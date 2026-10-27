Muốn dùng máy giặt sấy tiết kiệm điện, đừng bỏ qua 5 thói quen này

Đừng lấy công suất của máy để kết luận số điện

Một nhầm lẫn phổ biến là nhìn thấy máy có công suất 2.000 W rồi cho rằng mỗi lần sử dụng sẽ tiêu thụ 2 số điện. Trên thực tế, công suất cho biết mức điện năng thiết bị sử dụng tại một thời điểm nhất định; điện năng tiêu thụ còn phụ thuộc vào thời gian hoạt động và cách máy vận hành trong suốt chu trình.

Công thức cơ bản để ước tính là:

Điện năng tiêu thụ (kWh) = Công suất (kW) × Thời gian hoạt động (giờ).

Khi chọn mua, người tiêu dùng nên ưu tiên thông số điện năng tiêu thụ theo chu trình hoặc dữ liệu thử nghiệm do nhà sản xuất công bố cho đúng model. Nếu chỉ có thông số công suất tối đa, không nên lấy con số đó nhân với toàn bộ thời gian chạy máy rồi mặc định đó là lượng điện thực tế.

Tự tính tiền điện theo số lần giặt sấy mỗi tháng

Để ước tính chi phí, người dùng có thể áp dụng công thức:

Tiền điện mỗi tháng = Điện năng tiêu thụ mỗi chu trình × Số chu trình mỗi tháng × Đơn giá điện.

Ví dụ, giả sử tài liệu của một model cho biết chu trình giặt sấy tiêu thụ 2 kWh trong điều kiện thử nghiệm. Nếu gia đình sử dụng 20 chu trình mỗi tháng, lượng điện tương ứng là 40 kWh. Với đơn giá giả định 3.000 đồng/kWh, chi phí điện cho các chu trình này sẽ vào khoảng 120.000 đồng mỗi tháng.

Nếu gia đình chỉ dùng chức năng giặt trong phần lớn thời gian và thỉnh thoảng mới sấy, chi phí sẽ khác với nhà thường xuyên sử dụng trọn chu trình giặt sấy. Đây cũng là lý do nên tự ước tính theo thói quen của mình thay vì chỉ dựa vào những con số quảng cáo.

Máy giặt sấy mang đến sự tiện lợi khi có thể vừa giặt sạch, vừa làm khô quần áo

Công nghệ sấy ảnh hưởng thế nào đến hóa đơn điện?

Bên cạnh tần suất sử dụng, công nghệ sấy là yếu tố đáng cân nhắc.

Các thiết bị dùng cơ chế gia nhiệt điện trở thông thường có cách vận hành khác với công nghệ sấy bơm nhiệt. Với sấy bơm nhiệt, nhiệt được tái sử dụng trong quá trình làm khô, nên công nghệ này có tiềm năng giảm điện năng so với một số hệ thống sấy điện trở truyền thống. Tuy nhiên, mức chênh lệch thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế và điều kiện vận hành của từng thiết bị.

Người mua không nên mặc định cứ có nhãn Inverter hoặc một tên công nghệ cụ thể là chắc chắn tiết kiệm hơn mọi mẫu máy khác. Cách so sánh đáng tin cậy hơn là đối chiếu mức tiêu thụ điện trên cùng loại chu trình, cùng điều kiện thử nghiệm và khối lượng đồ tương đương. Nếu hai máy có giá mua chênh lệch đáng kể, hãy cân nhắc liệu phần điện tiết kiệm dự kiến trong thời gian sử dụng có đủ bù khoản chênh lệch ban đầu hay không.

5 cách sử dụng để hạn chế tiền điện

Giặt với lượng đồ phù hợp

Quá ít đồ có thể làm giảm hiệu quả sử dụng mỗi chu trình, còn nhồi quá tải dễ khiến quần áo không được giặt hoặc sấy như mong muốn. Đặc biệt, cần phân biệt khối lượng giặt và khối lượng sấy tối đa của máy.

Vắt kỹ trước khi sấy

Nếu chương trình và chất liệu vải cho phép, bạn nên vắt kỹ nước sau khi giặt. Quần áo còn nhiều nước sẽ cần thêm thời gian và năng lượng để làm khô.

Chọn chương trình đúng với chất liệu và độ ẩm cần thiết

Không phải mẻ đồ nào cũng cần sấy ở mức khô tối đa; tránh sấy quá mức khi quần áo chỉ cần khô vừa đủ để là hoặc cất giữ.

Vệ sinh bộ lọc và các bộ phận theo hướng dẫn

Bộ phận bị bám xơ vải hoặc bụi bẩn có thể ảnh hưởng đến luồng khí và hiệu quả sấy ở những thiết kế có bộ lọc tương ứng.

Chỉ sử dụng chức năng sấy khi thực sự cần

Vào ngày thời tiết thuận lợi, phơi tự nhiên có thể giúp giảm lượng điện tiêu thụ; trong những ngày nồm ẩm hoặc cần quần áo khô nhanh, máy giặt sấy mới phát huy rõ lợi ích.

Máy giặt sấy không nhất thiết khiến tiền điện tăng vọt, nhưng cũng không nên xem chi phí vận hành là không đáng kể. Trước khi mua, hãy kiểm tra thông số của đúng model, tính số lần sử dụng dự kiến và so sánh tổng chi phí với phương án dùng máy giặt riêng kết hợp phơi hoặc sấy bằng thiết bị khác. Khi biết rõ mình trả thêm bao nhiêu để đổi lấy sự tiện lợi, người tiêu dùng sẽ dễ quyết định hơn.