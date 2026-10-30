Mượn clip nóng ở Thanh Hóa đăng thành vụ việc tại Huế người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 30-10, Công an TP Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.K.G. (SN 1989, trú tại tổ dân phố 1 Mỹ An, phường Dương Nỗ, TP Huế) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cơ quan công an làm việc với ông T.K.G về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 27-10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện trang Facebook “Huế tin tức 24h” đăng tải bài viết trong các hội, nhóm trên địa bàn với nội dung: “Nóng nhất lúc này 2 thanh niên cố thủ trên mái nhà. #xuhuong - tại phường Dương Nỗ”.

Kèm theo bài viết là đoạn video dài 2 phút 08 giây ghi lại cảnh hai người đàn ông cầm kiếm, chống đối lực lượng chức năng và cố thủ trên tầng 2 một ngôi nhà. Nội dung đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội tại địa phương.

Người đàn ông dùng trang Facebook “Huế tin tức 24h” đăng tải bài viết trong các hội, nhóm trên địa bàn TP Huế.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan Công an xác định đoạn video trên thực tế ghi lại vụ việc lực lượng chức năng truy bắt hai đối tượng tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, không xảy ra tại phường Dương Nỗ, TP Huế như thông tin được đăng tải.

Tiến hành xác minh chủ tài khoản và quá trình đăng tải, Công an TP Huế xác định ông T.K.G. là người đăng bài viết có nội dung sai sự thật nói trên. Ông G. cũng là người quản trị trang Facebook “Huế tin tức 24h”.

Làm việc với cơ quan Công an, ông T.K.G. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt ông G. số tiền 12,5 triệu đồng theo điểm a khoản 1 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua vụ việc, Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận. Việc tùy tiện sử dụng video, hình ảnh từ nơi khác rồi gắn với địa danh không đúng sự thật có thể gây hiểu nhầm, hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.