Muốn da khỏe và tươi tắn hơn, đừng chỉ trông chờ vào mỹ phẩm, hãy làm ngay 2 việc này mỗi ngày

Mỗi ngày làm 2 việc này da trắng sáng, bớt xỉn màu

Bổ sung cà chua chín vào bữa ăn

Cà chua là một trong những thực phẩm giàu lycopene, một carotenoid có đặc tính chống oxy hóa. Lycopene cùng nhiều hợp chất thực vật khác trong chế độ ăn được quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ cơ thể chống lại stress oxy hóa, yếu tố có liên quan đến quá trình lão hóa da.

Cà chua có thể ăn sống hoặc chế biến thành nhiều món khác nhau. Đáng chú ý, việc làm nóng cà chua cùng một lượng chất béo phù hợp có thể giúp cơ thể hấp thu lycopene tốt hơn. Vì vậy, cà chua nấu chín nhẹ, xào nhanh với một lượng nhỏ dầu hoặc kết hợp trong các món ăn hằng ngày đều là những cách đơn giản để bổ sung loại thực phẩm này.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn cà chua thường xuyên có thể trực tiếp làm trắng da hay xóa nám. Màu sắc và diện mạo làn da chịu ảnh hưởng đồng thời từ nhiều yếu tố như tuổi tác, di truyền, ánh nắng, nội tiết, giấc ngủ và chế độ sinh hoạt.

Điều quan trọng hơn là xây dựng khẩu phần đa dạng thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm. Cà chua có thể trở thành một phần trong chế độ ăn giàu rau củ quả, nhưng không thể thay thế những yếu tố khác cần thiết cho sức khỏe làn da.

Trà xanh cung cấp các hợp chất chống oxy hóa

Trà xanh chứa nhiều polyphenol, trong đó có catechin như EGCG. Đây là nhóm hợp chất được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và khả năng hỗ trợ một số cơ chế liên quan đến sức khỏe làn da.

Uống trà xanh không đường ở mức phù hợp có thể là một cách bổ sung đồ uống giàu hợp chất thực vật vào chế độ ăn. Tuy nhiên, nếu sử dụng trà xanh để chăm sóc da bên ngoài, cần thận trọng hơn.

Một số người có thói quen dùng nước trà xanh tự pha để lau hoặc rửa mặt với mong muốn làm sạch và giúp da tươi sáng. Cách này không nên được xem là phương pháp thay thế hoàn toàn sữa rửa mặt hoặc các sản phẩm chăm sóc da phù hợp.

Đặc biệt, nước trà tự pha không được sản xuất với hệ thống bảo quản như mỹ phẩm. Nếu để lâu hoặc bảo quản không đúng cách, dung dịch có thể bị nhiễm khuẩn. Nếu muốn sử dụng ngoài da, nên pha lượng nhỏ, dùng dụng cụ sạch và không giữ lại trong thời gian dài.

Người có làn da nhạy cảm, đang bị mụn hoặc đang sử dụng sản phẩm điều trị da cũng không nên tự ý thay đổi quy trình chăm sóc chỉ vì một mẹo truyền miệng.

Muốn da khỏe, đừng chỉ trông chờ vào một loại thực phẩm

Cà chua và trà xanh đều có những thành phần được quan tâm về khả năng chống oxy hóa, nhưng không có thực phẩm đơn lẻ nào có thể quyết định hoàn toàn tình trạng da.

Một trong những yếu tố quan trọng cần duy trì là bảo vệ da trước ánh nắng. Tia cực tím (UV) có thể góp phần gây sạm da và thúc đẩy các dấu hiệu lão hóa. Vì vậy, sử dụng kem chống nắng phù hợp, kết hợp che chắn khi ở ngoài trời là bước chăm sóc không nên bỏ qua.

Bên cạnh đó, chế độ ăn cũng cần đa dạng với rau xanh, trái cây, nguồn đạm và chất béo phù hợp. Uống nước theo nhu cầu của cơ thể, ngủ đủ, vận động thường xuyên và hạn chế hút thuốc cũng góp phần tạo nền tảng tốt cho sức khỏe tổng thể, trong đó có làn da.

Việc chăm sóc da vì thế không nhất thiết phải bắt đầu bằng một chu trình nhiều bước hoặc liên tục thay đổi sản phẩm. Duy trì những thói quen cơ bản, lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng da và kiên trì trong thời gian dài thường thực tế hơn việc kỳ vọng một loại thực phẩm hay mẹo chăm sóc có thể nhanh chóng thay đổi màu da.

Một làn da khỏe và tươi tắn là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp. Bổ sung thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa như cà chua, trà xanh có thể là một phần trong lối sống lành mạnh, nhưng chống nắng, ăn uống cân bằng và chăm sóc da phù hợp vẫn là những nền tảng quan trọng cần được duy trì mỗi ngày.