Muốn cùng phát triển sản phẩm với đối tác ngoại, doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị gì?

Việt Nam đang đề nghị các nhà đầu tư nước ngoài làm nhiều hơn việc sản xuất. Phát biểu tại Hội nghị Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026 ở TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nói ông muốn doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài xem Việt Nam không chỉ là địa điểm đầu tư, sản xuất hay thị trường tiêu thụ mà còn là "đối tác cùng nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, phát triển sản phẩm" và mở rộng thị trường khu vực, toàn cầu.

Đề nghị này gắn với một chuyển dịch trong chính sách thu hút đầu tư: từ thu hút vốn đơn thuần sang kiến tạo nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, và từ thu hút theo địa giới hành chính sang phát triển theo cụm ngành, chuỗi giá trị.

Trong năm định hướng hợp tác ông Cận nêu, cùng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ được nhắc đầu tiên, với các lĩnh vực ưu tiên là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và công nghệ thông minh.

Việt Nam khuyến khích lập các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và chương trình phát triển công nghệ gắn với nhu cầu sản xuất và thị trường, để doanh nghiệp không chỉ tiếp nhận công nghệ hoặc sản xuất theo thiết kế có sẵn. Ông cũng mong nhà đầu tư nước ngoài tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước để cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Trước mắt, áp lực của doanh nghiệp đến từ giá. Ông Thammasak Sethaudom, chủ tịch kiêm CEO tập đoàn SCG, nói tình trạng dư thừa công suất tại Trung Quốc đang đưa nhiều sản phẩm giá cạnh tranh ra thị trường, buộc các ngành phải thích ứng nếu muốn trụ vững trong 10 năm tới.

SCG xử lý bằng cách giảm chi phí và tăng giá trị sản phẩm: tập đoàn xây tại Việt Nam một nhà máy có quy mô lớn hơn nhiều so với các nhà máy trước đây, nhắm tới thị trường ASEAN và lợi thế thương mại tự do nội khối, đồng thời đẩy mạnh tự động hóa để giữ chất lượng cao với giá thành cạnh tranh.

Doanh nghiệp Việt muốn mở rộng thị trường đối mặt bài toán tương tự: quy mô sản xuất phù hợp, chi phí thấp hơn và chất lượng cao hơn. Đầu tư công nghệ, theo đó, phải giải quyết việc cụ thể như tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Từ phía logistics, ông Salil Chari, chủ tịch khu vực châu Á Thái Bình Dương của FedEx, cho biết mạng lưới của tập đoàn kết nối các thị trường chiếm tới 99% GDP toàn cầu, giúp FedEx quan sát trực tiếp những thay đổi trong dòng thương mại.

Theo ông Salil Chari, Đông Nam Á có vị thế rõ ràng trong quá trình dịch chuyển này. Nhiều khách hàng của FedEx tại Việt Nam đang tìm cách kết nối các hệ thống công nghệ, trong đó có các trung tâm dữ liệu. Nhu cầu đó mở thêm cơ hội tìm đối tác cho doanh nghiệp Việt, nhưng để nắm bắt, họ phải đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng thị trường và từng khâu trong chuỗi giá trị.

Bước lên nghiên cứu, phát triển sản phẩm và dịch vụ giá trị cao còn đòi hỏi đội ngũ tương ứng. Ông Cận xếp nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái tri thức vào nhóm ưu tiên, gắn với công nghệ, quản trị hiện đại, dữ liệu, logistics và các ngành công nghiệp tương lai.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà nói thành phố muốn kết nối nhà đầu tư mới với doanh nghiệp, nhà cung ứng và đối tác dịch vụ hiện có, để thúc đẩy hợp tác trong sản xuất, phân phối, nghiên cứu sản phẩm và cung ứng dịch vụ.

Theo lãnh đạo thành phố, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM hội tụ các lợi thế về tài chính, thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, công nghệ cao và cảng biển trong một không gian thống nhất.

Ông Hà xác định hạ tầng logistics, công nghệ, nhân lực và khả năng tiếp cận vốn là những điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp nâng năng suất và sức cạnh tranh. Thành phố cũng nhấn mạnh kết nối hàng hải trực tiếp từ Cái Mép - Thị Vải đến Hoa Kỳ và châu Âu, cùng hợp tác về tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, quản lý năng lượng và đào tạo nhân lực.

Ông Hà nói các đề xuất hợp tác cần có nội dung, đầu mối và lộ trình thực hiện rõ ràng. Thành phố sẽ cung cấp thông tin dự án đầy đủ, hướng dẫn cụ thể và xử lý vướng mắc theo thẩm quyền. Với doanh nghiệp Việt, bước chuyển từ sản xuất theo thiết kế có sẵn sang cùng phát triển sản phẩm với đối tác vẫn đòi hỏi trước hết năng suất, chất lượng sản phẩm và nhân lực đủ năng lực.