Muốn diện mạo bừng sáng trong mùa thu, phụ nữ ngoài 40 đừng bỏ qua 4 gam màu này

Mùa thu là thời điểm thích hợp để làm mới tủ đồ với áo len, cardigan, blazer hay trench coat. Bên cạnh kiểu dáng, màu sắc cũng là yếu tố quan trọng giúp trang phục trở nên cuốn hút hơn.

Với phụ nữ tuổi trung niên, những gam màu vừa có điểm nhấn vừa dễ ứng dụng sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc. Vàng, cam, xám và đỏ là 4 màu sắc có thể kết hợp linh hoạt với các món đồ quen thuộc, mang đến diện mạo tươi tắn mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Màu vàng: Tươi tắn, ấm áp và đầy sức sống

Màu vàng gợi nhớ đến ánh nắng dịu nhẹ và sắc lá mùa thu, mang lại cảm giác ấm áp, vui tươi cho trang phục. Tuy nhiên, thay vì chọn vàng tươi quá rực rỡ, chị em có thể ưu tiên vàng bơ, vàng mù tạt, vàng mật ong hoặc vàng ánh nâu.

Một chiếc áo len vàng mù tạt phối cùng quần âu màu kem tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng không đơn điệu. Nếu thích phong cách nhẹ nhàng, có thể chọn chân váy vàng nhạt kết hợp áo sơ mi trắng hoặc áo dệt kim màu be. Áo khoác vàng mật ong cũng dễ phối với quần jeans xanh đậm và giày đơn giản.

Với những người chưa quen mặc màu nổi, phụ kiện như khăn lụa, túi xách hoặc giày màu vàng là lựa chọn dễ thử nghiệm. Chỉ một điểm nhấn nhỏ cũng đủ giúp bộ trang phục quen thuộc trở nên sinh động hơn.

Màu cam: Nổi bật nhưng vẫn có thể mặc thanh lịch

Màu cam thường khiến nhiều phụ nữ e ngại vì sợ quá rực rỡ. Tuy nhiên, những sắc độ như cam đất, cam cháy, cam gạch hoặc cam pha nâu lại khá dễ mặc, đặc biệt trong thời tiết thu đông.

Một chiếc áo len cam đất kết hợp quần ống suông màu nâu chocolate là công thức phù hợp cho những ngày se lạnh. Nếu muốn trẻ trung hơn, chị em có thể phối áo cam cháy với quần jeans xanh và giày thể thao trắng.

Trong môi trường công sở, áo sơ mi cam gạch mặc bên trong blazer màu be cũng là gợi ý đáng thử. Ngoài ra, túi xách cam đất kết hợp trang phục trung tính sẽ tạo điểm nhấn vừa đủ mà không khiến tổng thể quá nổi bật.

Cam đặc biệt hài hòa khi đi cùng trắng kem, nâu, be, xanh denim và xám nhạt. Đây đều là những màu sắc quen thuộc, giúp chị em dễ tận dụng trang phục sẵn có.

Màu xám: Thanh lịch, hiện đại và dễ phối đồ

Nếu vàng và cam mang đến cảm giác ấm áp, màu xám lại tạo vẻ điềm đạm, tinh tế. Đây là gam màu phù hợp với những phụ nữ yêu thích phong cách tối giản, đặc biệt khi cần trang phục chỉn chu để đi làm hoặc gặp gỡ.

Một chiếc blazer xám phối cùng quần âu đồng màu và áo trắng bên trong là công thức kinh điển. Muốn vẻ ngoài trẻ trung hơn, chị em có thể thay quần âu bằng jeans xanh hoặc kết hợp áo len xám với chân váy midi.

Các sắc độ như xám nhạt, xám khói và xám than đều có tính ứng dụng cao. Màu xám cũng dễ kết hợp với những gam nổi bật như đỏ, vàng hoặc cam để tạo điểm nhấn.

Khi diện cả bộ trang phục màu xám, nên chú ý đến chất liệu và phom dáng để tránh cảm giác đơn điệu. Sự kết hợp giữa áo len mềm mại, quần vải đứng dáng và blazer có đường cắt may gọn gàng sẽ giúp tổng thể có chiều sâu hơn.

Màu đỏ: Tạo điểm nhấn sang trọng và cuốn hút

Đỏ là gam màu giúp trang phục trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện. Nếu đỏ tươi mang đến cảm giác mạnh mẽ, những sắc độ như đỏ rượu vang, đỏ gạch hoặc đỏ trầm lại phù hợp với phong cách thanh lịch, trưởng thành.

Một chiếc áo len đỏ phối cùng quần đen là cách mặc đơn giản nhưng hiệu quả. Cardigan đỏ kết hợp chân váy trắng kem tạo vẻ nữ tính, trong khi váy đỏ rượu vang đi cùng giày và túi xách màu trung tính phù hợp với những dịp cần ăn mặc chỉn chu.

Đỏ cũng dễ kết hợp với đen, trắng, xám, be, nâu và xanh denim. Những gam màu này giúp cân bằng sắc đỏ, tránh cảm giác quá rực rỡ hoặc rối mắt.

Nếu chưa tự tin diện áo hay váy đỏ, chị em có thể bắt đầu bằng khăn choàng, túi xách hoặc giày. Đây là cách đơn giản để thử nghiệm màu sắc mới mà không cần thay đổi toàn bộ phong cách.

Vàng và cam mang đến cảm giác ấm áp, tươi vui; xám tạo vẻ thanh lịch, điềm đạm; còn đỏ giúp trang phục có thêm điểm nhấn. Mỗi gam màu đều có ưu thế riêng, quan trọng là lựa chọn sắc độ phù hợp với nước da, vóc dáng và sở thích.

Chị em cũng không cần đưa quá nhiều màu nổi vào cùng một bộ trang phục. Cách phối một gam màu làm điểm nhấn với các màu trung tính như trắng, be, nâu, đen hoặc xám thường dễ ứng dụng và tạo cảm giác hài hòa.

Một tủ đồ đẹp không nhất thiết phải có thật nhiều món đồ theo xu hướng. Những chiếc áo len vừa vặn, quần có phom dáng đẹp, áo khoác dễ phối và màu sắc khiến người mặc tự tin mới là những lựa chọn có giá trị sử dụng lâu dài.