Mười năm đẫm nước mắt và phép màu tự nhiên

Chị Đặng Thu Hiền (sinh năm 1998 tại Phú Thọ) trải qua hành trình mong con kéo dài suốt 10 năm với không ít lần hy vọng rồi lại phải đối diện với nỗi đau mất con.

Suốt một thập kỷ, hai vợ chồng chị Hiền kiên trì tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ nhưng liên tiếp gặp biến cố sản khoa nặng nề. Chị đã trải qua 4 lần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm đều không thành công với 2 lần sảy thai sớm, 1 lần sảy thai to ở tuần thứ 20 và 1 lần sinh non khi thai mới 25 tuần.

Tưởng chừng cánh cửa đã dần khép lại sau quá nhiều lần mất mát, phép màu bất ngờ xuất hiện khi chị Hiền mang thai tự nhiên.

Chị Hiền hạnh phúc khi đón con chào đời. Ảnh: Tiến Thành

Mang theo niềm hy vọng mong manh, hai vợ chồng tìm đến bác sĩ chuyên khoa I Bùi Chí Dũng tại Khoa Phụ ngoại A5 thuộc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để được theo dõi thai kỳ.

Thế nhưng, hành trình giữ con của chị Hiền lại tiếp tục đặt ra hàng loạt thử thách cam go ngay từ những tuần đầu tiên.

Nồng độ beta-hCG tăng chậm, túi thai làm tổ ở vị trí lệch sát góc tử cung, một vị trí tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi sự theo dõi vô cùng chặt chẽ đối với thai phụ Hiền. Đến tuần thứ 8, thứ 9, tình trạng thiếu ối xuất hiện làm gia tăng nguy cơ mất tim thai.

Dựa trên tiền sử sinh non và sảy thai liên tiếp của sản phụ, bác sĩ Dũng đã chỉ định khâu vòng cổ tử cung ở tuần thai thứ 16 nhằm giữ thai, ngăn ngừa nguy cơ sinh non lặp lại.

Không dừng lại ở đó, thể trạng thừa cân cùng đái tháo đường thai kỳ khiến chị Hiền phải tiêm insulin với liều lượng hàng chục đơn vị mỗi ngày để kiểm soát đường huyết.

Đón con trong hạnh phúc vỡ òa

Bước sang giai đoạn giữa và cuối thai kỳ, thai chậm phát triển trong tử cung kết hợp cùng ngôi thai ngược tiếp tục đặt ê-kíp điều trị vào trạng thái theo dõi sát sao từng ngày.

10 năm ngóng con, 4 lần thực hiện IVF thất bại, vợ chồng chị Hiền hạnh phúc khi đón con đầu lòng. Ảnh: Tiến Thành

Với một thai kỳ có quá nhiều yếu tố nguy cơ đan xen, mọi quyết định lâm sàng đều được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.

Khi thai kỳ bước sang 38 tuần 2 ngày, cuộc phẫu thuật lấy thai vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức do sản phụ có thành bụng rất dày, bánh rau bám góc và xuất hiện tình trạng chảy máu trong mổ.

Trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, bác sĩ Dũng cùng ê-kíp đã thao tác tỉ mỉ, kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và đóng thành bụng an toàn. Khoảnh khắc em bé nặng 2,8kg cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh đã khép lại hành trình 10 năm gian nan của gia đình. Chị Hiền bế con trên tay mà nước mắt tuôn rơi. Hiện mẹ con chị đã khỏe mạnh, đủ điều kiện để xuất viện.