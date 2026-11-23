Lê Công Vinh đã chọn học bằng HLV sau gần 10 năm chia tay bóng đá chuyên nghiệp. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam không chỉ học ở trong nước mà còn sang Nhật Bản để tích lũy kiến thức, dù bản thân chưa chắc sẽ theo đuổi công việc huấn luyện trong tương lai.

Đó là quyết định đáng mừng, bởi Công Vinh cho thấy sự nghiêm túc với bóng đá không dừng lại khi một cầu thủ giải nghệ. Từ những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp đến thời điểm tìm hiểu công việc huấn luyện, cựu tiền đạo vẫn giữ tinh thần học hỏi, cầu tiến và không ngừng trau dồi bản thân.

Tháng 12 này sẽ tròn 10 năm Lê Công Vinh quyết định chia tay bóng đá, và tình cảnh hiện tại mang đến tín hiệu đáng mừng. Ảnh: FBNV

Công Vinh từng chia sẻ với Truyền hình Nghệ An về việc xin thực tập tại CLB SLNA: “Tôi cần phải học, vì khi học sẽ có thêm kiến thức, trải nghiệm thì mình mới có đủ năng lực để làm tốt công việc trong tương lai”. Đó là quan điểm được anh đưa ra từ trước, cũng phần nào lý giải cho quyết định học nghề huấn luyện hiện tại. Công Vinh không muốn bước vào một công việc mới chỉ bằng kinh nghiệm của một cầu thủ, mà cần trang bị kiến thức và trải nghiệm để hiểu rõ hơn về nghề.

Từ một tiền đạo ghi 51 bàn cho tuyển Việt Nam, giành ba Quả bóng vàng vào các năm 2004, 2006 và 2007, Công Vinh từng có sự nghiệp đáng nhớ. Anh vô địch AFF Cup 2008, thi đấu tại Bồ Đào Nha và Nhật Bản, trải qua nhiều môi trường bóng đá khác nhau. Những dấu mốc ấy cho thấy Công Vinh từng có hành trình đặc biệt, nhưng điều đáng chú ý ở thời điểm hiện tại là anh vẫn sẵn sàng học hỏi, kể cả khi chưa biết việc học có đưa mình đến với nghề HLV hay không.

Công Vinh đang có cuộc sống hạnh phúc bên ca sĩ Thủy Tiên. Ảnh: FBNV

Không phải cứ học bằng huấn luyện là sẽ trở thành HLV chuyên nghiệp. Lê Công Vinh cũng chưa chắc chắn có câu trả lời về lựa chọn tương lai của mình. Nhưng việc anh dành thời gian học ở Việt Nam, tiếp tục sang Nhật Bản tìm hiểu và tích lũy kiến thức cho thấy sự cầu tiến rất rõ. Anh không xem những gì đã đạt được trong sự nghiệp cầu thủ là đủ cho chính anh khi làm công tác huấn luyện.

Từ sự nghiệp cầu thủ đến lựa chọn sang Nhật Bản theo học khóa đào tạo huấn luyện viên, Công Vinh cho thấy sự nghiêm túc trong hành trình phát triển chuyên môn. Anh là tấm gương để các cầu thủ trẻ noi theo.