Muốn chủ động công nghệ, người học phải nắm chắc tiếng Anh

TS. Nguyễn Sung, Phó Tổng Giám đốc Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Công nghệ, Tập đoàn Nguyễn Hoàng chia sẻ:

Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Sung, Phó Tổng Giám đốc Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Công nghệ, Tập đoàn Nguyễn Hoàng xung quanh vấn đề này.

Thưa ông, việc ứng dụng AI và phân tích dữ liệu đang thay đổi mạnh mẽ việc cá nhân hóa lộ trình học tập. Vậy các trường đại học, việc ứng dụng các công nghệ này để tối ưu hóa năng lực cho từng học sinh, sinh viên đang diễn ra như thế nào?

Điều quan trọng hàng đầu là mọi thứ phải xuất phát từ dữ liệu. Hiện nay, nhiều nơi thấy công nghệ là lập tức nghĩ đến chuyện cá nhân hóa hay giải quyết các nhu cầu của sinh viên, nhưng thực tế chúng ta lại chưa có đủ dữ liệu thực tế từ chính người học.

Chúng ta chắc chắn phải sử dụng công nghệ, không thể không dùng, nhưng muốn cá nhân hóa được thì bắt buộc phải nắm được dữ liệu thực tế của người học. Chỉ khi thu thập và phân tích được dữ liệu thực đó, việc cá nhân hóa lộ trình học tập mới thực sự hiệu quả.

Chủ đề “Khung tư duy hệ thống cho chính sách công nghệ” được tôi chia sẻ tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng 8/10 với thông điệp cốt lõi là bản thân công nghệ không phải là giải pháp hoàn hảo duy nhất để đạt được mọi mục tiêu hay chiến lược trong giáo dục. Chúng ta phải xây dựng một hệ thống động. Nghĩa là một hệ thống có khả năng thích ứng khi chịu tác động từ các nghị quyết, nghị định, hay các văn bản chỉ đạo triển khai... Chỉ khi có một hệ thống động như vậy, chúng ta mới có thể kịp thời thay đổi và thích ứng với thực tế.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, bộ phận R&D công nghệ đóng vai trò gì trong việc xây dựng không gian nhà trường thông minh và hệ sinh thái quản trị số, thưa ông?

Ở các quốc gia phát triển, họ đầu tư rất lớn vào trường học thông minh. Tuy nhiên, tất cả sự đầu tư đó đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: Học sinh, sinh viên phải được hưởng trọn vẹn các tiện ích công nghệ. Quan trọng hơn, khi ra trường, tấm bằng đại diện cho kỹ năng của các em phải tương thích với môi trường số bên ngoài.

Như đại diện Bộ Y tế từng phát biểu tại hội thảo, chúng ta cần tạo ra các sandbox"– môi trường thực nghiệm có quan sát và giám sát. Đây cũng là điều các trường đại học nên triển khai. Sinh viên khi ngồi trên ghế nhà trường cần được thực hành trong môi trường thông minh, môi trường AI và các công nghệ hiện đại để khi ra trường có thể bắt nhịp ngay với thực tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sáng 8/10. Ảnh: LV

Công nghệ số và AI đã trở thành xu hướng không thể đảo ngược. Theo ông, đâu là năng lực cốt lõi để người học vừa tiếp cận công nghệ tối ưu, vừa không bị phụ thuộc?

Muốn không bị lệ thuộc thì trước tiên phải có kiến thức. Kiến thức quan trọng nhất, theo tôi, là ngôn ngữ – các em phải thật giỏi tiếng Anh. Nếu không giỏi tiếng Anh, các em sẽ không có được góc nhìn toàn diện 360 độ về công nghệ, đặc biệt là AI. Với tốc độ phát triển hiện nay, không nắm vững tiếng Anh đồng nghĩa với việc góc nhìn sẽ bị phiến diện, chỉ biết đến những gì đã được người khác dịch lại sang tiếng Việt – mà phần dịch đó chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong kho tàng tri thức toàn cầu.

Bởi vậy, năng lực cốt lõi đầu tiên là phải nắm thật chắc tiếng Anh. Nắm chắc đến mức nếu ra trường chưa làm đúng ngành nghề đã học, các em vẫn có thể đi dạy tiếng Anh để tự nuôi sống bản thân. Với tinh thần chủ động đó, người học mới không lo bị công nghệ dẫn dắt.

Đây là mục tiêu và định hướng chiến lược chúng tôi đang thúc đẩy. Ví dụ, với Trường Đại học Hoa Sen, chiến lược đến năm 2030 là hướng tới trở thành đại học sử dụng 100% tiếng Anh. Lộ trình này cũng đang từng bước được định hướng triển khai tại các trường khác trong hệ thống như Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu,... nhằm chuẩn bị năng lực tốt nhất cho sinh viên trong thời đại số.

Trân trọng cảm ơn ông!

Trong hai ngày 8-9/10/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số cùng Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục. Các phiên tọa đàm được tổ chức tập trung về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới để cá nhân hóa quá trình học tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy; phát triển năng lực số, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong bối cảnh ứng dụng công nghệ số. Thảo luận của các đại biểu hướng tới tìm kiếm giải pháp xây dựng hệ thống giáo dục linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động, đồng thời mở rộng cơ hội học tập suốt đời.