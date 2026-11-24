Mười lăm năm - khát vọng hữu cơ Việt
Nhân dịp Kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam – VOAA, Tạp chí Hữu cơ Việt Nam đăng tải những bài thơ của tác giả Trần Ngọc Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội.
Mười lăm năm – từ đất lành bén rễ (1)
Một hành trình xanh thắm những niềm tin
Từ ruộng đồng, bao bàn tay góp sức
Gieo mùa xanh cho đất nước vươn mình.
Mười lăm năm – vượt bao miền gian khó
Chung một niềm tin, chung khát vọng xanh
Xây chính sách mở đường cho phát triển
Nông nghiệp hữu cơ kết nối những tấm lòng.
Nhà khoa học chung tay dựng trí tuệ
Nhà nông bền gan vun đất, giữ mùa
Nhà doanh nghiệp nối vùng nguyên liệu lớn
Kết chuỗi bền cùng cất cánh vươn xa.
Hữu cơ Việt – từ đồng xanh, rừng biếc…
Thấm đẫm mồ hôi, khát vọng bao người
Nông sản Việt kết tinh từ đất Việt
Theo nhịp cầu vươn tới những miền xa.
Mười lăm năm – bao mùa xanh kết trái
Bao tâm hồn cùng chung sức dựng xây
Một mái nhà chung, ngàn người hội tụ
Nuôi chí bền cùng kiến tạo tương lai.
Một chặng đường đã ghi vào lịch sử
Mở bình minh rạng rỡ phía chân trời
Đổi quản trị, nâng tầm từng dịch vụ
Kết nối liên vùng, thúc đẩy sống xanh.
Hội viên - trung tâm, khát vọng đồng hành
Tiêu chuẩn soi đường hình thành vùng lớn
Vật tư đầu vào hữu cơ kiểm chứng
Truy suất nguồn xin trao gửi niềm tin.
Giữ chữ Tâm trong suốt cuộc hành trình
Giữ chữ Tín cho niềm tin bền vững
Trách nhiệm, minh bạch…đồng lòng tạo dựng
Để hữu cơ mãi tỏa sáng đường xanh (2)
Mười lăm năm kiến tạo, đồng hành
Hiệp hội hữu cơ tự hào sang trang mới
Vì cuộc sống xanh vững niềm tin đi tới
Hữu cơ vươn tầm, nông nghiệp Việt bay xa./.
Hà Nội, 29.9.2026
Ghi chú:
(1) TƯ Hội NDVN - Cơ quan đề xuất sáng kiến, quyết đình thành lập & đỡ đầu Hiệp hội NNHCVN;
(2) Nông nghiệp xanh, sống xanh là chủ trương mới của Đảng & Nhà nước ta.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/muoi-lam-nam-khat-vong-huu-co-viet-18706.html