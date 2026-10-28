Muốn chăm sóc não bộ, đừng bỏ qua 3 loại quả này

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ. Trong đó, việc bổ sung các loại trái cây giàu vitamin, chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật có lợi có thể góp phần bảo vệ tế bào thần kinh, hỗ trợ trí nhớ và duy trì khả năng tập trung.

Quả bơ - Bổ sung chất béo tốt cho não bộ

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Bơ thường bị e ngại vì chứa nhiều chất béo, nhưng phần lớn chất béo trong loại quả này là chất béo không bão hòa đơn. Đây là thành phần có lợi cho sức khỏe tim mạch khi được sử dụng thay thế cho các nguồn chất béo bão hòa.

Sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu có mối liên hệ mật thiết với hoạt động của não bộ. Vì vậy, một chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát cholesterol và huyết áp cũng góp phần duy trì sức khỏe nhận thức về lâu dài.

Bên cạnh chất béo không bão hòa, bơ còn cung cấp folate, vitamin K, kali và chất xơ. Những dưỡng chất này tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa quan trọng của cơ thể, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Có thể ăn bơ cùng bánh mì nguyên cám, trộn salad hoặc kết hợp với trứng trong bữa sáng. Nên hạn chế thêm nhiều đường, sữa đặc nếu muốn kiểm soát lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể.

Quả cam - Bổ sung vitamin C, bảo vệ tế bào thần kinh

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Cam là nguồn cung cấp vitamin C quen thuộc, một chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Đặc biệt đối với não bộ, vitamin C còn tham gia vào quá trình tổng hợp một số chất dẫn truyền thần kinh và hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Việc cung cấp đủ vitamin C thông qua chế độ ăn cân đối góp phần duy trì sức khỏe tổng thể và chức năng nhận thức.

Cam cũng chứa nước, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Thay vì chỉ uống nước cam, nên ưu tiên ăn cam nguyên múi để tận dụng lượng chất xơ và giúp kiểm soát lượng đường nạp vào tốt hơn.

Quả lựu - Nguồn polyphenol có lợi cho sức khỏe não bộ

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Lựu nổi bật nhờ chứa nhiều polyphenol, bao gồm các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa. Những chất này được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giảm stress oxy hóa và phản ứng viêm - hai yếu tố có liên quan đến quá trình lão hóa và sức khỏe tế bào.

Để bổ sung lựu vào thực đơn, có thể ăn trực tiếp phần hạt hoặc thêm vào salad, sữa chua. Nếu dùng nước ép, nên chọn loại không thêm đường và chú ý khẩu phần.

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu trái cây là đủ?

Trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, ăn bao nhiêu mỗi ngày để có lợi cho cơ thể là điều không phải ai cũng biết.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Barbara Martin Goncalves, người khỏe mạnh có thể ăn khoảng 3-4 khẩu phần trái cây mỗi ngày, tùy nhu cầu dinh dưỡng. Nên đa dạng các loại quả để bổ sung đầy đủ dưỡng chất.

Trái cây chứa đường tự nhiên, vì vậy ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể. Một số loại quả giàu chất xơ cũng có thể gây đầy hơi, khó chịu đường ruột nếu ăn quá nhiều. Có thể kết hợp trái cây với các loại hạt không muối để bữa ăn thêm cân đối.

Để tốt cho sức khỏe, nên ưu tiên trái cây tươi, ăn nguyên quả thay vì uống nước ép thêm đường và lựa chọn trái cây theo mùa. Cam, quýt, bưởi là những nguồn vitamin C tốt; trong khi dưa hấu và nhiều loại quả khác giúp bổ sung nước cùng các vi chất cần thiết.

Theo các chuyên gia nên ăn trái cây đa dạng, vừa đủ và phù hợp với nhu cầu cá nhân, đặc biệt với người cần kiểm soát đường huyết.