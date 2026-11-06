Mừng vì Quang Lê đã can đảm công khai với ngọc nữ bolero ở tuổi 47

Mới đây, Quang Lê và ngọc nữ bolero Tố My bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện trên sân khấu trong dịp ra mắt dự án âm nhạc mới của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời và khán giả, Quang Lê không ngần ngại trao cho Tố My một nụ hôn lên má. Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn âu yếm bẹo má đàn em, khiến cô không giấu được sự bất ngờ rồi bật cười thích thú.

Quang Lê công khai hôn ngọc nữ bolero Tố My trên sân khấu.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước màn tương tác gần gũi của hai nghệ sĩ. Đặc biệt, không ít khán giả vui mừng khi Quang Lê thoải mái công khai thể hiện tình cảm anh em dành cho Tố My, thay vì giữ khoảng cách như những đồng nghiệp thông thường.

Thực tế, đằng sau nụ hôn gây chú ý ấy không phải câu chuyện tình cảm nam nữ mà là mối quan hệ anh em thân thiết đã được vun đắp qua nhiều năm. Quang Lê và Tố My từ lâu đã dành cho nhau sự quý mến, trân trọng, không chỉ trong công việc mà còn ở những khoảnh khắc đời thường.

Đáng chú ý, trong dịp ra mắt MV Thương Nhau Câu Hò Sắt Son, Tố My cũng có những chia sẻ hài hước về quá trình đồng hành cùng Quang Lê. Dù lịch trình quay hình bắt đầu từ 5 giờ sáng, không khí làm việc của cả hai vẫn luôn tràn ngập tiếng cười.

Để thuyết phục đàn anh dậy sớm đi quay, Tố My còn chuẩn bị thực đơn ăn sáng hoành tráng với 3 - 4 món như bánh mì, xôi, bánh cuốn và chả chiên. Một kỷ niệm hài hước là sau khi ăn sáng, Quang Lê bất ngờ bị đứt nút quần vì vòng bụng tăng lên, khiến ê-kíp phải khâu lại ngay tại phim trường.

Để thuyết phục đàn anh dậy sớm đi quay, Tố My còn chuẩn bị thực đơn ăn sáng hoành tráng.

Chia sẻ về đàn anh, Tố My cho biết Quang Lê có tính cách vô tư, thong dong và không bao giờ để bụng. Ngay cả những lúc nữ ca sĩ kỹ tính, cầu toàn hay giận dỗi vì phải chờ đợi lâu, Quang Lê vẫn luôn biết cách làm hòa bằng sự hóm hỉnh, ngọt ngào và sẵn sàng chiều theo mong muốn của cô em gái.

Có thể nói, việc Quang Lê can đảm công khai thể hiện tình cảm anh em với Tố My trước đông đảo khán giả là một khoảnh khắc đẹp, cho thấy sự gắn bó giữa hai nghệ sĩ. Giữa môi trường showbiz nhiều áp lực, việc duy trì được một mối quan hệ chân thành, thoải mái và không ngại bày tỏ sự quý mến dành cho nhau là điều đáng trân trọng.

Tố My cho biết Quang Lê có tính cách vô tư, thong dong và không bao giờ để bụng.

Với những khán giả yêu mến Quang Lê và Tố My, điều đáng mừng không nằm ở nụ hôn gây chú ý mà chính là tình anh em bền chặt phía sau. Sau nhiều năm đồng hành, cả hai vẫn giữ được sự gần gũi, thấu hiểu và sẵn sàng hỗ trợ nhau trên hành trình nghệ thuật.