Sáng 24/11, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan – Linh thiêng vùng đất lửa”, Lễ hội Ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị – Hương vị Tràng An” đã chính thức khai mạc tại Sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ), phường Đồng Hới. Tham dự lễ khai mạc về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hiệp hội Du lịch tỉnh. Về phía đơn vị tổ chức thực hiện có đồng chí Nguyễn Thị Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) cùng đoàn công tác, các nghệ nhân ẩm thực, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân, du khách.