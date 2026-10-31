Mừng vì Trấn Thành và Hari Won đã dũng cảm chia tay sau 10 năm

Trấn Thành và Hari Won từ lâu đã được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Việt. Không chỉ có cuộc sống hôn nhân nhận được sự quan tâm, cả hai còn sở hữu sự nghiệp nghệ thuật đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng đã tròn 10 năm kể từ lần cuối Trấn Thành và Hari Won đóng cặp trong một dự án điện ảnh. Suốt khoảng thời gian ấy, cả hai gần như lựa chọn hai con đường riêng, không tiếp tục gắn bó với nhau trên màn ảnh rộng như trước.

Trấn Thành và Hari Won từ lâu đã được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Việt.

Lần cuối cùng Trấn Thành và Hari Won nên duyên trong một bộ phim điện ảnh là Bệnh Viện Ma, ra mắt năm 2016. Tác phẩm thuộc thể loại hài - kinh dị, từng thu về hơn 44 tỷ đồng và tạo được sức hút đáng kể tại phòng vé. Đặc biệt, đây cũng là bộ phim gắn liền với giai đoạn tình cảm của cặp đôi trước khi chính thức về chung một nhà.

Sau thành công của Bệnh Viện Ma, nhiều khán giả từng kỳ vọng Trấn Thành và Hari Won sẽ tiếp tục đóng cặp trong những dự án điện ảnh tiếp theo. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra. Cả hai dần tách khỏi hình ảnh một cặp đôi trên màn ảnh, lựa chọn phát triển sự nghiệp theo những định hướng riêng biệt.

Lần cuối cùng Trấn Thành và Hari Won nên duyên trong một bộ phim điện ảnh là Bệnh Viện Ma, ra mắt năm 2016.

Nhìn lại chặng đường 10 năm, có lẽ đây là một quyết định đáng mừng. Bởi nếu tiếp tục đóng cặp trong nhiều dự án, Trấn Thành và Hari Won hoàn toàn có thể tận dụng sức hút từ mối quan hệ ngoài đời để tạo nên sự chú ý. Tuy nhiên, việc không phụ thuộc vào danh tiếng của nhau lại mở ra cơ hội để cả hai xây dựng vị trí độc lập trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Với Trấn Thành, 10 năm qua chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ từ một MC, diễn viên hài quen thuộc thành nhà làm phim có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường điện ảnh Việt. Những tác phẩm như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai hay Thỏ Ơi!! lần lượt tạo nên những cột mốc doanh thu ấn tượng, giúp anh khẳng định năng lực ở vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên.

Đáng chú ý, Trấn Thành không cần đến sự xuất hiện của Hari Won để bảo đảm sức hút cho những dự án điện ảnh của mình. Thay vào đó, anh tập trung xây dựng câu chuyện, lựa chọn diễn viên phù hợp và từng bước tạo nên thương hiệu phim riêng. Chính điều này góp phần giúp nam nghệ sĩ có được vị thế đáng nể ở phòng vé Việt.

Trong khi đó, Hari Won cũng không lựa chọn gắn sự nghiệp với những bộ phim do chồng thực hiện. Nữ nghệ sĩ tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, dẫn chương trình và xuất hiện tại các gameshow truyền hình. Dù không còn thường xuyên góp mặt trên màn ảnh rộng, Hari Won vẫn duy trì hình ảnh và sức hút riêng với khán giả.

Đặc biệt, việc không đóng cặp trên màn ảnh cũng không đồng nghĩa Trấn Thành và Hari Won ngừng đồng hành trong nghệ thuật. Nữ ca sĩ vẫn dành sự quan tâm, hỗ trợ chồng trong công việc. Cô từng góp ý kịch bản và đảm nhận vai trò phiên dịch khi Trấn Thành tham gia một dự án điện ảnh tại Hàn Quốc. Điều này cho thấy cả hai có thể hỗ trợ nhau mà không nhất thiết phải cùng xuất hiện trước ống kính.

Trấn Thành và Hari Won vẫn âm thầm đồng hành cùng nhau trong công việc, là chỗ dựa vững chắc cho nhau.

Đó cũng là điểm đáng trân trọng trong lựa chọn của Trấn Thành và Hari Won. Sau 10 năm, cả hai đã chứng minh rằng một cặp vợ chồng nghệ sĩ hoàn toàn có thể cùng phát triển mà không cần liên tục xuất hiện chung trong những dự án nghệ thuật.

Dĩ nhiên, vẫn có những khán giả tiếc nuối và mong chờ một ngày Trấn Thành, Hari Won tái hợp trên màn ảnh rộng. Nhưng nhìn vào những gì cả hai đạt được trong suốt một thập kỷ, sự tiếc nuối ấy phần nào được thay thế bằng niềm vui.

Bởi đôi khi, dũng cảm chia tay một hình ảnh từng tạo nên sức hút cũng là cách để nghệ sĩ mở ra những cơ hội mới. Với Trấn Thành và Hari Won, việc không tiếp tục đóng cặp sau Bệnh Viện Ma đã giúp mỗi người có thêm không gian phát triển, tự khẳng định bản thân bằng năng lực và những thành tựu riêng.

Dẫu vậy, khán giả vẫn tiếc nuối và mong chờ một ngày không xa Trấn Thành và Hari Won sẽ trở lại trong một dự án điện ảnh.

Và sau 10 năm, có lẽ điều đáng mừng nhất không phải là Trấn Thành và Hari Won đã thành công đến đâu, mà là cả hai vẫn có thể đồng hành trong cuộc sống, ủng hộ nhau trong công việc, trong khi mỗi người đều sở hữu một hành trình nghệ thuật mang dấu ấn riêng.