Muốn ăn vặt mà vẫn giữ vóc dáng: Đây là 8 món bạn nên thử

Cà rốt, dưa leo chấm sốt sữa chua

Nếu yêu thích những món ăn thanh mát, cà rốt và dưa leo là lựa chọn đáng thử. Hai loại rau củ này chứa nhiều nước, chất xơ, đồng thời cung cấp các vitamin cần thiết cho cơ thể. Khi được cắt thành từng thanh vừa ăn, chúng mang lại cảm giác giòn ngọt tự nhiên, thích hợp để nhâm nhi giữa buổi.

Để tăng hương vị, bạn có thể trộn sữa chua không đường với một chút muối, tiêu và thảo mộc như húng quế hoặc lá thyme khô. Phần sốt có vị chua dịu, giúp món rau củ thêm hấp dẫn mà không cần sử dụng nhiều gia vị béo ngậy.

Bánh mì đen nướng phết bơ hạt

Khi muốn ăn một món có tinh bột nhưng vẫn cần duy trì năng lượng, bánh mì đen kết hợp bơ đậu phộng hoặc bơ hạnh nhân là gợi ý phù hợp. Bánh mì giàu chất xơ, trong khi bơ hạt cung cấp protein và chất béo không bão hòa, giúp bữa phụ cân đối hơn.

Bạn có thể nướng bánh mì cho giòn nhẹ, phết một lớp bơ hạt vừa đủ rồi thêm vài lát chuối hoặc rắc chút hạt chia. Lưu ý chọn loại bơ hạt ít đường bổ sung và kiểm soát lượng dùng, bởi thực phẩm giàu dinh dưỡng vẫn có thể cung cấp nhiều năng lượng nếu ăn quá mức.

Bánh mì giàu chất xơ, giúp duy trì năng lượng tốt

Hạnh nhân rang

Hạnh nhân là món ăn vặt tiện lợi, dễ mang theo khi đi làm hoặc đi học. Loại hạt này cung cấp chất béo không bão hòa, protein và chất xơ, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn cân đối.

Để đổi vị, bạn có thể rang hạnh nhân cùng một chút bột quế thay vì thêm đường hoặc các lớp phủ ngọt. Khẩu phần khoảng 20-30 g mỗi lần là mức tham khảo hợp lý để bắt đầu. Do hạnh nhân giàu năng lượng, ăn trực tiếp từ một túi lớn có thể khiến bạn tiêu thụ nhiều hơn dự định.

Trứng luộc chấm muối tiêu

Không cần chế biến cầu kỳ, trứng luộc vẫn là món ăn nhẹ giàu protein, giúp tăng cảm giác no. Bạn có thể luộc trứng theo độ chín yêu thích, sau đó dùng cùng một chút muối tiêu hoặc thêm ớt bột để tăng hương vị.

Trứng luộc phù hợp với những ngày bận rộn vì dễ chuẩn bị và mang theo. Nếu muốn bữa phụ đa dạng hơn, hãy ăn kèm cà chua bi hoặc một ít rau củ tươi. Cách kết hợp này bổ sung thêm chất xơ, vitamin và giúp bữa ăn nhẹ phong phú hơn.

Táo thái lát chấm bơ đậu phộng

Táo có vị ngọt tự nhiên, độ giòn hấp dẫn và chứa chất xơ, trong đó có pectin. Khi kết hợp với một lượng bơ đậu phộng vừa phải, món ăn mang đến sự hòa quyện giữa vị ngọt thanh của trái cây và vị béo bùi của các loại hạt.

Bạn chỉ cần cắt táo thành lát mỏng, chấm nhẹ với bơ đậu phộng nguyên chất và thêm một chút bột quế nếu thích. Chất xơ từ táo cùng protein và chất béo trong bơ đậu phộng giúp bữa phụ có sự cân bằng tốt hơn so với việc chỉ ăn bánh kẹo ngọt.

Phô mai ít béo ăn kèm cà chua bi

Phô mai mozzarella ít béo kết hợp cà chua bi là lựa chọn dành cho những ai thích món ăn vặt có vị béo dịu. Phô mai cung cấp protein và canxi, trong khi cà chua bi bổ sung vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa.

Cách chuẩn bị cũng rất đơn giản: cắt phô mai thành miếng vừa ăn, dùng cùng cà chua bi đã rửa sạch. Nên chú ý khẩu phần và thông tin dinh dưỡng trên bao bì, bởi lượng năng lượng và chất béo có thể khác nhau tùy sản phẩm.

Sinh tố xanh từ rau củ quả

Một ly sinh tố xanh từ cải bó xôi, chuối, táo và sữa hạnh nhân không đường có thể giúp bữa phụ thêm phong phú. Rau xanh và trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ; chuối tạo vị ngọt tự nhiên, giúp thức uống dễ uống hơn.

Bạn chỉ cần xay các nguyên liệu cùng một ít sữa hạnh nhân không đường, thêm đá nếu thích. Ưu tiên giữ lại phần bã thay vì lọc bỏ để tận dụng chất xơ. Sinh tố không có tác dụng “thải độc” đặc biệt như một số quảng cáo, và lượng năng lượng vẫn phụ thuộc vào thành phần cũng như khẩu phần sử dụng.

Một ly sinh tố xanh có thể giúp bữa phụ thêm phong phú

Sữa chua không đường với granola và trái cây

Sữa chua không đường kết hợp granola và trái cây tươi là món ăn vặt vừa dễ làm vừa linh hoạt theo sở thích. Sữa chua cung cấp protein, canxi; một số loại có chứa lợi khuẩn sống. Trong khi đó, yến mạch và các loại hạt trong granola bổ sung chất xơ cùng chất béo không bão hòa.

Bạn có thể dùng việt quất, dâu tây hoặc vài lát chuối để tăng vị ngọt tự nhiên. Nếu tự làm granola tại nhà, hãy nướng yến mạch cùng một lượng vừa phải hạnh nhân, óc chó và mật ong. Dù có thành phần lành mạnh, granola vẫn có thể chứa nhiều năng lượng nếu sử dụng quá nhiều.