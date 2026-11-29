Sáng 29-11, tại xã Ia Grai, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với 11 xã gồm: Ia Grai, Ia Hrung, Ia O, Ia Chia, Ia Krái, Đức Cơ, Ia Dom, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Nan và Ia Pnôn.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Đảng ủy, UBND 11 xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: R'Piên

Nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, năm 2026, bức tranh kinh tế của các xã ghi nhận nhiều điểm sáng cả về tốc độ tăng giá trị sản phẩm lẫn thu ngân sách nhà nước, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong năm 2027.

Về tốc độ tăng giá trị sản phẩm, ước cả năm 2026, một số địa phương đạt mức tăng 2 con số như: Ia O ước đạt 13,55%; Ia Nan 11,86%; Ia Chia 11,43%; Ia Pnôn 10,6%; Ia Dom 10,56%.

Nhóm các xã còn lại duy trì nhịp tăng trưởng ổn định trong vùng từ 7,3% đến dưới 7,9%, gồm: Ia Krêl tăng 7,83%; Ia Krái 7,81%; Ia Hrung 7,62%; Ia Grai 7,46%; Đức Cơ 7,32% và Ia Dơk 7,3%.

Cùng với tăng trưởng sản xuất, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các xã đều vượt dự toán được giao, trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất và các sắc thuế đóng góp tỷ trọng lớn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Cải cách hành chính và đầu tư công tại các địa phương cũng ghi nhận nhiều chuyển biến. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế duy trì ở mức cao, tiêu biểu như Ia Dom và Ia Dơk đạt 100%; Ia Krêl đạt 101,3%; Ia Krái đạt 100,01%; Ia Chia đạt 99,4%; Ia Grai đạt 99,34%.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vượt chỉ tiêu kế hoạch tại nhiều xã, như Ia Krái đạt 233,3%; Ia Dok đạt 197,1%; Ia Grai đạt 168%; Ia Hrung đạt 124% và Ia Dom đạt 113,3%...

Xây dựng kịch bản tăng trưởng sát với dư địa

Bên cạnh những kết quả đạt được của năm 2026, các địa phương cũng xác định nhiều dư địa phát triển trong năm 2027.

Tại xã Ia Hrung, công nghiệp được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, với tỷ trọng dự kiến chiếm khoảng 30% cơ cấu kinh tế.

Cụm công nghiệp Ia Grai đang được triển khai đầu tư hạ tầng với tổng vốn hơn 200 tỷ đồng; dự kiến trong quý I/2027 sẽ có nhà đầu tư thứ cấp. Địa phương cũng đặt mục tiêu phát triển dịch vụ tăng 12%, khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa cồng chiêng và đề xuất đầu tư công viên văn hóa đồi thông.

Đại diện lãnh đạo xã Ia Nan báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Tại các xã Ia Grai, Ia Krái, Ia O, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặc biệt lưu ý việc khai thác lợi thế nông nghiệp gắn với chế biến, xây dựng chuỗi liên kết và phát triển dịch vụ du lịch.

Trong đó, Ia Krái có diện tích cà phê lớn nhưng chưa hình thành được chuỗi liên kết tương xứng. Chủ tịch UBND tỉnh phê bình địa phương chưa quyết liệt trong vấn đề này, đồng thời lưu ý nếu không tổ chức sản xuất theo chuỗi, xây dựng mã số vùng trồng và kiểm soát quy trình sản xuất thì sản phẩm cà phê sẽ gặp khó khi đáp ứng các quy định chống mất rừng của thị trường xuất khẩu, khó nâng cao giá trị.

Đối với xã Ia O, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông - lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên sông Sê San. Tuy nhiên, muốn khai thác hiệu quả phải gắn sản xuất với công nghiệp chế biến, thu hút đầu tư nhà máy và phát triển các chuỗi giá trị.

Về du lịch, xã cần làm mới lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Kô, tổ chức sự kiện có thể kéo dài nhiều ngày, kết nối với di tích Bến đò A Sanh và các hoạt động dịch vụ trên sông Sê San.

Đối với các xã Đức Cơ, Ia Dom, Ia Nan, Ia Krêl và Ia Dơk, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung phát huy lợi thế riêng của từng địa phương. Trong đó, Đức Cơ cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ cửa khẩu và giao thương với Campuchia.

Ia Dom phải tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tạo điều kiện thu hút các dự án lớn, hình thành trung tâm chế biến nguyên liệu nông - lâm sản của cả khu vực, kể cả nguồn nguyên liệu từ Campuchia.

Ia Nan cần đề xuất đầu tư khai thác thác Ông Đồng; Ia Krêl chú trọng nâng cao giá trị cây cà phê, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, mã số vùng trồng; Ia Dơk phải xây dựng kỹ kịch bản tăng trưởng, cần làm việc với doanh nghiệp cao su để tính toán phương án chuyển đổi diện tích phù hợp.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá các địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, đặc biệt là lợi thế về kinh tế cửa khẩu, văn hóa bản địa, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của khu vực vẫn còn chậm so với các vùng khác.

Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom). Ảnh: Hà Duy

Vì vậy, trong thời gian tới, về công nghiệp, các địa phương cần chủ động thu hút các dự án chế biến sâu, năng lượng tái tạo; phát triển các cụm công nghiệp gắn với lợi thế nguyên liệu tại chỗ.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, chú trọng khai thác giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và lợi thế kinh tế cửa khẩu; tăng cường xã hội hóa để tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, tạo thêm sản phẩm và nguồn thu cho địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành 5 chỉ tiêu quan trọng năm 2026 gồm: GRDP, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, giảm nghèo và thu nhập bình quân đầu người; đồng thời rà soát công tác điều hành, cải cách hành chính, thực hiện KPI và bố trí cán bộ theo hướng đúng người, đúng việc.

Đặc biệt, các địa phương cần chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo phát triển; phát huy hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng, từng bước nghiên cứu ứng dụng AI trong quản trị vùng sản xuất, tăng cường xã hội hóa và tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch định kỳ để tạo sức lan tỏa.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng và cụ thể hóa thành các dự án thiết thực, bảo đảm người dân được hưởng lợi.

Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong theo dõi, chỉ đạo, giám sát và tháo gỡ khó khăn; địa phương nào không cải thiện được các chỉ số, không xây dựng được kịch bản tăng trưởng khả thi, chi tiết sẽ bị xem xét trách nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính theo dõi việc xây dựng và thực hiện kịch bản tăng trưởng của các địa phương. Những địa phương không xây dựng được kịch bản cụ thể, không cải thiện các chỉ số điều hành và kết quả phát triển sẽ phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu, kể cả phương án thay thế cán bộ lãnh đạo.

"Từ nay đến hết nhiệm kỳ, khu vực này phải tạo chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế để phát triển nhanh, bền vững. Để đột phá trong điều hành thì lãnh đạo phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.