuy nhiên, uống nước muối không phải phương pháp thải độc cần thiết đối với người khỏe mạnh. Cơ thể vốn có gan và thận đảm nhiệm vai trò xử lý, loại bỏ nhiều chất thải.

Việc tự pha nước muối đậm đặc hoặc uống với lượng lớn có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, mất nước và rối loạn điện giải. Nguy cơ càng đáng lưu ý ở người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc bệnh thận.

Nếu thường xuyên bị táo bón, bạn nên ưu tiên uống đủ nước, tăng chất xơ và vận động hợp lý. Trường hợp cần sử dụng thuốc hoặc dung dịch làm sạch ruột, hãy thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên y tế thay vì tự áp dụng các công thức truyền miệng.

Bổ sung chất xơ để nuôi dưỡng đường ruột

Chất xơ là thành phần quan trọng giúp duy trì hoạt động của hệ tiêu hóa. Chất xơ từ rau xanh, trái cây, các loại đậu, hạt và ngũ cốc nguyên hạt hỗ trợ làm tăng khối lượng phân, giúp việc đi vệ sinh thuận lợi hơn. Một số loại chất xơ còn là nguồn thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột.

Để tăng lượng chất xơ, bạn có thể thêm rau vào mỗi bữa ăn, chọn gạo lứt hoặc bánh mì nguyên cám và ăn trái cây nguyên quả thay vì chỉ uống nước ép. Nên tăng lượng chất xơ từ từ, đồng thời uống đủ nước để hạn chế tình trạng đầy hơi, khó chịu.

Ưu tiên sinh tố thay vì chỉ uống nước ép

Sinh tố trái cây và rau củ là lựa chọn tiện lợi để bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ. So với nước ép đã lọc bỏ phần bã, sinh tố sử dụng cả phần thịt quả thường giữ lại nhiều chất xơ hơn, giúp hỗ trợ nhu động ruột và tạo cảm giác no lâu hơn.

Bạn có thể kết hợp táo, lê, kiwi, chuối hoặc rau chân vịt để làm sinh tố tại nhà. Tuy nhiên, không nên thêm quá nhiều đường, sữa đặc hay siro nếu muốn kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể.

Nước ép vẫn có thể góp phần bổ sung nước và dưỡng chất, nhưng không nên dùng để thay thế hoàn toàn trái cây nguyên quả hoặc các bữa ăn cân bằng.

Bạn nên ưu tiên sinh tố thay vì chỉ uống nước ép

Uống nước chanh ấm nếu phù hợp

Một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng có thể giúp bổ sung nước sau một đêm ngủ dài. Tuy nhiên, lợi ích này chủ yếu đến từ việc cấp nước; hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy nước chanh có khả năng “thải độc ruột” vượt trội so với nước lọc.

Nếu yêu thích thức uống này, bạn có thể vắt một ít chanh vào nước ấm và điều chỉnh độ chua theo khẩu vị. Người dễ bị trào ngược hoặc khó chịu ở dạ dày nên cân nhắc vì tính axit có thể làm triệu chứng nặng hơn. Sau khi uống, nên súc miệng bằng nước lọc và tránh đánh răng ngay để hạn chế ảnh hưởng đến men răng.

Bổ sung thực phẩm giàu lợi khuẩn

Hệ vi sinh đường ruột gồm nhiều loại vi sinh vật cùng tham gia vào quá trình tiêu hóa và duy trì sức khỏe đường ruột. Một chế độ ăn đa dạng, kết hợp thực phẩm giàu lợi khuẩn và chất xơ, có thể giúp hỗ trợ môi trường vi sinh cân bằng.

Sữa chua có chứa lợi khuẩn sống, kefir và một số thực phẩm lên men như kim chi, dưa cải cũng là những lựa chọn đáng cân nhắc. Khi mua, hãy chú ý thành phần, lượng muối và đường; không phải sản phẩm lên men nào cũng chứa các chủng lợi khuẩn sống với hàm lượng như nhau.