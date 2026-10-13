Muốn diện giày cao gót vừa sang vừa êm chân: 5 mẹo nhỏ nàng không nên bỏ qua

Dưới đây là 5 mẹo nhỏ giúp bạn diện giày cao gót mà vẫn thoải mái, không lo đau chân.

Chọn giày phù hợp với dáng bàn chân

Một đôi giày cao gót đẹp chưa chắc đã là đôi giày phù hợp. Bàn chân có hình dáng khác nhau nên việc lựa chọn thiết kế vừa vặn sẽ giúp hạn chế tình trạng chèn ép, cọ xát và mất thăng bằng khi di chuyển.

Với bàn chân bè, nàng nên ưu tiên giày mũi tròn hoặc mũi vuông để các ngón chân có thêm không gian. Chất liệu mềm mại, có độ linh hoạt tốt cũng giúp giảm cảm giác bó chặt khi mang lâu.

Nếu có vòm chân cao, hãy chú ý đến phần đệm lót và khả năng nâng đỡ lòng bàn chân. Những thiết kế gót thấp hơn hoặc đế xuồng có thể là lựa chọn đáng cân nhắc nếu mang lại cảm giác vừa vặn, ổn định. Trong khi đó, người có bàn chân phẳng nên ưu tiên đế có độ đệm phù hợp, kết hợp quai hậu hoặc quai chéo để giữ chân chắc chắn hơn.

Đặc biệt, đừng chọn giày quá chật với hy vọng chúng sẽ giãn ra sau vài lần sử dụng. Giày chật dễ gây đau và phồng rộp, còn giày quá rộng khiến bàn chân trượt bên trong, làm tăng nguy cơ mất thăng bằng. Hãy thử giày vào cuối ngày, khi bàn chân thường có xu hướng lớn hơn đôi chút, để kiểm tra độ thoải mái thực tế.

Bạn nên chọn giày phù hợp với dáng bàn chân

Tận dụng phụ kiện để giảm áp lực lên bàn chân

Những phụ kiện nhỏ có thể giúp trải nghiệm mang giày cao gót dễ chịu hơn. Miếng lót gel hoặc silicone đặt ở phần trước bàn chân giúp tăng độ êm, giảm cảm giác đau do áp lực dồn lên các đầu ngón. Nếu giày hơi lỏng, miếng dán chống tuột ở gót có thể giúp hạn chế tình trạng bàn chân trượt khỏi giày.

Một mẹo thường được chia sẻ là dùng băng keo y tế quấn nhẹ ngón chân thứ ba và thứ tư để giảm khó chịu khi mang giày cao gót. Tuy nhiên, hiệu quả của cách này chưa được chứng minh chắc chắn và không phải ai cũng phù hợp. Nếu thử, nàng cần tránh quấn quá chặt; tốt nhất nên ưu tiên giày vừa chân và miếng lót chuyên dụng.

Bước đi đúng cách, hạn chế đứng quá lâu

Cách di chuyển cũng ảnh hưởng đáng kể đến cảm giác khi mang giày cao gót. Thay vì bước quá dài hoặc dồn lực đột ngột xuống bàn chân, hãy bước những bước ngắn, đều đặn, giữ lưng thẳng và mắt nhìn về phía trước. Khi đi trên mặt phẳng ổn định, có thể đặt gót chân xuống trước rồi chuyển trọng lượng nhẹ nhàng về phía trước bàn chân.

Nếu phải đứng lâu trong sự kiện, buổi tiệc hay ngày làm việc bận rộn, nàng nên tranh thủ ngồi nghỉ và thay đổi tư thế khi có thể. Việc chuyển trọng lượng nhẹ nhàng giữa hai chân giúp tránh giữ nguyên một tư thế quá lâu, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn áp lực do giày cao gót gây ra.

Đừng cố chịu đau chỉ để giữ vẻ ngoài chỉn chu. Nếu có điều kiện, hãy chuẩn bị một đôi giày bệt hoặc giày thể thao để thay khi phải đi bộ nhiều.

Chăm sóc đôi chân sau một ngày dài

Sau nhiều giờ mang giày cao gót, đôi chân cần được nghỉ ngơi. Nàng có thể tháo giày, kê chân lên cao trong thời gian ngắn và thực hiện các động tác xoay cổ chân, co duỗi bàn chân nhẹ nhàng để giảm cảm giác căng cứng.

Massage nhẹ nhàng lòng bàn chân và bắp chân cũng giúp thư giãn sau một ngày vận động. Nếu cảm thấy dễ chịu, có thể ngâm chân trong nước ấm vừa phải; tuy nhiên, đây chủ yếu là biện pháp thư giãn, không thay thế việc xử lý nguyên nhân gây đau. Tránh ngâm nước nóng nếu da chân đang tổn thương hoặc giảm cảm giác.

Nếu xuất hiện đau dữ dội, sưng kéo dài, tê bì hoặc vết phồng rộp nghiêm trọng, nàng nên ngừng mang đôi giày gây khó chịu và tìm tư vấn y tế khi cần thiết.

Không quên chăm sóc đôi chân sau một ngày dài

Đừng để giày cao gót trở thành lựa chọn duy nhất

Dù yêu thích vẻ thanh lịch mà giày cao gót mang lại, nàng vẫn nên luân phiên với giày bệt, giày thể thao hoặc những thiết kế đế thấp để đôi chân có thời gian nghỉ ngơi. Việc lựa chọn độ cao gót vừa phải, đế ổn định và chất liệu phù hợp cũng quan trọng hơn việc chạy theo kiểu dáng đang thịnh hành.

Một đôi giày chất lượng tốt có thể mang lại cảm giác nâng đỡ dễ chịu hơn, nhưng không có thiết kế nào bảo đảm hoàn toàn không gây đau nếu không vừa với bàn chân hoặc được mang trong thời gian quá dài.

Chinh phục giày cao gót không đồng nghĩa với việc phải đánh đổi sự thoải mái. Khi hiểu rõ đặc điểm bàn chân, chọn giày vừa vặn và biết chăm sóc đôi chân đúng cách, nàng có thể tự tin hoàn thiện phong cách mà không biến mỗi bước đi thành một thử thách.