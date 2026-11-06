Muốn dân tin, đảng viên phải làm trước

Cách đây hai năm, khi chi bộ bàn giải pháp giúp bà con phát triển kinh tế, giảm nghèo, tại cuộc họp, đồng chí Tam chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện chủ trương chuyển một phần diện tích đất nương trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng ổi lê, vì ổi lê cho giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng của khu. Tuy nhiên, biện pháp chưa được thông qua vì đa số đảng viên đều cho rằng, đầu tư mô hình này chi phí cao và địa phương chưa có tiền lệ trồng ổi lê nên dễ bị thất bại.

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Phát huy tinh thần đảng viên tiên phong, đi trước mở đường, đồng chí Tam vẫn quyết tâm thử nghiệm và đã thành công với mô hình trồng ổi lê trên đất nương trồng ngô, sắn kém hiệu quả... Sau cuộc họp chi bộ nêu trên, đồng chí Tam bàn với gia đình chuyển một phần đất nương sang trồng thử nghiệm gần 100 gốc ổi lê với mong muốn tìm được mô hình kinh tế thích hợp để giúp gia đình và bà con trong khu tăng thu nhập, nâng cao đời sống... Quá trình thử nghiệm, đồng chí Tam vừa trồng vừa học tập kiến thức, ghi lại tỉ mỉ cách chăm sóc, nuôi dưỡng vườn ổi lê... Vượt qua nhiều khó khăn, cây ổi lê trồng thử nghiệm phát triển tốt và cho quả to, ngon, ngọt. Từ thử nghiệm, gia đình đã phát triển lên hàng trăm gốc, cho năng suất kinh tế cao.

Trực tiếp "mắt thấy tai nghe", hàng chục hộ dân đã xóa bỏ được tâm lý sợ thất bại và bày tỏ nguyện vọng chuyển đổi phương thức canh tác. Đồng chí Tam luôn vui vẻ, nhiệt tình hỗ trợ cây giống, chia sẻ, trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm để mọi người phát triển kinh tế gia đình (hiện nay các vườn ổi đều phát triển tốt và đang cho hiệu quả kinh tế ổn định, thu nhập gấp nhiều lần so với canh tác ngô, sắn). Bên cạnh đó, đồng chí Tam còn tìm được thị trường bảo đảm bao tiêu quả ổi lê ổn định cho cả khu Tân Lập 1. Giờ đây, trồng ổi lê đã trở thành mô hình xóa đói, giảm nghèo tiêu biểu của khu Tân Lập 1 và được các cấp, ngành đánh giá cao.

Thiết nghĩ, người dân nơi địa bàn khó khăn như ở khu Tân Lập 1 thường có tâm lý e ngại trước cái mới, cái lạ. Điều này gây không ít khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các chương trình, mô hình kinh tế xóa đói, giảm nghèo. Phát huy vai trò tiên phong, dám đột phá vào việc mới, việc khó của cán bộ, đảng viên trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở các địa bàn khó khăn như đảng viên Dương Văn Tam là điều rất cần thiết, giúp người dân vượt qua rào cản tâm lý, vững tin học tập và làm theo để xây dựng cuộc sống thêm ấm no.