Taylor Swift được cho là đang đặt nhiều kỳ vọng vào cơ hội giành tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, những động thái vận động giải thưởng gần đây của nữ ca sĩ lại trở thành chủ đề gây tranh luận, đặc biệt sau bài viết trên Vanity Fair mô tả cô như một phiên bản Regina George ngoài đời thực.

Trong nhiều năm qua, Taylor Swift không giấu tham vọng chinh phục những giải thưởng danh giá nhất của ngành công nghiệp giải trí. Sau khi tạo dựng vị thế hàng đầu trong âm nhạc, nữ ca sĩ dường như đang hướng sự chú ý sang lĩnh vực điện ảnh, với mục tiêu bổ sung tượng vàng Oscar vào bộ sưu tập thành tích vốn đã đồ sộ.

Theo bài phân tích của cây bút Kristen Lopez đăng tải trên The Film Maven ngày 24/11, Taylor Swift đã dành gần một thập kỷ theo đuổi cơ hội được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) ghi nhận ở hạng mục Ca khúc gốc xuất sắc nhất (Best Original Song).

Đáng chú ý, ca khúc I Knew It, I Knew You trong bộ phim Toy Story 5 được đánh giá là một trong những cơ hội đáng kể nhất của nữ ca sĩ từ trước đến nay. Tác phẩm được kỳ vọng có thể giúp Taylor Swift tiến gần hơn đến tượng vàng Oscar mà cô đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, việc vận động để nhận được sự ủng hộ từ các thành viên Viện Hàn lâm chưa bao giờ là chuyện đơn giản, ngay cả với một ngôi sao có sức ảnh hưởng toàn cầu như Taylor Swift. Một chiến dịch Oscar đòi hỏi nghệ sĩ phải chủ động xây dựng mối quan hệ, xuất hiện trước giới chuyên môn và tạo được sự chú ý từ những người có quyền bỏ phiếu.

Vấn đề nằm ở chỗ, theo nhận định của Kristen Lopez, cách Taylor Swift triển khai chiến dịch lần này dường như thiếu sự nhất quán. Những động thái tiếp cận cử tri của nữ ca sĩ bị nhận xét là có phần rời rạc, thiếu một chiến lược rõ ràng. Điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực sự của quá trình vận động giải thưởng mà cô đang theo đuổi.

Đáng chú ý, những ngày gần đây, Taylor Swift tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau một bài viết gây tranh cãi trên Vanity Fair. Nội dung bài viết được cây bút Kristen Lopez nhắc đến với góc nhìn cho rằng nữ ca sĩ đang bị khắc họa như hình mẫu Regina George phiên bản đời thực - nhân vật nổi tiếng với tính cách thích kiểm soát và gây áp lực lên những người xung quanh trong bộ phim Mean Girls.

Sự việc khiến câu chuyện về tham vọng Oscar của Taylor Swift trở nên phức tạp hơn. Thay vì chỉ tập trung vào chất lượng âm nhạc hay khả năng cạnh tranh của ca khúc, công chúng bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cách nữ ca sĩ vận động giải thưởng, hình ảnh cá nhân và những tranh luận xoay quanh thái độ của cô trong ngành công nghiệp giải trí.

Từ đó, bài viết của The Film Maven đặt ra ba vấn đề đáng chú ý: Taylor Swift đang thực hiện chiến dịch Oscar hiệu quả đến đâu, cô đã tiếp cận được những nhóm cử tri nào và còn bỏ lỡ những đối tượng nào? Quan trọng hơn, tại sao những nữ nghệ sĩ công khai khát khao chinh phục Oscar lại thường phải đối mặt với sự soi xét và chỉ trích gay gắt đến vậy?

Đây cũng là một góc nhìn đáng chú ý về những áp lực mà các nữ nghệ sĩ phải đối diện khi bước vào cuộc đua giải thưởng. Trong khi việc vận động tranh cử vốn là hoạt động quen thuộc tại Hollywood, tham vọng quá rõ ràng của một ngôi sao nữ đôi khi lại trở thành lý do để công chúng và truyền thông đặt dấu hỏi về động cơ cũng như cách hành xử của họ.

Với Taylor Swift, câu chuyện vì thế không chỉ dừng lại ở việc cô có thể giành được tượng vàng Oscar hay không. Đây còn là phép thử đối với hình ảnh, sức ảnh hưởng và khả năng chuyển đổi vị thế từ một siêu sao âm nhạc sang lĩnh vực điện ảnh của nữ ca sĩ.