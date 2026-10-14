Muốn ảnh chụp bằng iPhone rõ nét hơn, đừng bỏ qua những cài đặt này

Camera điện thoại là một tiện ích hiện đại thường được xem là điều hiển nhiên giúp hàng triệu người dễ dàng chụp ảnh mọi lúc, mọi nơi chỉ với một thiết bị nhỏ gọn.

Mặc dù camera trên điện thoại khó có thể sánh với những thiết bị chuyên dụng dành riêng cho việc chụp ảnh và quay video, vẫn có nhiều cách để tạo ra những bức ảnh đẹp chỉ bằng smartphone. Vì vậy, thật khó chịu khi những bức ảnh chụp được lại bị mờ, một vấn đề khá phổ biến đối với người dùng iPhone.

Bất kỳ chiếc điện thoại nào cũng có thể chụp ra ảnh bị mờ nhưng do iPhone được sử dụng rộng rãi, phần lớn những lời phàn nàn về vấn đề này thường liên quan đến dòng điện thoại của Apple.

Do vậy, trước khi điều chỉnh các thiết lập camera, cần kiểm tra xem ống kính có phải là nguyên nhân khiến ảnh bị mờ hay không. Nếu bề mặt ống kính dính dấu vân tay, bụi bẩn hoặc vết dầu, không nên chỉ lau sơ bằng khăn giấy hay vạt áo.

Thay vào đó, hãy tháo ốp điện thoại, sử dụng một miếng vải sợi microfiber mềm và lau nhẹ nhàng để làm sạch ống kính.

Nếu bề mặt ống kính dính dấu vân tay, bụi bẩn hoặc vết dầu, hãy sử dụng một miếng vải sợi microfiber mềm và lau nhẹ nhàng để làm sạch ống kính

Nếu những vết bẩn cứng đầu vẫn còn, có thể thấm một lượng rất nhỏ nước cất vào miếng vải, tuyệt đối không nhỏ trực tiếp lên ống kính, rồi nhẹ nhàng lau lại.

Tuy nhiên, ống kính bẩn chỉ là một trong nhiều nguyên nhân khiến ảnh và video trên iPhone bị mờ hoặc xuất hiện hiện tượng vỡ khối, khiến hình ảnh thiếu đi độ sắc nét cần thiết.

Một yếu tố quan trọng khác cần chú ý là điều kiện ánh sáng khi chụp. Ánh sáng yếu là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến ảnh bị nhòe bởi camera khó lấy nét chính xác và ổn định hơn trong môi trường thiếu sáng.

Đồng thời, máy thường phải sử dụng tốc độ màn trập chậm hơn để thu đủ ánh sáng, làm tăng nguy cơ ảnh bị nhòe do chuyển động. Tình trạng nhiễu hình ảnh cũng có thể xuất hiện nhiều hơn, khiến ảnh và video trông mờ, lấm tấm hạt hoặc mất chi tiết sau khi được nén. Vì vậy, muốn cải thiện chất lượng ảnh chụp bằng smartphone, cần chú ý đến cách chụp trong điều kiện ánh sáng yếu.

Một trong những cách đơn giản nhất để cải thiện chất lượng hình ảnh là kiểm tra các thiết lập camera trong phần Cài đặt, mục Camera trên iPhone. Tại đây, có thể điều chỉnh độ phân giải và tốc độ khung hình phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Mặc dù các tùy chọn có thể khác nhau tùy theo thiết bị, độ phân giải cao hơn 720p nhìn chung sẽ mang lại hình ảnh rõ nét hơn khi so sánh trong những điều kiện tương đương.

Bên cạnh các thiết lập trong phần Cài đặt, ứng dụng Camera cũng có những tính năng hữu ích giúp hạn chế ảnh bị mờ. Một trong số đó là khóa lấy nét.

Thay vì để camera liên tục tự động thay đổi điểm lấy nét, có thể chạm và giữ vào khu vực muốn làm rõ trên màn hình cho đến khi dòng chữ “AE/AF LOCK” xuất hiện. Khi đó, camera sẽ khóa các thiết lập phơi sáng và lấy nét, giúp duy trì sự ổn định trong quá trình chụp.

Đối với các mẫu iPhone 11 trở lên, Chế độ Ban đêm cũng là một tính năng đáng chú ý. Chế độ này được biểu thị bằng biểu tượng hình mặt trăng ở phía trên giao diện camera và thường tự động kích hoạt khi môi trường chụp thiếu sáng.

Khi hoạt động, Chế độ Ban đêm giúp tăng độ sáng và ghi lại nhiều chi tiết hơn trong điều kiện ánh sáng yếu, từ đó cải thiện chất lượng ảnh chụp.

Trong trường hợp cần kiểm soát sâu hơn các thông số chụp ảnh, những ứng dụng camera của bên thứ ba như Camera+ có thể mang lại nhiều lựa chọn hữu ích.

Các ứng dụng này cho phép điều chỉnh những thông số như tốc độ màn trập và ISO. Tốc độ màn trập quá chậm có thể khiến những vật thể đang chuyển động bị nhòe, trong khi ISO quá cao có thể làm tăng nhiễu và giảm chất lượng hình ảnh.

Việc kiểm soát hợp lý hai thông số này giúp cân bằng giữa độ sáng, độ sắc nét và mức độ nhiễu, đặc biệt khi chụp trong môi trường ánh sáng không thuận lợi. Những tùy chỉnh chuyên sâu như vậy cũng có thể giúp các mẫu iPhone đời cũ tận dụng tốt hơn khả năng chụp ảnh của mình.

Ngoài việc điều chỉnh phần mềm và các thông số camera, sử dụng chân máy cũng là một giải pháp đáng cân nhắc để hạn chế ảnh bị mờ. Chân máy giúp cố định iPhone trong quá trình chụp, đặc biệt hữu ích khi camera cần phơi sáng lâu để thu đủ ánh sáng.

Nhờ giảm rung lắc, chân máy hạn chế tình trạng những chuyển động nhỏ của thiết bị biến thành vệt nhòe trên ảnh. Đây là giải pháp đặc biệt hiệu quả khi chụp vào ban đêm hoặc trong những môi trường thiếu sáng, nơi camera thường cần nhiều thời gian hơn để ghi lại hình ảnh.