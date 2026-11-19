Theo CarNewsChina, hãng xe Mỹ vừa bắt đầu xuất xưởng cell pin lithium sắt phosphate (LFP) tại nhà máy BlueOval Battery Park Michigan, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch tự chủ hoạt động sản xuất pin.

Đáng chú ý, dù được sản xuất trên đất Mỹ, những cell pin này sử dụng công nghệ do CATL cấp phép và hỗ trợ triển khai.

Vì sao Ford cần CATL?

Trong nhiều năm qua, pin là một trong những yếu tố khiến chi phí sản xuất ôtô điện khó giảm xuống mức tương đương xe xăng.

Đặc biệt, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tạo dựng lợi thế đáng kể trong công nghệ pin LFP, loại pin sử dụng vật liệu có chi phí thấp hơn và phù hợp với những dòng xe điện phổ thông.

Khác với một số loại pin lithium-ion sử dụng nickel hoặc cobalt, pin LFP không cần đến 2 kim loại này.

Nhờ vậy, nhà sản xuất có thể kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, đồng thời tận dụng đặc tính độ bền cao qua nhiều chu kỳ sạc.

Bộ pin LFP được Ford sản xuất. Ảnh: Ford.

Theo Ford, hãng đã làm việc với nhiều nhà sản xuất pin trên thế giới trước khi lựa chọn CATL.

Nguyên nhân nằm ở quy mô sản xuất và mức độ hoàn thiện công nghệ của doanh nghiệp Trung Quốc.

Hiện các sản phẩm pin của CATL được Ford cho biết đang sử dụng trên khoảng 30 triệu phương tiện toàn cầu.

"Nếu muốn sản xuất ôtô điện giá phải chăng tại Mỹ, chúng tôi cần thực hiện điều đó nhanh nhất có thể", ông Alan Clarke, Phó chủ tịch phụ trách các dự án phát triển tiên tiến của Ford, cho biết.

Theo vị lãnh đạo, CATL là lựa chọn phù hợp để Ford nhanh chóng tiếp cận công nghệ và học cách tự sản xuất cell pin LFP.

Đáng chú ý, công nghệ pin LFP có nguồn gốc phát triển tại Mỹ, nhưng hoạt động thương mại hóa quy mô lớn lại diễn ra chủ yếu tại Trung Quốc.

Điều này khiến Ford phải tìm đến đối tác Trung Quốc trong nỗ lực phát triển chuỗi cung ứng pin ngay trên thị trường nội địa.

Sản xuất tại Mỹ, công nghệ Trung Quốc

Nhà máy BlueOval Battery Park Michigan đặt tại thành phố Marshall, bang Michigan (Mỹ). Cơ sở có mức đầu tư khoảng 3 tỷ USD, do Ford trực tiếp sở hữu và vận hành.

Trong khi đó, CATL đóng vai trò cung cấp quyền sử dụng công nghệ, hỗ trợ đào tạo nhân sự và chuyển giao kinh nghiệm sản xuất.

Những cell pin LFP đầu tiên đã được Ford chuyển đến nhà máy Louisville Assembly tại Kentucky để phục vụ việc phát triển các nguyên mẫu bán tải điện Fathom.

Theo hãng, dây chuyền tại Marshall có thể sản xuất 40 cell pin mỗi phút, thuộc nhóm dây chuyền pin LFP dạng lăng trụ có tốc độ cao nhất bên ngoài Trung Quốc.

Công suất dự kiến đạt khoảng 20 GWh mỗi năm.

Trước đó, Ford từng lên kế hoạch phát triển nhà máy với công suất lên đến 40 GWh, nhưng đã thu hẹp quy mô khi nhu cầu xe điện tại Mỹ tăng chậm hơn kỳ vọng.

Để cải thiện hiệu quả sản xuất, Ford sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh bằng AI nhằm phát hiện lỗi trên cell pin.

Hãng cũng thiết kế bộ pin theo hướng tích hợp vào kết cấu chịu lực của xe, qua đó giảm số lượng linh kiện và chi phí chế tạo.

Thay vì đơn thuần đặt một khối pin dưới sàn xe, Ford tận dụng cụm pin như một thành phần trong kết cấu khung gầm.

Những cell pin hình lăng trụ được lựa chọn để phù hợp với cách bố trí này.

Bán tải điện Ford sẽ có giá dưới 30.000 USD

Lô pin đầu tiên từ Michigan sẽ được sử dụng trên những chiếc Fathom nguyên mẫu.

Đây là dòng bán tải điện cỡ trung mà Ford đang phát triển nhằm mở rộng khả năng tiếp cận xe điện của khách hàng Mỹ.

Theo kế hoạch, Fathom sẽ có giá khởi điểm 28.350 USD cho phiên bản phạm vi hoạt động tiêu chuẩn.

Hãng dự kiến nhận đơn đặt hàng từ đầu năm 2027 và đưa sản phẩm ra thị trường vào quý IV cùng năm.

Như vậy, công nghệ pin LFP từ CATL sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đưa giá xe điện Ford xuống dưới mốc 30.000 USD.

Không chỉ tập trung vào ôtô, Ford còn tận dụng kinh nghiệm sản xuất pin tại Michigan để phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng thông qua Ford Energy.

CATL là một trong những tập đoàn pin lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: CATL.

Hoạt động này sẽ được mở rộng tại Glendale, bang Kentucky, nhằm phục vụ những nhu cầu khác ngoài ngành ôtô.

Dù mang lại lợi ích về công nghệ và chi phí, quan hệ hợp tác giữa Ford và CATL không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối tại Mỹ.

Một số chính trị gia đã lên tiếng phản đối việc hãng xe Detroit sử dụng công nghệ từ nhà sản xuất pin Trung Quốc.

Trong đó, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy từng gửi thư đến CEO Ford Jim Farley vào tháng 9, bày tỏ lo ngại về mối liên hệ giữa doanh nghiệp với CATL.

Trước đó, Hạ nghị sĩ John Moolenaar cũng yêu cầu Ford giải trình liệu thỏa thuận cấp phép công nghệ có được mở rộng sang hoạt động sản xuất pin lưu trữ năng lượng và trung tâm dữ liệu hay không.

Phía Ford khẳng định việc sản xuất pin LFP tại Mỹ giúp tạo việc làm trong nước, phát triển năng lực công nghiệp và giảm phụ thuộc vào hoạt động nhập khẩu pin thành phẩm.

Hãng cũng bày tỏ tin tưởng dự án đáp ứng những điều kiện cần thiết để hưởng ưu đãi thuế.