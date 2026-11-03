Mười tháng qua, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai

Trân trọng quá khứ, vững bước tương lai. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Kết quả sơ bộ Điều tra lao động việc làm chỉ ra, tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng 10 không thay đổi và tăng lên so với tháng cùng kỳ năm 2025 là 96,8%; tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập giảm và không biết là 3,2%.

Trong các hộ đánh giá có thu nhập tăng, có 70,2% hộ đánh giá do tăng thu từ tiền lương, tiền công của thành viên hộ; 35,2% hộ nhận định do tăng thu từ hoạt động nông, lâm nghiệp, thủy sản; 21,2% hộ đánh giá do tăng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Trong các hộ đánh giá thu nhập giảm, có 31,3% hộ đánh giá do chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ tăng; 29,3% hộ đánh giá do giá bán các sản phẩm từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ giảm; 27,5% hộ đánh giá do thành viên hộ bị ốm, bệnh, chấn thương nặng hoặc tử vong; 21,0% hộ đánh giá do quy mô các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ giảm và 20,4% hộ đánh giá do có thành viên tạm nghỉ việc.

Về tác động của các sự kiện tiêu cực đến đời sống trong 10 tháng năm 2026, các hộ gia đình được khảo sát cho biết: 36,1% hộ đang bị ảnh hưởng của giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao; 7,7% hộ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai, biến đổi khí hậu; 3,7% hộ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng; 2,9% hộ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với con người; 2,2% hộ chịu ảnh hưởng do thành viên hộ bị ốm, bệnh, chấn thương nặng hoặc tử vong và 0,5% hộ chịu ảnh hưởng của hỏa hoạn, cháy nổ.

Cũng 10 tháng năm nay, có 18,4% hộ gia đình được phỏng vấn nhận được trợ giúp từ các nguồn hỗ trợ khác nhau. Cụ thể, tỷ lệ hộ nhận được trợ giúp từ các chương trình, chính sách chung của quốc gia là 8,9%; từ các chương trình, chính sách của địa phương là 7,3%; từ các hoạt động từ thiện của các tổ chức và cá nhân khác là 2,1%; từ họ hàng, người thân là 10,4%; và từ các nguồn khác là 0,06%.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Tính từ đầu năm đến nay (đến ngày 25/10/2026), Chính phủ đã hỗ trợ cho người dân 18,1 nghìn tấn gạo, trong đó: hỗ trợ gần 9,1 nghìn tấn gạo cứu đói nhân dịp Tết Nguyên đán cho 604,6 nghìn nhân khẩu; hỗ trợ hơn 8,2 nghìn tấn gạo cứu đói giáp hạt cho 547,2 nghìn nhân khẩu; hỗ trợ hơn 887,4 tấn gạo khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ cho 59,1 nghìn nhân khẩu.

Đáng chú ý, ngày 15/8/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định nâng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng (có hiệu lực từ ngày 1/10/2026). Mức chuẩn trợ cấp mới là căn cứ tính trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Chính sách này góp phần cải thiện đời sống, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người có công và thân nhân của họ.

Đặc biệt, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027) tiếp tục được các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai.

Theo số liệu của Chiến dịch, đến ngày 26/10/2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó: tìm kiếm, quy tập được 3.895 hài cốt liệt sĩ, đạt 55,64% chỉ tiêu. Các địa phương và đơn vị đã tổ chức 29 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đưa 2.132 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại các nghĩa trang. 7/7 quân khu và 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang với tổng số 211.300 mộ. Đối với mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, tổng số mẫu đã thu thập đạt 276.853 mẫu; trong đó, 100.701 mẫu đã được phân tích và 95.797 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Một điểm nhấn của tháng 10 này là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa phương, gắn với các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026. Hoạt động thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi trên cả phương diện thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, thu hút đông đảo người dân tham gia và ghi nhận nhiều kết quả tích cực tại các đấu trường quốc tế.