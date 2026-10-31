Mừng vì Thủy Tiên đã dám công khai nói chuyện chia tay Công Vinh

Cách đây chưa lâu, Thủy Tiên trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi có màn tương tác đặc biệt với một tài khoản dưới bài đăng cá nhân. Theo đó, bên cạnh những lời hỏi thăm, động viên từ người hâm mộ, nữ ca sĩ bất ngờ nhận được bình luận đề cập đến chuyện hôn nhân với cựu cầu thủ Công Vinh.

Thủy Tiên mới đây đã công khai nói chuyện chia tay Công Vinh.

Cụ thể, một tài khoản để lại dòng bình luận: “Công Vinh chia tay với Thủy Tiên rồi”. Đáng nói, thay vì lựa chọn im lặng hoặc bỏ qua như cách nhiều nghệ sĩ thường làm trước những thông tin đời tư thiếu căn cứ, Thủy Tiên trực tiếp đáp lại: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”.

Chỉ với một câu trả lời ngắn gọn, nữ ca sĩ đã khiến màn tương tác trở nên đáng chú ý. Không cần đưa ra lời giải thích dài dòng, cũng chẳng thể hiện thái độ gay gắt, Thủy Tiên chọn cách phản hồi bằng giọng điệu hài hước, có phần trêu ngược người bình luận.

Đây có lẽ là điều khiến nhiều người cảm thấy mừng cho Thủy Tiên. Bởi sau khoảng thời gian dài gần như đứng ngoài những cuộc bàn luận về đời tư, nữ ca sĩ đã không còn hoàn toàn im lặng khi cuộc hôn nhân của mình bất ngờ bị người khác đưa ra làm chủ đề suy đoán.

Câu trả lời mang tính hài hước của nữ ca sĩ không phải bằng chứng cho thấy cuộc hôn nhân có biến động. Ngược lại, cách đặt câu hỏi đầy bất ngờ ấy có thể được xem như một lời đáp trả trước thông tin chưa có cơ sở. Điều đáng nói là trước đây, Thủy Tiên vốn không thường xuyên phản hồi những câu chuyện liên quan đến cuộc sống cá nhân. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ dần lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí và không còn chia sẻ quá nhiều hình ảnh đời thường trên mạng xã hội.

Nhiều người mừng khi Thủy Tiên chọn lên tiếng, thay vì im lặng như trước.

Ngay cả những hoạt động âm nhạc của Thủy Tiên cũng trở nên thưa thớt. Thay vì duy trì lịch trình biểu diễn dày đặc như thời kỳ đỉnh cao, cô chủ yếu dành thời gian cho những ưu tiên riêng. Sự trở lại bằng sản phẩm Chấp Niệm cách đây chưa lâu cũng diễn ra tương đối lặng lẽ.

Đặc biệt, Thủy Tiên từng có những chia sẻ gây chú ý về mong muốn buông bỏ, sống đơn giản và không còn quá bận tâm đến những điều bên ngoài. Nữ ca sĩ viết: “Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ... làm 1 người đơn giản, bớt vướng bận với người đời”.

Chính vì vậy, việc Thủy Tiên bất ngờ trực tiếp phản hồi một bình luận nhắc đến chuyện chia tay Công Vinh mang đến cảm giác khác biệt. Thay vì để những lời suy đoán tự lan truyền mà không có bất kỳ phản ứng nào, nữ ca sĩ đã chủ động tham gia cuộc trò chuyện theo cách của riêng mình.

Ở góc độ này, sự thẳng thắn của Thủy Tiên là điều đáng ghi nhận. Bởi với một nghệ sĩ có đời sống riêng luôn nhận được sự quan tâm như cô, việc lên tiếng trước những bình luận thiếu tế nhị đôi khi cũng cần sự chủ động và bản lĩnh.

Nhiều năm qua, Thủy Tiên chọn cuộc sống kín tiếng, ít công khai chuyện đời tư.

Thủy Tiên và Công Vinh kết hôn vào năm 2014, từng là một trong những cặp đôi nổi bật của làng giải trí và thể thao Việt Nam. Sau nhiều năm chung sống, cả hai có một cô con gái và dần hạn chế chia sẻ chuyện gia đình trước công chúng. Chính sự kín tiếng ấy đôi khi khiến cuộc sống hôn nhân của họ trở thành đề tài tò mò trên mạng xã hội.

Có lẽ, điều đáng mừng trong câu chuyện lần này là Thủy Tiên đã cho thấy cô hoàn toàn có thể lựa chọn lên tiếng khi cảm thấy cần thiết. Sự bình yên mà nữ ca sĩ theo đuổi không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải im lặng trước mọi lời bàn tán.

Sau nhiều năm sống kín tiếng, Thủy Tiên vẫn có thể khiến công chúng chú ý chỉ bằng một câu trả lời ngắn ngủi. Và ở tuổi 41, việc cô sẵn sàng đối diện với những câu hỏi liên quan đến cuộc sống riêng, thay vì né tránh hoàn toàn, có thể xem là một thay đổi tích cực trong cách tương tác với khán giả.

Thủy Tiên và Công Vinh kết hôn vào năm 2014, từng là một trong những cặp đôi nổi bật của làng giải trí và thể thao Việt Nam.

Mừng cho Thủy Tiên không phải vì có bất kỳ cuộc chia tay nào được xác nhận, mà bởi nữ ca sĩ đã đủ thoải mái để công khai phản hồi chuyện chia tay Công Vinh bằng thái độ nhẹ nhàng, hài hước. Sau tất cả, đôi khi bản lĩnh không nằm ở những tuyên bố mạnh mẽ, mà đơn giản là biết lên tiếng đúng lúc để không cho những lời suy đoán thiếu căn cứ quyết định câu chuyện của mình.