Muốn con bán trú, phải chọn thêm môn học: nỗi băn khoăn sau tờ đơn nhập học

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Báo Văn Hoá

Phản ánh diễn ra sáng 28.9 cho thấy một số phụ huynh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Thị Thập lo ngại việc phải cam kết tham gia chương trình tăng cường và chương trình nhà trường trong suốt thời gian theo học, nếu không tham gia thì chuyển sang lớp một buổi. Họ cho rằng nhu cầu bán trú khiến gia đình phải đăng ký thêm những môn chưa thực sự cần.

Hiệu trưởng Võ Bảo Đào Diễm xác nhận nội dung cam kết nằm trong đơn đăng ký lớp tăng cường tiếng Anh bán trú. Bà giải thích trường đã thông báo chương trình, học phí và có các loại hình lớp khác nhau. Với lớp có học sinh không tham gia chương trình bổ sung, nhà trường bố trí những tiết này cuối buổi để phụ huynh đón sớm, việc xếp xen kẽ được áp dụng tại lớp có sự đồng thuận của toàn bộ phụ huynh.

Những thông tin hiện có thể hiện khác biệt giữa cách nhà trường tổ chức loại hình lớp và nhu cầu của một bộ phận gia đình. Chưa có kết luận của cơ quan quản lý trong nguồn thông tin được công bố để khẳng định nhà trường vi phạm.

Điểm cần làm rõ là một phụ huynh đã biết trước các điều kiện có đồng nghĩa với việc họ có phương án phù hợp để lựa chọn hay chưa.

Đối với gia đình làm việc theo giờ hành chính, đón con sau một buổi học và đón con vào cuối ngày là hai cách tổ chức sinh hoạt rất khác nhau. Nếu lựa chọn không học chương trình bổ sung đi kèm việc phải đón sớm, phụ huynh cần tính cả người đưa đón, chỗ ăn trưa và nơi chăm sóc con trong thời gian còn lại.

Đó là lý do tranh luận không thể chỉ dừng ở câu trả lời đã thông báo học phí.

Về nhu cầu, cần phân biệt bốn nội dung: thời lượng học hai buổi; việc ăn, nghỉ trưa; chương trình tiếng Anh tăng cường; các hoạt động hoặc môn học bổ sung. Chúng có thể được nhà trường phối hợp trong một mô hình tổ chức, nhưng không đương nhiên đáp ứng cùng một nhu cầu của mọi học sinh.

Một gia đình có thể cần chỗ ăn nghỉ an toàn cho con mà chưa có nhu cầu học tất cả chương trình bổ sung. Một học sinh có thể phù hợp với ngoại ngữ tăng cường nhưng muốn dành thời gian ngoài giờ cho thể thao hoặc tự học. Thiết kế lựa chọn cần nhìn thấy sự khác nhau ấy.

Hướng dẫn tổ chức dạy học hai buổi tại Công văn số 4567 ngày 5.8.2025 của Bộ GD&ĐT đã đặt ra nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc đối với xã hội hóa giáo dục. Văn bản cũng yêu cầu khảo sát nhu cầu học buổi hai, công khai kế hoạch và thời khóa biểu; phương án ăn, nghỉ trưa phải phù hợp điều kiện thực tế và có sự thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh. Đây là căn cứ chung để đối chiếu việc tổ chức, không phải kết luận riêng đối với trường đang được phản ánh.

Để đánh giá một lựa chọn có thực chất hay không, cần nhìn đến cách thực hiện. Phụ huynh có thể đăng ký từng nội dung nào? Nếu đổi nhu cầu giữa năm, thủ tục ra sao? Khi một tiết bổ sung diễn ra, học sinh không tham gia được bố trí thế nào? Tổng khoản phải đóng của mỗi phương án là bao nhiêu?

Các câu trả lời cần nằm trong thông báo dễ hiểu, thay vì để gia đình tự suy ra từ tên loại hình lớp.

Điều này cũng bảo vệ nhà trường. Tổ chức nhiều lựa chọn đòi hỏi phòng học, giáo viên, người quản lý và thời khóa biểu phù hợp. Không phải cơ sở nào cũng có thể lập tức đáp ứng mọi phương án. Nhưng giới hạn ấy nên được giải thích bằng điều kiện cụ thể: thiếu không gian, nhân sự hay số học sinh đăng ký chưa đủ để mở nhóm.

Khi khó khăn được chỉ rõ, đối thoại có thể chuyển sang tìm phương án khả thi. Khi mọi nội dung chỉ được gộp trong một cam kết dài hạn, phụ huynh khó biết phần nào là yêu cầu của chương trình, phần nào do cách tổ chức và phần nào có thể điều chỉnh.

Một cam kết kéo dài suốt thời gian học cũng cần được xem xét từ khả năng thay đổi của gia đình. Thu nhập, sở thích và nhu cầu học tập không đứng yên trong nhiều năm. Vì vậy, cơ chế rà soát lại đăng ký theo từng giai đoạn là vấn đề đáng trao đổi, thay vì mặc nhiên xem quyết định lúc nhập học đã giải quyết mọi nhu cầu về sau.

Các chương trình bổ sung có thể mang lại giá trị. Nhưng giá trị ấy cần được chứng minh qua mục tiêu, nội dung, người dạy và kết quả học tập để phụ huynh lựa chọn. Sự đồng thuận sẽ vững hơn khi gia đình hiểu mình đang đăng ký điều gì và có phương án rõ ràng nếu không tiếp tục.

Điều phụ huynh cần sau phản ánh này là một bản giải thích cụ thể về từng lựa chọn. Một tờ đơn đủ chữ ký chỉ ghi nhận sự đồng ý trên giấy, còn cách tổ chức hằng ngày mới cho thấy sự đồng ý ấy có phù hợp với nhu cầu của học sinh và gia đình.