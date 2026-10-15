Muốn bảo vệ hệ hô hấp khi giao mùa, chọn máy lọc không khí cần chú ý những tiêu chí nào?

Thời điểm giao mùa, nhiều gia đình đóng kín cửa để hạn chế bụi và không khí lạnh. Tuy nhiên, bụi mịn, lông thú cưng, phấn hoa và các hạt gây dị ứng vẫn có thể tồn tại trong không gian sống. Nếu không được vệ sinh và thông gió phù hợp, chất lượng không khí trong nhà có thể suy giảm.

Máy lọc không khí là một trong những giải pháp hỗ trợ giảm các hạt ô nhiễm trong phòng. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào công suất, loại màng lọc và cách vận hành thiết bị.

Cách chọn máy lọc không khí

Trước khi mua, người dùng nên xác định diện tích phòng và nhu cầu chính của gia đình. Máy có công suất quá nhỏ so với không gian sử dụng sẽ khó làm sạch không khí hiệu quả, trong khi thiết bị quá lớn có thể không cần thiết nếu nhu cầu lọc không cao.

Một thông số nên quan tâm là CADR (Clean Air Delivery Rate), thể hiện tốc độ cung cấp không khí sạch của máy. Chỉ số này cần tương xứng với diện tích phòng và mức độ ô nhiễm. Ngoài ra, người mua nên xem xét chiều cao trần, số người sử dụng, việc có nuôi thú cưng hay không và tần suất vận hành.

Với phòng ngủ, độ ồn cũng là tiêu chí quan trọng. Nên ưu tiên thiết bị có chế độ vận hành êm, dễ điều chỉnh tốc độ quạt và không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Người dùng cũng cần xác định mục tiêu lọc. Nếu gia đình chủ yếu muốn giảm bụi và các hạt gây dị ứng, nên ưu tiên máy có hệ thống lọc hạt hiệu quả. Nếu cần hạn chế mùi thức ăn hoặc khói, có thể cân nhắc thiết bị tích hợp màng lọc than hoạt tính.

Có phải máy lọc không khí nào cũng lọc được bụi mịn?

Không phải mọi máy lọc không khí đều có hiệu quả như nhau đối với bụi mịn. Khả năng giữ lại các hạt nhỏ phụ thuộc vào loại màng lọc, thiết kế hệ thống và lưu lượng không khí đi qua máy.

Với nhu cầu giảm bụi mịn PM2.5, người tiêu dùng nên tìm hiểu các mẫu máy sử dụng màng lọc HEPA có thông số kỹ thuật rõ ràng. Loại màng lọc này có khả năng giữ lại phần lớn các hạt nhỏ trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào độ kín của hệ thống lọc, công suất vận hành và diện tích phòng.

Một số thiết bị có thêm màng lọc thô để giữ tóc, lông và bụi lớn trước khi không khí đi qua lớp lọc tinh. Trong khi đó, màng lọc than hoạt tính hỗ trợ hấp phụ một số mùi và hợp chất khí, nhưng không thể thay thế màng lọc bụi mịn.

Người mua cũng nên thận trọng với quảng cáo máy có thể loại bỏ mọi chất ô nhiễm hoặc tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn, virus. Mỗi công nghệ có phạm vi tác dụng khác nhau, không nên đánh giá hiệu quả chỉ dựa trên số lượng tính năng hay những tuyên bố quảng cáo.

Lưu ý khi chọn mua máy lọc không khí

Bên cạnh hiệu quả lọc, chi phí vận hành là yếu tố cần tính đến. Người mua nên tìm hiểu giá màng lọc thay thế, thời gian thay theo khuyến nghị của nhà sản xuất và khả năng cung cấp linh kiện. Một thiết bị có giá ban đầu thấp nhưng màng lọc đắt hoặc khó tìm có thể làm tăng chi phí sử dụng về lâu dài.

Các tính năng như cảm biến bụi, hiển thị chất lượng không khí và điều khiển từ xa giúp việc sử dụng thuận tiện hơn, nhưng không nhất thiết là tiêu chí quyết định. Người dùng nên ưu tiên thông số lọc, công suất phù hợp và độ tin cậy của sản phẩm.

Sau khi mua, cần đặt máy ở vị trí thông thoáng, không để đồ vật che cửa hút hoặc cửa thổi khí. Màng lọc cần được vệ sinh hoặc thay thế theo hướng dẫn; không tự ý rửa màng HEPA nếu nhà sản xuất không cho phép. Với thiết bị sử dụng công nghệ ion hóa hoặc xử lý không khí khác, nên kiểm tra nguy cơ phát thải ozone và tránh các sản phẩm tạo ozone ở mức có thể gây hại cho sức khỏe.

Máy lọc không khí chỉ là một phần trong giải pháp cải thiện môi trường sống. Gia đình vẫn cần vệ sinh nhà cửa, kiểm soát độ ẩm, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và thông gió khi chất lượng không khí ngoài trời phù hợp. Lựa chọn đúng thiết bị, kết hợp sử dụng và bảo dưỡng hợp lý sẽ giúp nâng cao chất lượng không khí trong nhà.