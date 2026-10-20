Muốn chăm sóc tuyến giáp từ dinh dưỡng, đừng bỏ qua 4 loại quả quen thuộc này

4 loại quả giàu dinh dưỡng giúp hỗ trợ sức khỏe tuyến giáp

Tuyến giáp là tuyến nội tiết có vai trò điều hòa chuyển hóa, ảnh hưởng đến năng lượng, thân nhiệt và nhiều hoạt động khác. Để tuyến giáp hoạt động bình thường, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất như iốt, selen và kẽm thông qua chế độ ăn phù hợp.

Một số loại trái cây có thể góp phần bổ sung vitamin, chất xơ và các hợp chất có lợi cho sức khỏe. Trong đó, dâu tằm, nhãn, chuối và bơ là những lựa chọn dễ kết hợp vào thực đơn hằng ngày.

Dâu tằm bổ sung chất chống oxy hóa

Dâu tằm có màu tím đỏ đặc trưng nhờ chứa anthocyanin, một nhóm hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa. Loại quả này còn cung cấp vitamin C và chất xơ, góp phần làm phong phú khẩu phần ăn.

Các hợp chất chống oxy hóa tham gia bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn dâu tằm có thể trực tiếp cải thiện chức năng tuyến giáp.

Có thể ăn dâu tằm tươi sau khi rửa sạch, kết hợp với sữa chua không đường hoặc yến mạch. Nên ưu tiên quả tươi thay vì siro, mứt hoặc sản phẩm có nhiều đường bổ sung.

Nhãn cung cấp năng lượng và vitamin C

Nhãn là loại quả quen thuộc, có vị ngọt tự nhiên, cung cấp carbohydrate, vitamin C và một lượng nhỏ khoáng chất. Loại quả này có thể dùng như một món ăn nhẹ để bổ sung năng lượng.

Vitamin C tham gia vào quá trình tạo collagen, góp phần duy trì cấu trúc da và hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Tuy nhiên, ăn nhãn không đồng nghĩa với việc có thể cải thiện trực tiếp tình trạng tóc rụng, móng giòn hay rối loạn hormone tuyến giáp.

Do có vị ngọt, nhãn cần được ăn với lượng phù hợp, đặc biệt ở người mắc tiểu đường hoặc đang kiểm soát đường huyết. Nên ưu tiên nhãn tươi thay vì nhãn ngâm đường hoặc các món tráng miệng chứa nhiều đường bổ sung.

Chuối cung cấp kali và vitamin B6

Chuối chứa carbohydrate, chất xơ, kali và vitamin B6. Kali cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ và hệ thần kinh, trong khi vitamin B6 tham gia chuyển hóa protein và nhiều quá trình sinh học khác.

Chuối cũng là lựa chọn thuận tiện cho bữa ăn nhẹ, có thể kết hợp với sữa chua không đường, yến mạch hoặc các loại hạt không tẩm muối.

Tuy nhiên, kali trong chuối không có tác dụng trực tiếp cân bằng hormone tuyến giáp. Để duy trì da, tóc và móng khỏe mạnh, cơ thể vẫn cần được cung cấp đủ protein, sắt, kẽm và các vitamin thiết yếu khác.

Người mắc bệnh thận hoặc được yêu cầu hạn chế kali nên trao đổi với bác sĩ về khẩu phần phù hợp.

Bơ bổ sung chất béo không bão hòa

Bơ nổi bật với hàm lượng chất béo không bão hòa đơn, đồng thời cung cấp chất xơ, kali, folate và vitamin E.

Chất béo là thành phần cần thiết của chế độ ăn, hỗ trợ cơ thể hấp thu các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K. Vitamin E góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình oxy hóa.

Bơ có thể được dùng trong bữa sáng, ăn cùng bánh mì nguyên cám hoặc trộn với rau củ. Tuy nhiên, đây là loại quả giàu năng lượng nên cần chú ý khẩu phần, nhất là khi kiểm soát cân nặng. Việc ăn bơ cũng không có nghĩa là có thể trực tiếp điều trị bệnh tuyến giáp hay bảo đảm tóc, móng khỏe đẹp.

Ăn trái cây đúng cách để hỗ trợ sức khỏe tuyến giáp

Trái cây là một phần của chế độ ăn lành mạnh, nhưng không thể thay thế những nhóm thực phẩm cung cấp protein, chất béo thiết yếu và các vi chất quan trọng. Việc duy trì khẩu phần đa dạng, đáp ứng nhu cầu iốt và các dưỡng chất cần thiết có ý nghĩa đối với hoạt động bình thường của tuyến giáp.

Người bệnh cần tránh tự ý sử dụng viên uống iốt, selen hoặc kẽm liều cao. Bổ sung quá mức một số vi chất cũng có thể gây hại, đặc biệt ở người đã có bệnh lý tuyến giáp.

Tình trạng mệt mỏi kéo dài, thay đổi cân nặng không rõ nguyên nhân, tim đập nhanh hoặc xuất hiện khối vùng cổ cần được thăm khám để tìm nguyên nhân. Tương tự, rụng tóc, móng giòn và thay đổi ở da có thể liên quan đến thiếu hụt dinh dưỡng hoặc một số bệnh lý, trong đó có rối loạn tuyến giáp.

Thay vì kỳ vọng một loại quả có thể “bồi bổ tuyến giáp”, nên xem trái cây là một phần của chế độ ăn cân đối. Ăn đa dạng, lựa chọn khẩu phần phù hợp và thăm khám khi có dấu hiệu bất thường là những cách thiết thực để chăm sóc sức khỏe lâu dài.