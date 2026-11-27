Mượn đất của họ hàng thế chấp ngân hàng rồi mất khả năng trả nợ

Theo trình bày của đại diện Ngân hàng Đ. (trụ sở tại TP Hà Nội), năm 2012, vợ chồng ông P. ký hợp đồng tín dụng vay ngân hàng 700 triệu đồng, thời hạn 6 tháng, lãi suất trong hạn 14,4%/năm.

Khoản vay được bảo đảm bằng quyền sử dụng hai thửa đất tại TP Bắc Ninh, gồm thửa diện tích 416m2 đứng tên hộ ông T. và thửa diện tích 230m2 đứng tên hộ ông B. Ông T. và ông B. đều là họ hàng của vợ chồng ông P.

Đến hạn trả nợ năm 2013, vợ chồng ông P. không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán. Ngày 30/10/2015, ông P. mới trả được 10,5 triệu đồng tiền gốc. Tính đến ngày 28/5/2026, tổng số tiền ngân hàng yêu cầu thanh toán đã lên tới hơn 2,53 tỷ đồng, gồm 689,5 triệu đồng nợ gốc, hơn 46,6 triệu đồng lãi trong hạn và gần 1,8 tỷ đồng lãi quá hạn.

Do khoản vay không được thanh toán đúng hạn, ngân hàng khởi kiện, yêu cầu vợ chồng ông P. trả nợ và đề nghị phát mại tài sản bảo đảm nếu bên vay không thực hiện nghĩa vụ.

Mượn hai thửa đất của họ hàng để thế chấp vay tiền, khi không trả được nợ, cặp vợ chồng ở Bắc Ninh đồng ý để ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Ở chiều ngược lại, ông P. thừa nhận khoản vay và cho biết do kinh doanh thua lỗ nên không có khả năng trả nợ. Ông đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ngân hàng, đồng thời cho biết trường hợp vợ chồng ông không trả được nợ thì ngân hàng có quyền xử lý tài sản thế chấp.

Với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ông B. cho biết đầu năm 2012, ông P. có mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất 230m2 đứng tên hộ gia đình ông để thế chấp, vay vốn ngân hàng.

Một số người con của ông B. cho biết không được thông báo, không ký tên và không ủy quyền cho bố mẹ thế chấp tài sản. Những người này còn trình bày đã có công sức đóng góp xây dựng nhà ở cho gia đình nhưng không được tham gia giao dịch.

Trong khi đó, đối với thửa đất 416m2 đứng tên hộ ông T., các con của ông này cho biết tuy có ký biên bản họp gia đình vào năm 2012 để ủy quyền cho bố mẹ thế chấp tài sản nhưng thời điểm đó còn trẻ, không đọc nội dung và không hiểu rõ ý nghĩa pháp lý của văn bản.

Cho phát mại hai thửa đất, hai người con không ký ủy quyền vẫn đảm bảo quyền lợi

Xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 6 - Bắc Ninh chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ngân hàng Đ., buộc vợ chồng ông P. thanh toán hơn 2,536 tỷ đồng cho ngân hàng và tiếp tục chịu lãi phát sinh. Tuy nhiên, Tòa không chấp nhận yêu cầu phát mại tài sản, tuyên hai hợp đồng thế chấp vô hiệu. Ngân hàng sau đó kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, TAND TP Bắc Ninh nhận định, đối với thửa đất 230m2 đứng tên hộ ông B., tại thời điểm cấp giấy chứng nhận năm 2001, hộ gia đình có 7 thành viên. Khi ký hợp đồng thế chấp năm 2012, các thành viên đã lập biên bản họp, thống nhất ủy quyền cho ông B. đại diện thế chấp tài sản.

Biên bản thể hiện ý chí tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và không thuộc trường hợp bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Hợp đồng thế chấp cũng đã được công chứng, đăng ký theo quy định.

Tuy nhiên, hai con của ông B. không ký giấy ủy quyền nên hợp đồng thế chấp vô hiệu đối với phần quyền tài sản của hai người này, tương ứng mỗi người 1/7 giá trị tài sản. Khi phát mại, ngân hàng phải hoàn trả cho mỗi người khoản tiền tương ứng với phần quyền lợi được hưởng tại thời điểm xử lý tài sản.

Đối với thửa đất 416m2 đứng tên hộ ông T., Tòa xác định các thành viên gia đình đã tự nguyện ký biên bản thống nhất ủy quyền cho ông T. thế chấp tài sản. Riêng người con trai mới 12 tuổi tại thời điểm giao dịch nên ông T. được đại diện xác lập giao dịch mà không cần chữ ký của người con này.

Do đó, hợp đồng thế chấp có hiệu lực pháp luật, ngân hàng được quyền yêu cầu phát mại toàn bộ tài sản trên đất nếu bên vay không trả nợ.

Từ những nhận định trên, Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của ngân hàng, sửa bản án sơ thẩm, buộc vợ chồng ông P. thanh toán hơn 2,53 tỷ đồng tạm tính đến tháng 5/2026 và tiếp tục chịu lãi phát sinh.

Nếu vợ chồng ông P. không thực hiện đúng nghĩa vụ, ngân hàng được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý hai tài sản thế chấp để thu hồi nợ, đồng thời phải hoàn trả phần giá trị tài sản thuộc quyền lợi hai người con của ông B.

(Tham khảo Bản án số 19/2026/KDTM-PT ngày 16/11/2026 của TAND TP Bắc Ninh)

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