Mười năm sau lời ước trên truyền hình, cô bé vùng cao sắp thành cô giáo

Mười năm trước, cô bé Vàng Thị Xia, học sinh lớp 5, trường Tiểu học số 1, xã Tà Tổng (tỉnh Lai Châu, trước đây xã Tà Tổng, thuộc huyện Mường Tè), xuất hiện trên chương trình “Điều ước thứ 7” của Đài Truyền hình Việt Nam và chia sẻ ước mơ lớn lên trở thành cô giáo.

Đến nay, ước mơ ấy vẫn được Xia bền bỉ theo đuổi. Cô gái người dân tộc Mông hiện là sinh viên năm cuối, ngành Sư phạm Tiếng Anh, trường Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên), với mong muốn một ngày trở về quê hương, tiếp tục gieo chữ cho những đứa trẻ vùng cao.

Vàng Thị Xia xuất hiện trong chương trình "Điều ước thứ 7", ghi hình năm 2015, phát sóng đầu năm 2016. Ảnh: Chụp màn hình

Xia cho biết, chương trình ghi hình từ năm 2015, được phát sóng vào đầu năm 2016. Gần đây, suy nghĩ về hành trình đã qua, Xia đã tìm và xem lại chương trình. Xia chia sẻ đoạn video trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời chúc mừng khi ước mơ trở thành cô giáo mà cô bé năm nào từng gửi gắm trên truyền hình nay đang dần trở thành hiện thực.

Khi xem lại chương trình, Xia bồi hồi nhớ về hình ảnh cô bé bụ bẫm ngày nào. Nhưng điều khiến cô xúc động hơn cả là ước mơ làm cô giáo vẫn được mình theo đuổi suốt 10 năm qua. “Ngày ấy, mình chỉ nghĩ đơn giản là muốn được đi học, lớn lên làm cô giáo. Không ngờ sau 10 năm, mình vẫn đang đi trên con đường đó”, Xia chia sẻ.

Ước mơ làm cô giáo và lựa chọn bất ngờ với tiếng Anh

Sinh ra ở xã Tà Tổng, ngày nhỏ, mong muốn lớn nhất của Xia là được đến trường học chữ và có cơ hội bước ra khỏi bản làng một lần. Trong những năm học phổ thông, Xia luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo viên. Xia từng tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, đoạt một số giải cấp Huyện, cấp Tỉnh. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc lựa chọn môn học để theo đuổi nghề giáo, cô lại không nghĩ đến Tiếng Anh. Trái lại, đây từng là môn học Xia không mấy yêu thích.

“Mình học tiếng Anh từ năm lớp 6 nhưng kết quả không được tốt. Đến THPT, mình gần như không biết gì ngoài từ “hello”, Xia kể. Niềm yêu thích môn học này đến từ một buổi ngoại khóa tại trường, nhìn thầy giáo tự tin dẫn chương trình bằng ngoại ngữ, Xia thấy ngưỡng mộ. Sau đó, trong một lần kiểm tra nói, cô được giáo viên nhận xét có giọng tiếng Anh hay. Lời khen ấy khiến Xia bắt đầu chú ý hơn đến môn học từng khiến mình e ngại. Xia tìm mua sách, tự làm bài tập và cố gắng học lại kiến thức cơ bản và đặt mục tiêu đạt điểm Tiếng Anh tốt tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Vàng Thị Xia đang là sinh viên năm cuối, ngành Sư phạm Tiếng Anh, trường Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên). Ảnh: NVCC

Kết quả, Xia đạt 6,8 điểm môn Tiếng Anh. Qua tìm hiểu các trường đại học, Xia nhận thấy, điểm chuẩn vào nhiều ngành Sư phạm khá cao, trong khi điểm số của mình chưa thực sự nổi bật. Cơ hội đến khi Xia tìm hiểu ngành Sư phạm Tiếng Anh của trường Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên), có xét tuyển bằng tổ hợp D66 (Ngữ văn, Tiếng Anh và Giáo dục công dân). Xia quyết định đăng ký xét tuyển và trúng tuyển vào trường.

Xia nhớ lại, ngày nhập học, bố chở cô bằng xe máy qua những đoạn đường sạt lở sau mưa để xuống huyện. Từ đây, Xia cùng một người bạn bắt xe khách đến TP. Lai Châu, rồi tiếp tục hành trình bằng chuyến xe đêm đến Thái Nguyên. Tại trường Ngoại ngữ, Vàng Thị Xia bắt đầu cuộc sống mới, mang theo quyết tâm theo đuổi ước mơ làm cô giáo.

Sẽ trở về quê 'gieo' chữ ở bản làng

Niềm vui đỗ đại học nhanh chóng nhường chỗ cho những thử thách mới. Ngay trong những buổi học đầu tiên, Xia nhận ra khoảng cách kiến thức giữa mình và các bạn cùng lớp. Trong khi nhiều sinh viên đã có nền tảng tiếng Anh và có thể giao tiếp, Xia gần như bắt đầu từ con số không. Xia thường chọn ngồi cuối lớp, ngại phát biểu và sợ bị giảng viên gọi tên.

Có thời gian, áp lực khiến cô mất ngủ, thường xuyên thức đến 4h sáng. Kết quả học tập học kỳ đầu tiên chỉ ở mức trung bình. “Đến năm thứ nhất đại học, mình mới bắt đầu học lại từ bảng phiên âm IPA. Mình rất tự ti vì các bạn đã học tốt, còn mình thì chưa biết nhiều”, Xia chia sẻ.

Vàng Thị Xia hiện là sinh viên năm cuối, mong muốn trở về quê làm cô giáo. Ảnh: NVCC

Nhận ra điểm yếu của bản thân, Vàng Thị Xia miệt mài tự học, bù đắp kiến thức thiếu hụt. Được sự giúp đỡ của các giảng viên, bạn bè, cô gái từng rụt rè đã tự tin hơn, kết quả học tập cũng cải thiện qua từng kỳ. Hiện là sinh viên năm cuối, Xia đã hoàn thành các chuẩn đầu ra của trường. Từ cô gái gần như mất gốc ngoại ngữ, Xia đã từng bước vượt qua giới hạn của bản thân để tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Sau khi tốt nghiệp, Xia mong muốn có cơ hội quay về quê hương, trở thành giáo viên và tiếp tục "gieo" chữ cho những trẻ em vùng cao. Mười năm trước, cô bé người dân tộc Mông từng chia sẻ trên truyền hình rằng, mình muốn làm cô giáo. Đến nay, ước mơ ấy đã đưa Xia đi qua một hành trình dài. Nữ sinh viên năm cuối hy vọng sẽ mang những gì mình học được trở về nơi đã nuôi dưỡng ước mơ ấy.