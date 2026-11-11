Muổi Nọi: Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Hiềm, xã Muổi Nọi.

Xã Muổi Nọi hiện có trên 3.300 hộ, với hơn 16.000 nhân khẩu, sinh sống tại 16 bản. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt quy ước, hương ước, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Năm 2025, toàn xã có 2.363 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 71,5%; 3 bản được công nhận “Bản văn hóa”.

Tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đổi mới tại ngày hội.

Trong phát triển kinh tế, nhân dân các dân tộc trong xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, toàn xã duy trì khoảng 2.500 ha cà phê và gần 300 ha cây ăn quả các loại. Năm 2025, số hộ nghèo giảm còn 19,56%; tỷ lệ cận nghèo còn 9,3%.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Dự và chung vui tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo xã đã biểu dương những thành quả của nhân dân các bản đã đạt được và mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển bền vững cây cà phê gắn với bảo vệ rừng, giữ gìn bản sắc văn hóa và xóa bỏ hủ tục lạc hậu.

Trong ngày hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia, thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng, cổ vũ nhân dân hăng hái thi đua xây dựng bản làng ngày càng phát triển, đổi mới.

Đông đảo nhân dân tham gia trò chơi dân gian vui nhộn.

Nhân dân bản Hiềm tham gia, cổ vũ trò chơi bịt mắt đánh trống.