Muốn biết đàn ông khỏe hay không, chỉ cần nhìn vào 5 thói quen này

Khi gặp áp lực trong cuộc sống, việc chia sẻ với người thân hoặc bạn bè có thể giúp nam giới giải tỏa cảm xúc tốt hơn. Ảnh: Magnific.

Bên cạnh yếu tố di truyền hay môi trường sống, lối sống hàng ngày đóng vai trò quyết định đối với tuổi thọ của nam giới. Không cần đến những thực đơn đắt tiền hay chế độ tập luyện khắc nghiệt, bí quyết sống khỏe và thọ của nhiều người đôi khi chỉ bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ được duy trì đều đặn.

Không cố tỏ ra mạnh mẽ khi cơ thể mệt mỏi

Nhiều nam giới có thói quen cố gắng chịu đựng khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi hoặc không khỏe. Họ ngại than phiền, không muốn nhờ người khác giúp đỡ và đôi khi cho rằng nghỉ ngơi là biểu hiện của sự yếu đuối.

Tuy nhiên, biết dừng lại đúng lúc cũng là cách bảo vệ sức khỏe. Khi cơ thể cần nghỉ, nên dành thời gian phục hồi thay vì liên tục làm việc hoặc vận động quá sức.

Tương tự, khi gặp áp lực trong cuộc sống, việc chia sẻ với người thân hoặc bạn bè có thể giúp giải tỏa cảm xúc. Không phải lúc nào cũng cần tự mình gánh vác mọi vấn đề. Biết thừa nhận sự mệt mỏi, cho phép bản thân nghỉ ngơi và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết có thể giúp cuộc sống cân bằng hơn.

Không nằm hoặc ngồi quá lâu, duy trì vận động mỗi ngày

Tuổi cao không đồng nghĩa với việc phải hạn chế mọi hoạt động thể chất. Ngược lại, duy trì vận động phù hợp có thể giúp cơ thể linh hoạt và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao. Đi bộ, làm vườn, chăm sóc nhà cửa, đạp xe nhẹ hoặc thực hiện các bài tập phù hợp với thể trạng đều có thể trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.

Điều quan trọng là tránh tình trạng ngồi hoặc nằm quá lâu. Nếu phải làm việc hoặc xem tivi trong thời gian dài, nên thường xuyên đứng dậy, đi lại và vận động nhẹ. Với người lớn tuổi, mức độ và loại hình vận động nên được điều chỉnh theo sức khỏe, khả năng vận động và các bệnh lý nền nếu có.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), béo bụng và sự tích tụ mỡ nội tạng được xem là yếu tố nguy cơ chuyển hóa đáng lo ngại hơn nhiều so với mỡ dưới da thông thường. WHO khuyến cáo nam giới châu Á có vòng eo từ 90 cm trở lên cần lưu ý về nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa và tim mạch.

Bên cạnh đó, tình trạng viêm mạn tính và rối loạn chuyển hóa do mỡ nội tạng còn có liên quan đến sự suy giảm nồng độ testosterone ở nam giới, từ đó ảnh hưởng đến sinh lý, tăng nguy cơ rối loạn cương, đồng thời liên quan đến nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và một số bệnh ung thư có yếu tố chuyển hóa.

Để sống khỏe và thọ, nam giới nên tránh tình trạng ngồi hoặc nằm quá lâu, cố gắng thường xuyên đứng lên, đi lại và vận động nhẹ nhàng. Ảnh: Shutterstock.

Không giữ mãi những chuyện khiến bản thân tức giận

Một số nam giới có thể mất nhiều năm để day dứt về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, từ mâu thuẫn gia đình, thất bại trong công việc đến những điều họ cho rằng mình đã bỏ lỡ.

Tuy nhiên, những chuyện đã xảy ra thường không thể thay đổi. Việc liên tục suy nghĩ, oán trách hoặc tức giận có thể khiến tinh thần thêm mệt mỏi.

Những người có thái độ sống tích cực thường biết cách buông bỏ những điều không thể thay đổi. Họ có thể rút kinh nghiệm từ quá khứ nhưng không để những chuyện cũ chi phối cuộc sống hiện tại.

Học cách tha thứ, chấp nhận những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát và tập trung vào những gì có thể thay đổi có thể giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn.

Không mang lo lắng lên giường

Giấc ngủ chất lượng là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, nhiều đàn ông dù đã lên giường vẫn tiếp tục suy nghĩ về công việc, tiền bạc, các mối quan hệ hoặc những vấn đề chưa giải quyết được trong ngày. Càng suy nghĩ, não bộ càng khó chuyển sang trạng thái thư giãn, khiến việc đi vào giấc ngủ trở nên khó khăn hơn.

Thói quen tốt là dành khoảng thời gian trước khi ngủ để thư giãn, hạn chế những hoạt động gây kích thích và cố gắng duy trì giờ ngủ tương đối ổn định. Nếu có nhiều việc cần giải quyết, có thể ghi lại những điều cần làm vào ngày hôm sau thay vì cố gắng xử lý tất cả trong đầu khi đã đến giờ nghỉ.

Ăn uống vừa phải, không để cơ thể quá tải

Một điểm thường được nhắc đến ở những người có lối sống lành mạnh là họ không có thói quen ăn quá no.

Khi gặp món yêu thích, nhiều người dễ ăn vượt quá nhu cầu của cơ thể. Nếu tình trạng này kéo dài, lượng năng lượng nạp vào có thể vượt nhu cầu, từ đó góp phần làm tăng cân và ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa.

Thay vì ăn đến mức quá no, nên chú ý khẩu phần và cảm giác đói - no của cơ thể. Bữa ăn cũng nên ưu tiên các nhóm thực phẩm đa dạng, đặc biệt là rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, nguồn protein phù hợp và chất béo lành mạnh. Điều quan trọng không phải là nhịn ăn hay kiêng khem quá mức mà là duy trì sự điều độ trong thời gian dài.

Hạn chế những thói quen khiến cơ thể bị "bào mòn"

Một cơ thể khỏe mạnh cần được chăm sóc lâu dài, thay vì liên tục bị đặt vào tình trạng quá tải. Hút thuốc, uống nhiều rượu bia, thường xuyên thức khuya, ăn uống vô độ hoặc dùng các thói quen không lành mạnh để giải tỏa căng thẳng đều có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ mắc các bệnh truyền nhiễm hơn.

Khi bước vào tuổi trung niên, việc loại bỏ hoặc giảm dần những thói quen này càng trở nên cần thiết. Thay vì tìm kiếm các phương pháp bổ sung sức khỏe nhanh chóng, nên tập trung xây dựng những nền tảng cơ bản như ăn uống hợp lý, vận động và ngủ đủ - đây cũng là những yếu tố giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể phòng ngừa bệnh truyền nhiễm hiệu quả hơn.

Bên cạnh việc loại bỏ những thói quen có hại, nam giới cũng nên chủ động phòng bệnh truyền nhiễm bằng những thói quen đơn giản như rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hạn chế tiếp xúc gần khi mắc bệnh hô hấp và giữ vệ sinh môi trường sống - đây đều là các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm cơ bản nhưng hiệu quả.

Ngoài ra, nên chủ động kiểm tra lịch tiêm chủng và tham khảo ý kiến nhân viên y tế về các vaccine phòng bệnh truyền nhiễm phù hợp với độ tuổi, bệnh nền và nguy cơ phơi nhiễm. Khi bước vào tuổi trung niên, việc phòng bệnh truyền nhiễm càng trở nên quan trọng, bởi một số bệnh nhiễm trùng có thể gây biến chứng nặng hơn ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền.