Mười quốc gia châu Âu xây dựng sức mạnh hải quân chung

Đại diện hải quân các quốc gia thành viên Lực lượng Viễn chinh liên hợp tham dự lễ ký Sáng kiến Hải quân Bắc Âu trên tàu sân bay HMS Prince of Wales. (Nguồn: Royal Navy)

Theo Tạp chí Quốc phòng Anh, lễ ký kết diễn ra trên tàu sân bay HMS Prince of Wales của Hải quân Hoàng gia Anh, đang neo đậu tại Oslo, Na Uy.

Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ hợp tác hải quân trong thời bình, tạo cơ sở để các bên tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực và hỗ trợ lẫn nhau khi triển khai nhiệm vụ trên biển.

Một trong những nội dung đáng chú ý của sáng kiến là cơ chế cho phép các tàu chiến thuộc JEF chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến cho đối tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung. Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên có thể hỗ trợ sửa chữa, tiếp nhiên liệu cho tàu của nhau tại hệ thống cảng biển, góp phần nâng cao năng lực hậu cần và duy trì hoạt động trên biển.

Thỏa thuận cũng đặt trọng tâm vào tiêu chuẩn hóa trang thiết bị quân sự, bảo đảm khả năng tương thích giữa các lực lượng hải quân. Theo đó, các phương tiện và hệ thống không người lái sẽ được tích hợp vào cơ chế chỉ huy thống nhất, tạo thuận lợi cho việc phối hợp triển khai các hoạt động chung.

Đánh giá về ý nghĩa của sáng kiến, Đô đốc Gwyn Jenkins, Tham mưu trưởng Hải quân Hoàng gia Anh, cho rằng, cơ chế hợp tác hải quân trong khuôn khổ JEF sẽ bổ trợ cho hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo vị chỉ huy này, việc tăng cường khả năng phối hợp giữa các nước thành viên sẽ giúp lực lượng phản ứng nhanh chóng, linh hoạt hơn trước những tình huống khủng hoảng.

Về cơ chế điều hành, các hoạt động hải quân chung sẽ nhận lệnh chỉ huy từ Bộ Chỉ huy Hàng hải Northwood tại Anh, đóng vai trò đầu mối điều phối nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

JEF hiện gồm 10 quốc gia thành viên là Anh, Đan Mạch, Estonia, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển. Việc ký kết Sáng kiến Hải quân Bắc Âu đánh dấu bước tiến trong nỗ lực tăng cường khả năng phối hợp tác chiến, chia sẻ nguồn lực và củng cố hợp tác an ninh hàng hải giữa các nước Bắc Âu và châu Âu.

(theo Anadolu)