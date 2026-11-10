Mười nước Bắc Âu thành lập Lực lượng Viễn chinh Liên hợp, ký kết hợp tác trên tàu sân bay

Đại diện của mười quốc gia Bắc Âu thuộc Lực lượng Viễn chinh Liên hợp sẽ ký kết một thỏa thuận hợp tác hải quân chung trong thời gian sắp tới.

Thông tin này đã được Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Anh, Tham mưu trưởng Richard Knighton cho biết trong cuộc trò chuyện với tờ Financial Times (FT).

Mục đích của các thỏa thuận này là nhằm tăng cường khả năng răn đe trước Nga.

Ông Knighton nhấn mạnh rằng London cần phải "bắt kịp các đồng minh châu Âu".

Lực lượng Viễn chinh Liên hợp được xây dựng bao gồm Vương quốc Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Dự kiến ​​thỏa thuận hợp tác sẽ được ký kết trên tàu sân bay HMS Prince of Wales của Hải quân Hoàng gia Anh. Buổi lễ sẽ diễn ra vào đêm trước hội nghị Diễn đàn Tương lai Đại Tây Dương, cũng được tổ chức trên chiến hạm này.

Theo ông Knighton, thỏa thuận mới sẽ đưa sự hợp tác giữa các nước thành viên JEF lên một tầm thực tiễn.

Trong khi trước đây sự tương tác chủ yếu dựa trên các bản ghi nhớ, trao đổi thông tin và tham vấn, thì nay các đồng minh có kế hoạch phối hợp tích cực hơn nữa lực lượng hải quân và các hành động chung.

Một trong những nhiệm vụ trọng yếu của sự hợp tác này là nhằm răn đe các tàu ngầm Nga.

Việc các nước châu Âu tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Âu cũng liên quan đến lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các đồng minh cần gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với quốc phòng của chính mình.

Vào tháng 9 năm nay, Canada cũng đã nộp đơn xin gia nhập liên minh Lực lượng Viễn chinh Liên hợp (JEF), do Vương quốc Anh dẫn đầu.

Về phía Nga, Moskva bác bỏ mọi cáo buộc gây hấn, đồng thời cảnh báo hành động của phương Tây có thể gây ra một vòng căng thẳng mới giữa các quốc gia.