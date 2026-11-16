Muối, đường, nước mắm trong bữa ăn dặm: Khi nào được nêm?

Từ 6 tháng tuổi, trẻ nhỏ bắt đầu làm quen với thức ăn bổ sung bên cạnh sữa mẹ hoặc sữa công thức. Ảnh: Shutterstock.

Khi bắt đầu ăn dặm, nhiều phụ huynh có thói quen thêm một chút muối, nước mắm hoặc đường vào cháo, bột để món ăn đậm đà, dễ ăn hơn. Tuy nhiên, trẻ nhỏ không cần được nêm gia vị như người lớn. Việc bổ sung muối quá sớm có thể khiến trẻ tiếp nhận lượng natri vượt nhu cầu, trong khi chức năng thận vẫn đang hoàn thiện. Đường bổ sung cũng không cần thiết trong giai đoạn này.

Khi nào được nêm gia vị cho trẻ?

Trẻ thường bắt đầu ăn dặm vào khoảng 6 tháng tuổi, khi nhu cầu dinh dưỡng tăng lên và sữa mẹ hoặc sữa công thức không còn đáp ứng đầy đủ. Đây là thời điểm trẻ làm quen với nhiều loại thực phẩm, hương vị và kết cấu khác nhau. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), không nên thêm muối và đường vào thức ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 23 tháng tuổi.

Với muối và nước mắm, phụ huynh không nên thêm vào cháo, bột, súp hay thức ăn dặm của trẻ. Nước mắm có hương vị khác muối ăn nhưng vẫn chứa natri, do đó không phải lựa chọn thay thế an toàn. Các gia vị như nước tương, hạt nêm, viên súp và nước dùng chế biến sẵn cũng cần hạn chế vì thường chứa lượng muối đáng kể.

Đối với đường, trẻ cũng không cần được thêm đường trắng, đường phèn, mật ong hay siro vào thức ăn. WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo trẻ nhỏ không nên tiêu thụ đường bổ sung. Việc thường xuyên cho trẻ ăn đồ ngọt có thể hình thành sở thích với hương vị quá ngọt, làm giảm khả năng chấp nhận những thực phẩm ít ngọt hơn. Đường còn làm tăng nguy cơ sâu răng, nhất là khi trẻ thường xuyên tiếp xúc với đồ uống và thức ăn có đường.

Sau 12 tháng tuổi, trẻ có thể dần ăn những món có cách chế biến tương tự người lớn, nhưng điều đó không đồng nghĩa trẻ đã cần ăn mặn. WHO vẫn khuyến cáo không thêm muối và đường vào thức ăn bổ sung trong giai đoạn 6-23 tháng. Sau 2 tuổi, gia đình vẫn cần duy trì chế độ ăn ít muối, hạn chế đường bổ sung thay vì cho trẻ ăn theo khẩu vị người lớn.

Vì sao thận trẻ chưa sẵn sàng?

Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thận vẫn đang trong quá trình hoàn thiện chức năng lọc máu và điều hòa nước, điện giải. Theo Cleveland Clinic, nghiên cứu đăng trên Pediatric Nephrology cho thấy mức lọc cầu thận tăng dần sau sinh, trong khi hệ thống ống thận cũng cần thời gian để hoàn thiện khả năng tái hấp thu và bài tiết natri.

Do đó, khả năng điều hòa lượng muối và nước của trẻ chưa hoàn thiện như người trưởng thành. Khi khẩu phần có quá nhiều natri, thận phải xử lý lượng muối không cần thiết trong khi chức năng vẫn đang phát triển. Đây là lý do Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) khuyến cáo phụ huynh không thêm muối vào thức ăn dặm của trẻ.

Trẻ vẫn nhận được natri cần thiết từ sữa và các thực phẩm tự nhiên như thịt, cá, trứng, rau củ. Vì vậy, phụ huynh không cần thêm muối hoặc nước mắm để món ăn đậm vị hơn; thay vào đó, nên giúp trẻ làm quen với hương vị tự nhiên của thực phẩm.

Theo NHS, trẻ dưới 1 tuổi nên tiêu thụ ít hơn 1 g muối mỗi ngày, tính tổng lượng muối từ tất cả nguồn thực phẩm. Với trẻ 1-3 tuổi, mức tối đa được khuyến nghị là 2 g muối mỗi ngày. Đây là giới hạn tổng lượng muối, không phải lượng muối phụ huynh được phép thêm vào thức ăn.