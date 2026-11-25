Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hungary Peter Magyar đã tiến hành hội đàm tại miền Tây Ukraine. (Nguồn: X)

Theo DW, Thủ tướng Magyar đã gặp Tổng thống Zelensky tại thành phố Uzhgorod, sau đó hai nhà lãnh đạo tới thị trấn biên giới Berehove để tổ chức họp báo chung. Phát biểu tại đây, ông Zelensky đánh giá cuộc trao đổi là “tích cực”, đồng thời nhấn mạnh: “Đây là thời khắc quan trọng và... rất nhạy cảm”.

Về phần mình, ông Magyar cho rằng, việc duy trì quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng là lợi ích chung, đồng thời kêu gọi hai bên bắt đầu xây dựng lòng tin. Ông nói: “Tôi rất biết ơn vì ông đã có thể đạt được điều này. Chúng ta hãy bắt đầu xây dựng lòng tin, muộn còn hơn không”.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cuộc gặp mở ra giai đoạn mới trong quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng dưới thời cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Trước chuyến thăm, nhà lãnh đạo Hungary cũng bày tỏ hy vọng cuộc hội đàm sẽ thành công, coi đây là “một ngày mang tính lịch sử” và cơ hội để đưa quan hệ Ukraine-Hungary sang trang mới.

Theo thông báo của ông Zelensky trên mạng xã hội X, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác năng lượng, trong đó có cung cấp khí đốt và dầu diesel cho Ukraine, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các cơ sở lưu trữ khí đốt của Ukraine đối với các doanh nghiệp Hungary. Hai nước cũng thảo luận các dự án hạ tầng chung, gồm khôi phục những cửa khẩu hiện có, mở thêm cửa khẩu mới và triển khai các tuyến tàu khách trực tiếp.

Hai nhà lãnh đạo còn trao đổi về hợp tác thương mại, nhân đạo và hoạt động rà phá bom mìn, trong đó có sự tham gia của Hungary vào liên minh hỗ trợ lĩnh vực này. Ông Zelensky cho biết: “Hai bên đã đạt được những thỏa thuận cụ thể về tất cả các vấn đề này. Chúng tôi giao các nhóm công tác ở từng cấp triển khai để bảo đảm thực hiện nhanh chóng”.

Về hỗ trợ Ukraine, Thủ tướng Magyar cho biết, Hungary cung cấp thiết bị y tế, thiết bị năng lượng, thuốc men và phương tiện vận tải trị giá 1 tỷ Forint (khoảng 2,9 triệu USD). Chính phủ Hungary cũng dành thêm 1 tỷ Forint từ ngân sách năm 2026 để hỗ trợ cộng đồng người Hungary tại vùng Transcarpathia, đồng thời thành lập Quỹ Phát triển xã hội Ilona Zrinyi nhằm tăng cường hỗ trợ cộng đồng này.

Vấn đề quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary tại vùng Transcarpathia, miền Tây Ukraine, từng là một trong những nguyên nhân chính khiến quan hệ hai nước xấu đi. Năm 2017, Kiev thông qua luật quy định tiếng Ukraine là ngôn ngữ chính thức trong toàn bộ chương trình giáo dục trung học, động thái bị Budapest coi là phân biệt đối xử với cộng đồng người Hungary.

Tháng trước, Quốc hội Ukraine thông qua luật mở rộng quyền sử dụng và giảng dạy tiếng mẹ đẻ của các nhóm dân tộc thiểu số. Hungary hoan nghênh động thái này và từ bỏ phản đối việc Liên minh châu Âu (EU) mở các cuộc đàm phán về khả năng Ukraine gia nhập khối.

Ông Magyar lên nắm quyền vào tháng 5/2026, chấm dứt thời kỳ cầm quyền kéo dài của ông Orban, người thường xuyên cản trở các khoản hỗ trợ của EU dành cho Ukraine. Dù chủ trương cải thiện quan hệ với Kiev và đứng về phía Ukraine trong xung đột với Nga, song Thủ tướng Hungary vẫn khẳng định nước này sẽ không cung cấp vũ khí cho quốc gia Đông Âu.