Thời gian gần đây, một số buổi tụ tập theo kiểu “thắp nến cầu nguyện” cho ba bị can bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội khủng bố của các hội nhóm người Việt ở nước ngoài diễn ra tại một số nước. Tuy nhiên, đằng sau hình thức có vẻ nhân đạo, bày tỏ sự cảm thông đó là những luận điệu xuyên tạc, đánh tráo khái niệm để mưu đồ tẩy trắng cho kẻ phạm tội, từ đó xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “bắt cóc”, “đàn áp”, đưa ra các yêu sách đòi trả tự do, kêu gọi can thiệp, gây sức ép từ bên ngoài với chính quyền Việt Nam. Sự lặp lại có tính toán ấy cho thấy, đây thực chất là một chiêu trò thâm hiểm khoác áo nhân đạo để nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Một kịch bản lặp lại

Tối 18/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh) bắt quả tang ba người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, gồm Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn. Thuận mang theo hai căn cước công dân giả tên Phan Đức Trung và một hộ chiếu Na Uy tên thật; Huy mang hộ chiếu Australia tên Tran Hiep. Quá trình điều tra, những người này khai nhận là thành viên tổ chức khủng bố “Việt Tân”, dùng giấy tờ giả nhập cảnh để hoạt động khủng bố, phá hoại.

Ngày 28/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ba người để điều tra về tội Khủng bố (khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự) và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự). Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam nêu trên. Thế nhưng ở nước ngoài, vụ việc bị xuyên tạc, bóp méo. Tổ chức khủng bố “Việt Tân” thông báo hai ông Thuận và Huy “mất tích” tại Campuchia, rồi khẳng định đây là vụ “bắt cóc xuyên quốc gia” nhằm đàn áp người hoạt động chính trị.

Luận điệu này trở thành nội dung xuyên suốt của các buổi thắp nến sau đó. Tối 17/10, tại Sydney Town Hall (Australia), một nhóm người tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện cho Trần Hiệp (tên trên hộ chiếu Australia của Hồ Phạm Hiệp Huy) và Nguyễn Đức Thuận. Tối 8/11, tại Federation Square ở Melbourne (Australia), cũng là một buổi tụ tập thắp nến đòi trả tự do cho cả ba người.

Hoạt động do cái gọi là Ban chấp hành “Cộng đồng người Việt tự do” bang Victoria phối hợp với “Việt Tân” Melbourne tổ chức, tiếp tục kêu gọi “đưa những người bị giam giữ trở về”.

Ngày 10/11, một hoạt động tương tự đòi tự do cho Nguyễn Đức Thuận được tổ chức trước tòa nhà Quốc hội Na Uy ở Oslo. Ba địa điểm, ba thời điểm, nhưng thông điệp gần như trùng khớp: khẳng định người bị bắt là nạn nhân bắt cóc; phủ nhận tính hợp pháp của việc bắt giữ, khởi tố; đòi trả tự do và kêu gọi gây sức ép với Việt Nam từ bên ngoài. Cách làm cũng giống nhau: thắp nến, trưng ảnh, phát biểu, ghi hình rồi lan truyền trên mạng xã hội; hình ảnh sự kiện trước được dùng để quảng bá cho sự kiện sau, tạo cảm giác về một làn sóng ủng hộ rộng khắp.

Tuy nhiên trên thực tế với cộng đồng người Việt Nam sống ở nước ngoài, đây chỉ là những cuộc tụ tập nhỏ, chẳng mấy ai quan tâm. Hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy người tham dự đứng gọn trong một khoảng không gian hẹp. Ở Melbourne, việc “Việt Tân” trực tiếp đứng ra đồng tổ chức cho thấy người có mặt phần nhiều được huy động từ chính mạng lưới quen thuộc của tổ chức này.

Dù được cổ động rầm rộ trên mạng xã hội nhiều tuần mà chỉ lôi kéo được chừng ấy người, nghĩa là những luận điệu “bắt cóc”, “đàn áp” không được số đông bà con đồng tình. Kịch bản này không hề mới. Năm 2019, Châu Văn Khảm, công dân Australia, thành viên “Việt Tân”, cũng từ Campuchia dùng chứng minh nhân dân giả tên Chung Chính Phi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước phiên xét xử, một buổi thắp nến cũng được tổ chức tại Martin Place (Sydney), kêu gọi can thiệp từ bên ngoài. Tháng 11/2019, Khảm bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 12 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; bản án được giữ nguyên ở phiên phúc thẩm. Bảy năm sau, kịch bản ấy được lặp lại gần như nguyên vẹn.

Ngọn nến trở thành công cụ vận động chính trị

Thắp nến cầu nguyện vốn là việc bình thường, để bày tỏ thái độ cảm thông. Nhưng khi gắn với những cáo buộc nhằm vào chính quyền, phủ nhận hoạt động tố tụng và kêu gọi nước ngoài can thiệp nhằm thực hiện mưu đồ chống phá, mục đích của nó đã vượt ra khỏi ý nghĩa cầu nguyện.

Điều dễ nhận thấy trong các hoạt động thắp nến kể trên trước hết là cách truyền tải thông tin. Những người bị khởi tố chỉ được giới thiệu là “nhà hoạt động nhân quyền” bị bắt cóc, đàn áp; còn những dữ kiện như bị bắt quả tang tại cửa khẩu, mang căn cước giả đứng tên người khác, khai nhận là thành viên một tổ chức bị Bộ Công an xác định là khủng bố từ năm 2016, thì hầu như bị bỏ qua.

Cùng với việc đưa ra thông tin một cách phiến diện, bịa đặt, các nhóm này còn đẩy câu chuyện đi xa hơn: từ chỗ báo tin người thân “mất tích”, họ chuyển sang khẳng định có “bắt cóc xuyên quốc gia”, rồi thêu dệt, tung tin người bị tạm giam bị tra tấn, bỏ đói, dù không đưa ra được bằng chứng nào. Một số clip lan truyền trên mạng còn quy chụp trách nhiệm cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc Việt Nam “đàn áp xuyên quốc gia”, vi phạm nhân quyền.

Cầu nguyện chỉ là cái cớ, mục đích thật là vu cáo Việt Nam, làm méo mó hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế và gây nhiễu thông tin về một vụ án đang được điều tra theo đúng trình tự pháp luật. Mưu đồ chính trị đen tối còn bộc lộ qua các yêu sách, từ đòi trả tự do đến đòi trừng phạt, kiện Việt Nam ra tòa quốc tế.

Trong khi đó, Tòa án Công lý quốc tế chỉ giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia và chỉ có thẩm quyền khi các quốc gia liên quan chấp thuận; còn vụ án hình sự xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam thuộc thẩm quyền tư pháp của Việt Nam, theo nguyên tắc chủ quyền được luật pháp quốc tế thừa nhận. Dù yêu sách ấy nhiều kẻ trong cuộc cũng biết là khó có giá trị pháp lý, nhưng vẫn được cố tình sử dụng như một công cụ truyền thông, nhằm lừa bịp, lôi kéo những người thiếu thông tin, hiểu biết, biến một vụ án đang điều tra thành “hồ sơ” vận động ở nước ngoài.

Ở đây cần phân biệt rõ hành động cầu nguyện, chia sẻ thông thường của mỗi cá nhân với việc lợi dụng hoạt động ấy để truyền bá thông tin một chiều, thúc đẩy yêu sách chính trị. Người thân lo lắng cho người bị tạm giam là điều dễ hiểu; quyền được bảo hộ theo Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự cần được tôn trọng. Nhưng những yêu cầu chính đáng đó không thể là căn cứ để mặc nhiên kết luận có chuyện bắt cóc, càng không thể bị dùng để phủ nhận hoạt động tố tụng của một quốc gia có chủ quyền. Điều đáng nói hơn cả là cách thức mà những cá nhân trên chọn để “đòi công lý”. Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, bị can có quyền trình bày lời khai, đưa ra chứng cứ, tự bào chữa hoặc nhờ người bào chữa; có tội hay không do Tòa án phán quyết trên cơ sở chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa. Nếu vô tội, con đường đúng đắn là cùng luật sư cung cấp chứng cứ cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Trong sự việc nêu trên, ngay cả những đối tượng đang bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt giam và xử lý cũng đang bị chính những kẻ “cùng hội, cùng thuyền” lợi dụng và bỏ qua. Những tổ chức, cá nhân này đã chọn quảng trường và ống kính thay cho phiên tòa, chọn sức ép ngoại giao thay cho chứng cứ nhằm thực hiện mục đích chính trị. Lựa chọn ấy cho thấy mục đích không phải làm sáng tỏ sự thật, mà là dựng lên một “vụ việc chính trị” để tác động vào quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Từ thực tế này cho thấy trước những lời kêu gọi tụ tập, biểu tình với sự tham dự, tổ chức của những đối tượng, tổ chức chống phá, kể cả mang danh nghĩa nhân đạo, mỗi người cần tỉnh táo tìm hiểu nguồn tin, mục đích của người tổ chức, để không vô tình tiếp tay cho hoạt động xuyên tạc, chống phá đất nước. Một ngọn nến thắp lên vì lòng trắc ẩn luôn đáng trân trọng; nhưng khi bị dùng làm công cụ cho một chiến dịch chính trị, nó đã bị biến tướng để phục vụ mục đích đen tối.

Việc kiên quyết không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, không để bị lôi kéo vào những hoạt động chính trị núp bóng cầu nguyện cũng là cách mỗi người góp phần giữ gìn uy tín đất nước và sự đoàn kết trong cộng đồng.